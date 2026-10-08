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    Reedición de ‘El habitante’, una ‘nouvelle’ de José Pedro Díaz

    Una playa, un diario y una historia inquietante: este relato, impreso por primera vez en La Galatea, imprenta artesanal que el escritor y su esposa, Amanda Berenguer, tenían en su casa, incursiona en la literatura de lo fantasmal y de lo extraño

    El-habitante
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Fue crítico literario, poeta, narrador, ensayista, docente, editor y amante de la fotografía y de los registros fílmicos. José Pedro Díaz publicó sus primeros libros y los de su esposa, la también poeta Amanda Berenguer, en la imprenta La Galatea que tenían instalada en su casa. Una casa de puertas abiertas para tertulias literarias con personalidades de la generación del 45 a la que pertenecía la pareja.

    En aquella imprenta, Díaz publicó en 1949 El habitante, un relato largo o nouvelle que surgió primero como apuntes de un diario que el autor llevaba y en el que fue registrando su proceso de escritura.

    Este año, aquel relato que había quedado olvidado volvió a editarse en Planeta (sello Austral, colección Clásicos Orientales) y la Academia Nacional de Letras. Incluye fragmentos del diario de Díaz, un prólogo de Alfredo Alzugarat, quien investigó en ese diario en la Biblioteca Nacional, y un epílogo de Álvaro Díaz Berenguer, hijo del escritor.

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    “Pienso como tema a estructurar, una nouvelle fantástica, con un fantasma, pero imagino que la última frase del relato sería aproximadamente esta: ‘entonces me di cuenta de que el fantasma era yo’”, escribió Díaz en su diario en enero de 1948. Si bien El habitante no termina con esa frase, allí está la naturaleza de su relato que remite al “doble”, tema tan investigado por el escritor.

    Un hombre se pasea por los médanos de Punta Negra, en la costa uruguaya. Disfruta del olor a salitre, del sonido del mar y de acompañar en silencio a los pescadores. “Ese era mi mundo y así transcurría mi vida, sin que me sea posible anotar, a propósito de ella, otros acontecimientos realmente importantes que los que ocurrieron aquel verano y que modificaron mi existencia tiñéndola de un hálito que ya no podré borrar”, dice el narrador al inicio, y deja muy alta la expectativa. Bienvenida la reedición de este gran relato.

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