“Paris, don't go to Sparta”: Soledad Frugone conmueve en ‘Kassandra’, unipersonal de Sergio Blanco

Dirigida por Roxana Blanco, quien la protagonizó hace 15 años, la obra que resignifica el mito de la mujer troyana condenada, a quien nadie cree sus vaticinios, se representa en un bar de cruising (sexo gay casual) de Ciudad Vieja

Así como el principal teórico del comunismo vuelve a Londres en el presente en Marx in Soho, en Kassandra se corporiza en la Atenas actual la troyana mítica Casandra, hija de Hécuba y Príamo y hermana de Paris y Héctor. La sacerdotisa de Apolo, que primero recibe del dios el don de la profecía, pero después, cuando rechaza su amor, es condenada por este a no ser creída por nadie. Esta mujer, que predijo la guerra de Troya pero no fue escuchada, es la protagonista del monólogo escrito por Sergio Blanco que acaba de volver a la escena montevideana.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En Kassandra, la protagonista es una mujer trans que sobrevive en los bajofondos de la capital griega ejerciendo la prostitución. Las vulnerabilidades de Casandra, que le advirtió (sin suerte) a Paris que no fuera a Esparta, de donde se volvió con Elena, se multiplican en Kassandra. No solo sufre la discriminación por su opción sexual, sino que además es una inmigrante indocumentada en una ciudad que no conoce, y que se las rebusca con su cuerpo para alimentarse. Es una marginal en una capital europea, que habla en un inglés rústico, ese lenguaje del turismo internacional que le permite comunicarse con sus potenciales clientes.

Kassandra1 Nahiri Aharonian Soledad Frugone interpreta Kassandra en Dehiok Bar. Nairí Aharonián Blanco escribió Kassandra pensando en que fuera interpretada por su hermana Roxana. Y así fue. También fue escrita en ese inglés for export y fue concebida para ser representada siempre de esa manera, y nunca ser traducida. La versión original se estrenó en 2010 en un cabaret de la Ciudad Vieja, dirigida por Gabriel Calderón, y marcó el regreso de la actriz a la escena teatral tras unos años dedicada al cine de la región. Dos años después ingresaría al elenco de la Comedia Nacional, donde permanece. Durante estos 15 años la obra recorrió el mundo, ya que fue estrenada en más de 35 países. Ahora este potente monólogo es dirigido por Roxana Blanco y protagonizado por Soledad Fugone, una actriz de sólida carrera local que ya actuó en otras dos obras de Sergio Blanco: El bramido de Düsseldorf y la reciente Tierra.

En una entrevista con Búsqueda publicada en 2013, Roxana fundamentaba la pertinencia de la actualización contemporánea de los clásicos: “Los artistas tenemos que hablar sobre la obra. Si no, ¿para qué ver Hamlet otra vez? El espectador también va a buscar algo nuevo. No va a ver la fábula. Ya sabe que Romeo y Julieta se matan al final. Quiere saber qué le van a decir este director y estos actores. Es una búsqueda más personalizada. El cuentito importa menos, lo que importa ahora es otro cuento. Las obras son excusas para decir algo nuevo”.

Kassandra4 Nahiri Aharonian Kassandra, dirigida por Roxana Blanco, con Soledad Frugone. Nairí Aharonián Y vaya si Kassandra dice algo nuevo. Mientras relata la peripecia de la malograda Casandra, cuenta la odisea actual de esta sobreviviente. Nuevamente, como lo pide el autor, la obra se representa en un club nocturno: Dehiok Bar (25 de Mayo 699 y Juncal), un bar de cruising (sexo gay casual) que abre sus puertas en un horario más temprano para transformarse en una sala teatral. Con el público sentado en las mesas del bar, Frugone está caracterizada como una trabajadora nocturna, camina entre los espectadores y los mira a los ojos mientras cuenta su historia durante los 55 minutos que dura la obra.