  • Cotizaciones
    sábado 16 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La cumbre desinflada sobre Ucrania: alfombra roja para Putin y otra decepción para Trump

    Vladimir Putin no tuvo que hacer ni una sola concesión pública sobre sus pretensiones en Ucrania para salir por la puerta grande de la cumbre en Alaska con su par estadounidense, Donald Trump, que lo recibió con alfombra roja y evidentes señales de simpatía

    Vladimir Putin y Donald Trump se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos)

    Vladimir Putin y Donald Trump se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “No hay acuerdo hasta que no haya un acuerdo”. La paráfrasis diplomática del célebre juego de palabras de Yogi Berra (“el juego no se termina hasta que se acaba”) fue la admisión incontestable de Donald Trump de que no se lograron avances concretos en la publicitada cumbre de Alaska con Vladimir Putin.

    Sin alusiones a una tregua, ni condiciones para un alto el fuego, ni señales de que Putin estuviera dispuesto a claudicar en alguna de sus pretensiones sobre Ucrania, Trump no tuvo más remedio que dar por terminada sin permitir preguntas una conferencia de prensa donde la conclusión más clara fue el acercamiento entre los dos líderes.

    Leé además

    Donald Trump recibe a Vladimir Putin durante su reunión para negociar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, EE.UU., el 15 de agosto de 2025
    Video
    Guerra en Ucrania

    Un espectáculo hecho para la televisión: Trump saca a Putin del frío

    Por  RFI  y France 24
    Periodistas trabajan cerca de una entrada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin
    Video
    Guerra en Ucrania

    La cumbre Putin-Trump: ¿otro punto de quiebre al estilo Yalta?

    Por France 24

    Y ni siquiera tuvo que ceder, al menos no demasiado, más allá de un pequeño aval complaciente a la retórica de su anfitrión, que ha asegurado repetidas veces que con él en la Casa Blanca la guerra de Ucrania jamás habría ocurrido.

    “Creo que eso es cierto. Confirmo esto porque, en general, el presidente Trump y yo hemos establecido un muy buen contacto comercial y de confianza”, aseguró Putin, después de describir sus esfuerzos infructuosos por tratar de alertar al expresidente Joe Biden sobre las consecuencias de “permitir que la situación se convirtiera en una acción militar”.

    Putin también estuvo de acuerdo con Trump en la necesidad de “garantizar la seguridad de Ucrania”, pero insistió en su planteamiento de que es imprescindible “abordar todas las causas profundas de la crisis”.

    Embed - Lucas d’Auria: “Lo que Putin busca es ser reinsertado dentro de la política internacional”

    Analistas como el internacionalista y profesor de la Universidad colombiana de La Salle Lucas D’Auria ven en la puesta en escena de este 15 de agosto en Alaska un triunfo simbólico para Putin, en su esfuerzo por ser reinsertado como un interlocutor válido dentro de la política internacional, luego de años de aislamiento por la invasión a Ucrania.

    “Esto en el fondo es una pequeña victoria diplomática para Putin, porque ser aceptado en suelo americano para unas negociaciones que además él mismo solicitó, poniendo a correr a todo occidente de alguna manera a su favor, para ver qué iba a traer sobre la mesa, lo pone en una situación más ventajosa en términos simbólicos”, evaluó D’Auria en declaraciones a France 24.

    Putin se permitió incluso levantar un cerco en torno a su nueva alianza, para mantener a Europa simbólicamente fuera de la conversación a dos bandas con Estados Unidos: “Esperamos que en Kiev y en las capitales europeas esto se reciba de manera constructiva y no se creen obstáculos, que no haya intentos, a través de provocaciones o intrigas entre bastidores, de interrumpir el progreso emergente”.

    Embed

    Zelenski será informado

    En su carácter de anfitrión, Trump quedará a cargo de pagar las cuentas de su acercamiento con Putin, incluyendo las protestas en Anchorage por la presencia del líder ruso.

    Fue él quien corrió con la responsabilidad de admitir que no había acuerdo tras la cumbre publicitada como histórica. También será él quien tenga que manejar los contactos con los interlocutores que fueron dejados fuera de la ecuación en la base militar Elmendorf-Richardson, la OTAN y Volodímir Zelenski.

    “Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron sin resolver. Algunos no son significativos; uno es probablemente el más importante, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, aseguró el presidente estadounidense ante los medios al cabo de dos horas y media de reunión.

    El mismo Trump, que repitió incansablemente que tenía el poder de terminar con la guerra en Ucrania en el primer día de su gobierno, reconoció que no se acordó la esperada tregua, y ahora espera trasladar a Europa y Ucrania las conclusiones de su encuentro con Putin.

    “Llamaré a la OTAN dentro de un rato, llamaré a las personas que considero oportunas y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski para informarles sobre la reunión de hoy. En última instancia, la decisión depende de ellos”.

    Embed - Baja expectativa de los militares ucranianos sobre cumbre Trump - Putin • FRANCE 24 Español

    La admisión de que la última palabra la tendrán Kiev y sus aliados europeos contrasta con sus advertencias previas a la cumbre, cuando había afirmado en una entrevista en ‘Fox News’ que “Zelenski tendrá que aceptarlo”.

    Poco antes de la cumbre, y ante la expectativa de que las condiciones rusas se mantuvieran firmes sobre despojar a Ucrania de una quinta parte de su territorio, Trump tuvo que retractarse y reconocer que no se acordaría nada sin la venia de Kiev: “No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para reunirlos en una mesa”.

    Pero apenas salió de la reunión con Putin y nadó de nuevo en aguas conocidas, volvió sobre sus pasos y en una nueva entrevista con ‘Fox News’ reveló que había acordado con su homólogo ruso que la guerra terminará con un intercambio que dejaría a Rusia “con tierras que anteriormente no tenía” y a Ucrania “con posibles garantías de seguridad de Estados Unidos”.

    Ahora, Putin ha conjurado la amenaza de endurecimiento de las sanciones estadounidenses, e incluso ha llevado a Trump a su terreno, sugiriendo en perfecto inglés un nuevo encuentro “la próxima vez en Moscú”.

    Con AP, Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    “Muerte digna”

    En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

    Por Leonel García
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    MPP

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Deportes

    Uruguay prevé cambios en sus políticas de dopaje, al límite con las exigencias de los rectores internacionales

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Sebastián da Silva
    Video

    Frente Amplio evalúa acciones parlamentarias por insultos en interpelación, mientras blancos buscan “bajar la pelota al piso”

    Por Redacción Búsqueda
    Vladimir Putin y Donald Trump se saludan al finalizar una declaración conjunta este viernes, en Anchorage (Estados Unidos)
    Video

    La cumbre desinflada sobre Ucrania: alfombra roja para Putin y otra decepción para Trump

    Por France 24
    La anterior parada de la refinería fue hace casi dos años, cuando se realizó el mantenimiento general que el ente realiza cada cinco años

    Ancap resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a rotura en la boya petrolera

    Por Ana Morales
    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper