Premios Onetti 2025

El jueves 18 en la Feria Ideas + se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios del Concurso Literario Juan Carlos Onetti (Premios Onetti), certamen literario que convoca la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de Cultura.
El Concurso Literario Juan Carlos Onetti premia obras inéditas en Narrativa, Literatura infantil y juvenil, Dramaturgia y Poesía; para esta edición se presentaron 620 obras
El jueves 18 en la Feria Ideas + se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios del Concurso Literario Juan Carlos Onetti (Premios Onetti), certamen literario que convoca la Intendencia de Montevideo a través de su Departamento de Cultura.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El concurso premia las obras inéditas en las categorías Narrativa, Literatura infantil y juvenil, Dramaturgia y Poesía. Quienes ganan el primer premio de cada categoría obtienen $ 100.000 y la financiación de la publicación en una editorial uruguaya independiente. Las menciones reciben $ 20.000 cada una.
Este año, se presentaron 620 obras inéditas y los premiados fueron según la categoría:
El primer premio lo obtuvo California Baby, de Marcos Llemes, y las menciones fueron para Rapaz, de Matías Núñez y Cristales, de Diego Silva Piedra.
El primer premio fue para El olvido es una fosa común, de Clivert Leandro Taramasco, y la mención para La puerta aparente, de Agustín Arias.
El primer premio lo obtuvo Imborrable, de Jonathan Parada, y las menciones se otorgaron a Un estúpido cuento, de José Pedro Irisity, y Algoritmo para escribir poesía, de Camila Diamant.
El primer premio fue para Milagros para Leandro, de Carolina Silva, y las menciones para Cuentos salvajes. Aventuras de animales nativos, de Martín Otheguy, y Promesas en luna de sangre y mar, de Mauricio Cavallo.