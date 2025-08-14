Novedades con picos y patas: dos libros infantiles entrañables sobre animales

Versos de pico y hocico y Quiero mucho a mi animal fueron publicados este año y son una oda a la libertad y la imaginación

El primer cuadro de una viñeta del dibujante argentino Liniers (Ricardo Siri) presenta a Enriqueta —una niña astuta, ávida lectora y personaje recurrente de sus historietas— recostada en un sillón de un cuerpo mientras lee un libro de tapa anaranjada. En el segundo cuadro, el sillón, con la niña acostada encima, se separa del piso y comienza a levitar. En el último cuadro aparece Fellini —el gato de Enriqueta y otro personaje clásico de las tiras de Liniers—, se sorprende al ver al sillón flotando por los aires y dice: “Debe ser un buen libro”.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Algo similar a lo que experimenta la niña le ocurre a quien se adentra en dos libros uruguayos publicados este año: Versos de pico y hocico (Yaugurú), de Mercedes Calvo, que resultó ganador del concurso literario Juan Carlos Onetti en 2024, en la categoría Literatura Infantil y Juvenil, y Quiero mucho a mi animal (Alter Ediciones), escrito por Manuel Carballa y su hija bajo el seudónimo Cielo Matita. Estas dos publicaciones infantiles, que pueden perfectamente ser disfrutadas por el público adulto, invitan a los lectores a volar y abren la puerta a nuevas maneras de conocer e imaginar a los animales.

En el poemario de Mercedes Calvo, los animales se preguntan: ¿Dónde vive la poesía? A partir de esa inquietud, el pájaro, el oso, el león, la toloina —que no existe sino en estas páginas— y otras criaturas dedican coplas, romances, sonetos y distintos tipos de versos a esbozar posibles respuestas. En este libro, la poesía es cuerpo y forma, pero sobre todo es juego. Hay poemas redondos, como los bichos bolita, haikus que se leen de derecha a izquierda, versos capicúas, otros cuyas letras forman nombres de animales e, incluso, una invitación a escribir una respuesta propia.

Según Versos de pico y hocico, a la poesía le gusta la libertad y disfruta de la naturaleza. A través de palabras inventadas, rimas y versos cortados, Calvo busca acercar la poesía a niños y niñas y desarmar la idea de que es un género comprensible y escrito solo por los adultos.

Abecedario zoológico Quiero mucho a mi animal es un libro que nació de las tarjetas alfabéticas y de la mano —o, más bien, de la pata— de los animales, y recorre el abecedario. En sus páginas habitan criaturas de todas las especies y de todos los colores.