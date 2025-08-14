Novedades con picos y patas: dos libros infantiles entrañables sobre animales

El primer cuadro de una viñeta del dibujante argentino Liniers (Ricardo Siri) presenta a Enriqueta —una niña astuta, ávida lectora y personaje recurrente de sus historietas— recostada en un sillón de un cuerpo mientras lee un libro de tapa anaranjada. En el segundo cuadro, el sillón, con la niña acostada encima, se separa del piso y comienza a levitar. En el último cuadro aparece Fellini —el gato de Enriqueta y otro personaje clásico de las tiras de Liniers—, se sorprende al ver al sillón flotando por los aires y dice: “Debe ser un buen libro”.
Algo similar a lo que experimenta la niña le ocurre a quien se adentra en dos libros uruguayos publicados este año: Versos de pico y hocico (Yaugurú), de Mercedes Calvo, que resultó ganador del concurso literario Juan Carlos Onetti en 2024, en la categoría Literatura Infantil y Juvenil, y Quiero mucho a mi animal (Alter Ediciones), escrito por Manuel Carballa y su hija bajo el seudónimo Cielo Matita. Estas dos publicaciones infantiles, que pueden perfectamente ser disfrutadas por el público adulto, invitan a los lectores a volar y abren la puerta a nuevas maneras de conocer e imaginar a los animales.
En el poemario de Mercedes Calvo, los animales se preguntan: ¿Dónde vive la poesía? A partir de esa inquietud, el pájaro, el oso, el león, la toloina —que no existe sino en estas páginas— y otras criaturas dedican coplas, romances, sonetos y distintos tipos de versos a esbozar posibles respuestas. En este libro, la poesía es cuerpo y forma, pero sobre todo es juego. Hay poemas redondos, como los bichos bolita, haikus que se leen de derecha a izquierda, versos capicúas, otros cuyas letras forman nombres de animales e, incluso, una invitación a escribir una respuesta propia.
Según Versos de pico y hocico, a la poesía le gusta la libertad y disfruta de la naturaleza. A través de palabras inventadas, rimas y versos cortados, Calvo busca acercar la poesía a niños y niñas y desarmar la idea de que es un género comprensible y escrito solo por los adultos.
Abecedario zoológico
Quiero mucho a mi animal es un libro que nació de las tarjetas alfabéticas y de la mano —o, más bien, de la pata— de los animales, y recorre el abecedario. En sus páginas habitan criaturas de todas las especies y de todos los colores.
El pato Popi vive en Pakistán y sus plumas son púrpuras. El caballo Calma come caramelos y corre por los campos de China. El wombat Walter hace windsurf y vive en la web. Entre todos y junto con otros animales, componen una lectura que es un viaje por el mundo. Una exploración muy ingeniosa de sus sabores, sonidos y curiosidades.
Estas páginas no se rigen por las convenciones ni saben de estereotipos. Los animales que presenta Cielo Matita miran películas, usan vestidos, comen espagueti, leen y son valientes. Por cada letra hay una página, y por cada página, un relato que, si bien es breve, describe a los animales con profundidad. Los textos están acompañados de ilustraciones digitales que muestran a los personajes tal cual los imaginaron los autores.
Este libro también es una invitación a jugar. Terminado el abecedario, el lector encontrará tarjetas alfabéticas recortables y una propuesta para crear sus propios animales-alfabeto. Una vez más, lenguaje y juego se unen en favor de la literatura y la experiencia lectora.