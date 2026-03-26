  • Cotizaciones
    jueves 26 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ‘Proyecto Fin del Mundo’: Ryan Gosling y su carisma, estropeado, en el espacio

    La nueva película del protagonista de Barbie y La La Land se siente como un pastiche de obras recientes de ciencia ficción

    Ryan Gosling en una escena de Proyecto Fin del Mundo.

    Ryan Gosling en una escena de Proyecto Fin del Mundo.

    FOTO

    Sony Pictures
    Búsqueda | Pablo Staricco
    Por Pablo Staricco

    Un profesor de ciencias despierta en una nave, a 11 años luz de distancia, sin recordar cómo y por qué llegó allí. El Sol se está apagando porque unos microorganismos se lo están devorando, y en la vastedad oscura del espacio puede que haya una respuesta, misión suicida mediante. Así comienza Proyecto Fin del Mundo, una ciencia ficción en clave de comedia de 156 minutos e insegura de casi todo lo que presenta.

    Sorprende viniendo de sus responsables. Los cineastas Phil Lord y Christopher Miller suelen tomar premisas que prometen poco y encontrarles un sentido del espectáculo y emoción que no abunda en las producciones de Hollywood. Sus dos Comando Especial (2012 y 2014), La gran aventura Lego (2014) y su trabajo como productores de la trilogía Spider-Man: un nuevo universo (2018 en adelante) demuestran que hasta un encargo corporativo puede derrochar creatividad. Por eso desconcierta que en su última película hagan el movimiento inverso.

    Leé además

    hbo max estreno ?rooster?, una comedia con steve carell que desafia lo politicamente correcto
    Recomendado

    HBO Max estrenó ‘Rooster’, una comedia con Steve Carell que desafía lo políticamente correcto
    Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.
    Nueva era

    El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

    Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden

    Proyecto Fin del Mundo navega por aguas conocidas y se siente como un pastiche de obras recientes de ciencia ficción, desde Misión rescate (2015) a Interestelar (2014). El humor, que en las historias de Lord y Miller funciona al servicio del relato, aquí se convierte en un parásito.

    Embed - Proyecto Fin Del Mundo | Tráiler Oficial

    Y para una apuesta apocalíptica pero descontracturada, nada mejor que Ryan Gosling. Con Barbie (2023) dejó claro que puede tomar personajes arquetípicos y filtrar emociones genuinas a través de ellos. Su carisma y dominio del humor son indiscutibles, pero también su creciente tendencia a depender casi exclusivamente de ellos. En el papel de Grace, un tipo común que despierta en medio de una crisis cósmica, hay una idea de fragilidad con la que la película no sabe qué hacer. Ante la duda, le pide que sea gracioso, se tropiece, que no deje nunca de hacer chistes mientras la trama avanza. Tampoco ayuda empezar a notar un rostro cuyos microgestos comienzan a despedirse a medida que la estética antienvejecimiento, como sucede con muchas estrellas estadounidenses, se va cobrando una nueva víctima.

    Y así, con un Gosling que no termina de desgarrarse, Lord y Miller proponen ir al terreno de la imaginación que el género exige, pero eluden los riesgos. Proyecto Fin del Mundo pone a su personaje frente a vida extraterrestre y esa vida resulta tan comprensible, tan simpática, tan inmediatamente nuestra que no hay allí nada por hacer. Sin fricción no hay asombro, y sin asombro esta ciencia ficción hace de su épica una aventura pasajera.

    El montaje termina de revelar lo que la película no se anima a ser. Un plano que dura más que una historia de Instagram implicaría sostener la mirada, correr el riesgo de que algo incomode. Es una película que hizo el esfuerzo cada vez más raro de construir efectos prácticos, de poner volumen real a las cosas, pero no confía en sus propias imágenes. Tenía todo para ser memorable y decidió, en cada encrucijada, tomar la salida más cómoda. Es esa familiaridad, justamente, lo que la condena.

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Cristina Zubillaga.

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región
    Video

    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

    Por  Guillermo Draper,  Federica Ham  y Hugo Cárdenas
    Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).

    Tribunales de Apelaciones mantienen criterios dispares de reducción de pena en condenas por acuerdos abreviados

    Por Macarena Saavedra
    // Leer el objeto desde localStorage