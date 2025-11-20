“Paris, don't go to Sparta”: Soledad Frugone conmueve en ‘Kassandra’, unipersonal de Sergio Blanco
Dirigida por Roxana Blanco, quien la protagonizó hace 15 años, la obra que resignifica el mito de la mujer troyana condenada, a quien nadie cree sus vaticinios, se representa en un bar de cruising (sexo gay casual) de Ciudad Vieja
Así como el principal teórico del comunismo vuelve a Londres en el presente en Marx in Soho, en Kassandra se corporiza en la Atenas actual la troyana mítica Casandra, hija de Hécuba y Príamo y hermana de Paris y Héctor. La sacerdotisa de Apolo, que primero recibe del dios el don de la profecía, pero después, cuando rechaza su amor, es condenada por este a no ser creída por nadie. Esta mujer, que predijo la guerra de Troya pero no fue escuchada, es la protagonista del monólogo escrito por Sergio Blanco que acaba de volver a la escena montevideana.
En Kassandra, la protagonista es una mujer trans que sobrevive en los bajofondos de la capital griega ejerciendo la prostitución. Las vulnerabilidades de Casandra, que le advirtió (sin suerte) a Paris que no fuera a Esparta, de donde se volvió con Elena, se multiplican en Kassandra. No solo sufre la discriminación por su opción sexual, sino que además es una inmigrante indocumentada en una ciudad que no conoce, y que se las rebusca con su cuerpo para alimentarse. Es una marginal en una capital europea, que habla en un inglés rústico, ese lenguaje del turismo internacional que le permite comunicarse con sus potenciales clientes.
Blanco escribió Kassandra pensando en que fuera interpretada por su hermana Roxana. Y así fue. También fue escrita en ese inglés for export y fue concebida para ser representada siempre de esa manera, y nunca ser traducida. La versión original se estrenó en 2010 en un cabaret de la Ciudad Vieja, dirigida por Gabriel Calderón, y marcó el regreso de la actriz a la escena teatral tras unos años dedicada al cine de la región. Dos años después ingresaría al elenco de la Comedia Nacional, donde permanece. Durante estos 15 años la obra recorrió el mundo, ya que fue estrenada en más de 35 países. Ahora este potente monólogo es dirigido por Roxana Blanco y protagonizado por Soledad Fugone, una actriz de sólida carrera local que ya actuó en otras dos obras de Sergio Blanco: El bramido de Düsseldorf y la reciente Tierra.
En una entrevista con Búsqueda publicada en 2013, Roxana fundamentaba la pertinencia de la actualización contemporánea de los clásicos: “Los artistas tenemos que hablar sobre la obra. Si no, ¿para qué ver Hamlet otra vez? El espectador también va a buscar algo nuevo. No va a ver la fábula. Ya sabe que Romeo y Julieta se matan al final. Quiere saber qué le van a decir este director y estos actores. Es una búsqueda más personalizada. El cuentito importa menos, lo que importa ahora es otro cuento. Las obras son excusas para decir algo nuevo”.
Y vaya si Kassandra dice algo nuevo. Mientras relata la peripecia de la malograda Casandra, cuenta la odisea actual de esta sobreviviente. Nuevamente, como lo pide el autor, la obra se representa en un club nocturno: Dehiok Bar (25 de Mayo 699 y Juncal), un bar de cruising (sexo gay casual) que abre sus puertas en un horario más temprano para transformarse en una sala teatral. Con el público sentado en las mesas del bar, Frugone está caracterizada como una trabajadora nocturna, camina entre los espectadores y los mira a los ojos mientras cuenta su historia durante los 55 minutos que dura la obra.
En aquella entrevista con Búsqueda, Blanco dijo que Kassandra marcó un antes y un después en su carrera. De hecho, con un pasaje de la obra se presentó al concurso para ingresar a la Comedia, poco después de la segunda temporada de aquella puesta. “Toqué un techo con esa obra —aseguró—. Sentí algo nuevo, llegué a un estado nuevo. No en vano fue lo último que hice en teatro independiente y fue con lo que concursé para entrar a la Comedia. Kassandra habla de mí, me siento expresada allí. Merece todos mis respetos y mi amor. Ojalá pueda volver a hacerla en alguna licencia”.
Y dio una interpretación de la virtud que le imprime a la obra ser interpretada en inglés. “No son muchos los casos de un texto escrito en un inglés de inmigrantes, un inglés rústico, callejero, una especie de dialecto anglo que cualquiera puede entender. Lo curioso es que ese inglés prostituido ya venía desde la dramaturgia. Gente que no sabía inglés me decía que entendía todo. Después de hacerla fui a visitar a Sergio a París, me llevó a pasear a un barrio y me dejó sola un rato en una esquina. A los cinco minutos me estaban ofreciendo los famosos Marboro con los que empezaba la obra y me hablaban en ese inglés para turistas. Entonces caí que me había dejado ahí para que sintiera la fuerza de la inmigración, la potencia de esos desprotegidos del mundo, esos desclasados. Aquí, eso aún no lo he sentido. Kassandra es el último escalafón de la discriminación”.
Frugone logra una performance contundente, que conmueve con su testimonio y que le valió la reciente nominación a los Premios Podestá en la categoría Actuación en unipersonal. En abundantes pasajes su relato es desgarrador, pero también logra transitar con éxito momentos de humor que catalizan con ternura el drama estructural en el que transcurre su existencia. Lo de Frugone con Kassandra demuestra que un buen texto, bien dirigido y actuado con convicción es la fórmula perfecta que asegura, más allá de cualquier avance tecnológico, la vigencia del teatro.