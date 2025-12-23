  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    Premios Onetti 2025

    El Concurso Literario Juan Carlos Onetti premia obras inéditas en Narrativa, Literatura infantil y juvenil, Dramaturgia y Poesía; para esta edición se presentaron 620 obras

    Ganadores de los Premios Onetti 2025.

    Ganadores de los Premios Onetti 2025.

    FOTO

    Pablo Denis/ Intendencia de Montevideo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El jueves 18 en la Feria Ideas + se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios del Concurso Literario Juan Carlos Onetti (Premios Onetti), certamen literario que convoca la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de Cultura.

    El concurso premia las obras inéditas en las categorías Narrativa, Literatura infantil y juvenil, Dramaturgia y Poesía. Quienes ganan el primer premio de cada categoría obtienen $ 100.000 y la financiación de la publicación en una editorial uruguaya independiente. Las menciones reciben $ 20.000 cada una.

    Carme Fenoll, bibliotecaria catalana, está colaborando con la renovación de la Biblioteca Nacional.
    Biblioteca Nacional

    Carme Fenoll, asesora de la Biblioteca Nacional: “Los países que más invierten en bibliotecas son los que tienen democracias más potentes”

    Por Silvana Tanzi
    Super Cacho, del argentino Pedro Cano.
    Exposición

    Al rescate del patrimonio gráfico: el EAC inauguró la muestra ‘La original historieta uruguaya’

    Por Javier Alfonso

    Este año, se presentaron 620 obras inéditas y los premiados fueron según la categoría:

    Narrativa

    El primer premio lo obtuvo California Baby, de Marcos Llemes, y las menciones fueron para Rapaz, de Matías Núñez y Cristales, de Diego Silva Piedra.

    Poesía

    El primer premio fue para El olvido es una fosa común, de Clivert Leandro Taramasco, y la mención para La puerta aparente, de Agustín Arias.

    Dramaturgia

    El primer premio lo obtuvo Imborrable, de Jonathan Parada, y las menciones se otorgaron a Un estúpido cuento, de José Pedro Irisity, y Algoritmo para escribir poesía, de Camila Diamant.

    Literatura infantil y juvenil

    El primer premio fue para Milagros para Leandro, de Carolina Silva, y las menciones para Cuentos salvajes. Aventuras de animales nativos, de Martín Otheguy, y Promesas en luna de sangre y mar, de Mauricio Cavallo.

