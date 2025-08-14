Mientras ‘Montevideo inolvidable’ se despide de las salas, sus creadores preparan una nueva película

La película Montevideo inolvidable , dirigida por el artista Alfredo Ghierra, logró mantenerse 21 semanas consecutivas en cines uruguayos, un hito que sorprendió incluso a sus realizadores. El documental, estrenado el 20 de marzo de 2025, tuvo funciones con entradas agotadas en salas de Cinemateca y el Auditorio Nelly Goitiño, y se convirtió en una obra de referencia en el debate público sobre el patrimonio urbano y la memoria de la ciudad.

Tras alcanzar un público aproximado de 10.000 espectadores, la película finalizó su exhibición comercial el pasado domingo 9 en la sala B del Sodre. Sin embargo, durante agosto habrá nuevas oportunidades para verla: este jueves 14 se exhibirá en el Centro Cultural Terminal Goes a las 19 horas, el viernes 15 se proyectará en el Complejo Municipal Salud, Cultura y Deporte (Sacude) y el jueves 28 en el Centro Cultural Florencio Sánchez.

En conversación con Búsqueda , Ghierra y la productora Laura Gutman reconocieron que la permanencia prolongada en cartelera fue inesperada. “Nos tomó por sorpresa completa y sinceramente”, admitió su director. Gutman, en tanto, detalló que la continuidad del largometraje fue “orgánica”, cada fin de semana evaluaban la respuesta del público y ajustaban la estrategia de distribución.

Para ambos, la película funcionó como el Ghierra Intendente de 2025 —el proyecto sobre política urbana que el artista desarrolla desde 2010—, con un doble objetivo: llegar al público y conectar con actores políticos, en un contexto marcado por las elecciones municipales. “Poco a poco se fueron cumpliendo ambas metas y cada semana festejábamos”, recordó la productora.

Montevideo inolvidable examina el legado arquitectónico de la capital uruguaya, revelando cómo la falta de acciones estatales y regulaciones efectivas ha puesto en riesgo valiosos espacios urbanos. El documental expone cómo se permite el deterioro progresivo de edificios emblemáticos hasta justificar su demolición. Además, refuta el argumento económico contra la conservación, demostrando que la restauración no solo protege la memoria colectiva, sino que dinamiza la economía local.

Además de su recorrido cinematográfico, la película logró insertarse en la agenda política. Ghierra relató reuniones con el intendente Mario Bergara y con grupos de la sociedad civil, a fin de generar modificaciones en políticas urbanas y discutir sobre la problemática de viviendas vacantes, incluyendo los cambios que el gobierno del Frente Amplio maneja para la Ley de Vivienda Promovida.

Para los realizadores, estas conversaciones representaron un primer paso en la transformación del entorno urbano. “Sabemos que en Uruguay nos cuesta mucho hacer cualquier cambio, pero estamos contentos y optimistas porque por lo menos son diálogos que se han iniciado”, señaló Ghierra.

Gutman, por su parte, subrayó que la película funcionó como “disparador para las conversaciones”, conectando tanto con públicos de Montevideo como con los de ciudades del interior. Sobre el diálogo generado con el público, Ghierra recordó especialmente las funciones con estudiantes de secundaria, donde los adolescentes participaron activamente y compartieron su percepción de la ciudad.

En agosto, además de las funciones programadas en centros culturales y espacios no convencionales, el equipo está organizando exhibiciones gratuitas dirigidas a instituciones de enseñanza pública, iniciativa que cuenta con el apoyo de la Fundación Itaú. Destacaron que la demanda de esa índole ha sido alta, con solicitudes recurrentes de centros educativos, universidades internacionales y embajadas uruguayas en el exterior.

La película logró, además, su aceptación en dos festivales internacionales especializados en arquitectura y diseño urbano, uno con sede en Praga y otro en Los Ángeles, eventos que, según los creadores, representaban un nuevo ámbito de difusión que están descubriendo y explorando con especial interés. Paralelamente, se encuentran ultimando los detalles para las primeras proyecciones de Montevideo inolvidable en Buenos Aires, una meta que llevaban tiempo planificando y que, por fin, verá la luz en los próximos meses.

Respecto a la futura distribución digital, los realizadores explicaron que el calendario de estreno en salas comerciales, que se había producido en fechas más tardías de lo habitual, había condicionado los plazos para su disponibilidad en plataformas. Sin embargo, adelantaron que entre las opciones que contemplaban se encontraban tanto la plataforma de Cinemateca —Más Cinemateca— como posibles emisiones en canales de televisión nacionales, aunque precisaron que cualquier decisión al respecto se tomará únicamente después de completar el ciclo de presentaciones en festivales y salas tradicionales.

Una nueva película

Tras el cierre del ciclo comercial de Montevideo inolvidable, Ghierra y Gutman ya están inmersos en un nuevo proyecto cinematográfico: otra investigación filmada sobre memoria urbana, aunque con un enfoque distinto al de trabajos anteriores. “Es otro documental”, confirmó Ghierra con prudencia, evitando revelar detalles específicos, pero dejando claro que siguen explorando la temática.

El proceso creativo, según explican, replica su método de trabajo, con un guion inicial que se irá modificando durante el rodaje. “En el camino se acomodan los zapallos”, bromeó Ghierra, mientras Gutman precisó que actualmente se encuentran en “una especie de desarrollo” muy incipiente, grabando algunas imágenes preliminares junto con el realizador Rodrigo Labella, su colaborador en el proyecto anterior.

Aunque el rodaje formal está planeado para 2026, los realizadores adelantaron que en los próximos meses podrían verse filmando “cosas muy puntuales y muy chiquitas” en locaciones urbanas. El nuevo proyecto confirma la continuidad de su dupla creativa y su intención de examinar la memoria colectiva, aunque prometen abordarla “desde otro lugar, desde otro punto de vista”, como anticipó Ghierra.