  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Pink Floyd celebra el medio siglo de una de sus obras maestras con una formidable edición aniversario

    Wish You Were Here 50 se publicó en triple vinilo y también en doble CD, Blu-ray, digital y una caja de lujo

    Pink Floyd - Wish you were here
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    Hay discos que no envejecen: se vuelven clásicos sin perder vigencia. Wish You Were Here es uno de ellos y esta edición especial por sus 50 años —triple vinilo, CD, Blu-ray, digital y deluxe box set— lo ratifica. El último álbum de Pink Floyd donde Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason estuvieron en plena sincronía vuelve en una edición que permite revisitar el mejor momento creativo de la banda.

    Wish You Were Here 50 (Columbia Records) permite mirar detrás del álbum original: las cinco canciones originales —44 minutos sobre ausencia, aislamiento y cinismo industrial— se amplían con demos, tomas alternativas, rarezas de estudio y un tesoro largamente buscado: el concierto del 26 de abril de 1975 en Los Ángeles, grabado por el legendario bootlegger Mike Millard y restaurado de forma (casi) artesanal por Steven Wilson, responsable de remezclar The Wall y Animals.

    Leé además

    La virgen de los Treinta y Tres es una pieza única de cedro paraguayo del siglo XVIII esculpida por indígenas.
    Historia uruguaya

    El tesoro que protege Florida: la corona de oro de Manuel Oribe

    Por Sebastián Panzl
    Augusto Hernández con un camioncito fabricado en la empresa de su bisabuelo H.A.D. e Hijos.
    Libros uruguayos

    El libro ‘Creando los juguetes Duffour’ cuenta la historia de la fábrica de juguetes uruguayos H.A.D. e Hijos

    Por Silvana Tanzi

    Entre las novedades hay una mezcla instrumental de Wish You Were Here, una toma inédita de Welcome to the Machine, entonces The Machine Song, la grabación casera con la que Waters presentó por primera vez la idea a la banda, y una versión completa de Shine On You Crazy Diamond (pts. 1–9), la extensa suite en nueve partes que en el disco original aparecía dividida entre la apertura y el cierre.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo