‘No Te Va Gustar. Filarmónico’ en el Antel Arena, con la Selección Uruguaya de Sinfónicas

El miércoles 1 y el martes 7 de octubre No Te Va Gustar presentará NTVG. Filarmónico en el Antel Arena . Las entradas para el primero están agotadas desde hace varias semanas y para el show del 7 se sumaron nuevas localidades esta semana, en venta en Tickantel de $ 1.200 a $ 4.800. Se trata de un concierto sinfónico estrenado en agosto con tres fechas agotadas en el Auditorio Adela Reta, con la banda en pleno junto a la Susi (Selección Uruguaya de Sinfónicas), una nueva orquesta uruguaya integrada por 60 músicos, dirigida por el talentoso arreglador y director sinfónico Nacho Algorta. Esta formación tiene en su currículum conciertos con Eté & los Problems, Ciro y los Persas y Julieta Venegas. El repertorio abarca los 30 años de historia del grupo, desde Solo de noche (2000) hasta Luz (2022).

La productora Piano Piano anunció esta semana el primer concierto de Natalia Lafourcade en Uruguay. El martes 26 de mayo de 2026 la cantautora mexicana actuará en el Auditorio Nacional del Sodre, en el tramo sudamericano de su gira mundial Cancionera, en la que presenta su último disco, homónimo, publicado en abril. La talentosa intérprete y compositora actuará en solitario, en formato guitarra y voz, en el marco de una gira que recorre México, Estados Unidos, Canadá, Europa y varios países de Sudamérica. Cancionera tour comenzó en abril con 12 conciertos agotados en la capital mexicana. Este disco, producido junto con Adán Jodorowsky y grabado en un proceso completamente análogo, incluye composiciones inéditas y reinterpretaciones del repertorio tradicional mexicano. Días atrás, el álbum recibió nueve nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo Álbum del año y Canción del año. Entradas en Tickantel de $ 2.600 a $ 6.500.

Sobredosis de Soda

El grupo argentino Sobredosis de Soda, la principal banda tributo a Soda Stereo, celebra sus 20 años en Montevideo. Será el sábado 27 a las 20 en Montevideo Music Box (Larrañaga 3195). El grupo liderado por Mariano Albergoli, un cantante con un asombroso parecido vocal con Gustavo Cerati, presenta el Stereo tour 2025, que incluye clásicos como De música ligera, Persiana americana, Nada personal y En la ciudad de la furia. La banda ofrece más de 80 presentaciones anuales y recorre habitualmente escenarios de América y Europa. Así de definen: “Decidimos imaginar cómo sonaría Soda hoy. Eso nos permitió mantener la esencia, pero también imprimir un sello propio, con un espíritu rockero y auténtico”. Entradas en RedTickets a $ 1.480 y $ 1.680.

Sobredosis de Soda

Pasolini en la Feria del Libro

El domingo 28 a las 19 h se presentará en la salón Rojo de la Intendencia de Montevideo la obra teatral ¿De quién es esta época, Pasolini?, en el marco de la Feria del Libro, cuyo país invitado este año es Italia. Interpretada por la actriz uruguaya Renata Denevi, la obra cuenta con dramaturgia de Ettore Oldi y dirección de Gianluca Barbadori. En la obra, una mujer se encuentra con una inteligencia artificial que revive la conciencia del poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, de cuyo asesinato, en el balneario italiano Ostia, se cumplirán 50 años el 2 de noviembre. “Medio siglo después de su asesinato, Pasolini vuelve a hablar. ¿Qué tendría para decirle a una generación que no lo conoció, pero que aún vive dentro del sistema que él se empeñó en desenmascarar?”. La actividad es organizada por el Instituto Italiano de Cultura y será con entrada libre.

Premio Nacional de Ilustración

La Dirección Nacional de Cultura (DNC) lanzó la convocatoria para participar de la décima edición del Premio de Ilustración de Uruguay, organizado por su Área de Economía Creativa con la colaboración del Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV), la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (Cavi). Para esta edición, la DNC anuncia como novedades la inclusión de nuevas categorías, como la ilustración aplicada a videojuegos, la presencia de jurados internacionales, un reconocimiento especial al talento emergente y el apoyo a los ganadores para participar en eventos internacionales. Las postulaciones se reciben hasta el 15 de octubre, exclusivamente en el sitio culturaenlinea.uy.