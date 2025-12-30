Pink Floyd celebra el medio siglo de una de sus obras maestras con una formidable edición aniversario

Hay discos que no envejecen: se vuelven clásicos sin perder vigencia. Wish You Were Here es uno de ellos y esta edición especial por sus 50 años —triple vinilo, CD, Blu-ray, digital y deluxe box set— lo ratifica. El último álbum de Pink Floyd donde Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason estuvieron en plena sincronía vuelve en una edición que permite revisitar el mejor momento creativo de la banda.
Wish You Were Here 50 (Columbia Records) permite mirar detrás del álbum original: las cinco canciones originales —44 minutos sobre ausencia, aislamiento y cinismo industrial— se amplían con demos, tomas alternativas, rarezas de estudio y un tesoro largamente buscado: el concierto del 26 de abril de 1975 en Los Ángeles, grabado por el legendario bootlegger Mike Millard y restaurado de forma (casi) artesanal por Steven Wilson, responsable de remezclar The Wall y Animals.
Entre las novedades hay una mezcla instrumental de Wish You Were Here, una toma inédita de Welcome to the Machine, entonces The Machine Song, la grabación casera con la que Waters presentó por primera vez la idea a la banda, y una versión completa de Shine On You Crazy Diamond (pts. 1–9), la extensa suite en nueve partes que en el disco original aparecía dividida entre la apertura y el cierre.