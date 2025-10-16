Rod Stewart en el estadio, Silvio Rodríguez en el Antel Arena y el festival Sonorama en Sitio

Será su tercera vez en Montevideo, y también su tercera vez en el Estadio Centenario . La primera fue en febrero de 1989, cuando era una vigente estrella pop del momento, y fue el primer gran concierto internacional en el Centenario.

El legendario rockero escocés, que en los 60 fue el cantante de The Faces y en los 70 inició una brillante carrera como solista, siempre con su icónica voz ronquecina y vibrante, venía de la mano de sus clásicos como Maggie May, Hot Legs, Baby Jane y Do Ya Think I’m Sexy y presentaba su disco Out of Order (1988), con éxitos como Forever Young y My Heart Can’t Tell You No. De aquella primera vez quedó en el anecdotario la pelota de fútbol que alguien tiró al escenario y que el músico devolvió a la tribuna con un buen derechazo.

En febrero de 2014 actuó nuevamente frente a la tribuna Olímpica, esa vez en el marco de su gira Live the Life, presentando su disco Time.

Rod Stewart volverá a decir Hello, Montevideo! este viernes 17 a las 21 en la Olímpica, en su gira One Last Time, con la que, a los 80 años, se despide de los grandes escenarios. Aún quedan entradas, entre $ 2.700 y $ 18.000. Las puertas se abrirán a las 18 y se habilitará una boletería junto a las puertas 13 y 14, en la Olímpica.

La compañía teatral argentina Box Theater Experience presenta, desde ayer miércoles 15 al domingo 19 en el Auditorio Nelly Goitiño, el estreno en Uruguay de Tango feroz: el musical, versión teatral de la célebre película argentina, vista en el año de su estreno (1993) por más de dos millones de espectadores en los cines del Río de la Plata.

Este musical está basado en la película dirigida por Marcelo Piñeyro, con guion de Aida Bortnik y Piñeyro, y protagonizada por Fernán Miras, Cecilia Dopazo y Leonardo Sbaraglia. Cuenta la historia de Tanguito, legendario pionero del rock argentino llamado José Alberto Iglesias, coautor con Litto Nebbia de La balsa, uno de los primeros grandes éxitos del rock argentino y del rock en español.

Tango feroz: el musical ganó en Argentina los premios ACE y Hugo a mejor musical. La adaptación escénica es obra, al igual que el filme, de Piñeyro y Bortnik, y la dirección es de Ariel del Maestro.

La banda sonora es la misma del filme, compuesta de clásicos fundacionales del rock argentino, como El oso, de Moris, y otros temas creados para la película, como El amor es más fuerte, de Ulises Butrón, y Presente de Fernando Barrientos.

La versión que se verá en Montevideo contará con 15 artistas en escena, será protagonizada por Fabrizio Silvera (Tanguito) y Celina Pereyra (Mariana) y estará a cargo de un elenco completamente uruguayo: Albino Almirón, Quique Massey, Joaquín Álvez, Luciano Moreira, Olivia Lasalvia, Gustavo Uboldi,

Mariana Sayas, Romina Alhadeff, Esteban Rodríguez, Giuliana Cavallaro y Sofia Ferrer. La banda que interpretará la música en vivo estará integrada por Tato Cabrera (teclado), Federico Costa (guitarra), Germán Pirri (bajo), Mathias Bentos (batería) y Ale Musante (guitarra).

Entradas en Tickantel de $ 800 a $ 1.200.

Mateo Moreno en Magnolio

El cantautor, bajista y productor uruguayo Mateo Moreno, radicado en Buenos Aires, actuará el sábado 18 en Magnolio Sala. Junto con su banda, el exbajista de No Te Va Gustar presentará su nuevo y excelente disco, A vos te hicieron peor que vos a mí, publicado por Bizarro, y también tocará temas de sus otros tres discos como solista, Auto (2008), Calma (2010) y Meridiano (2015). Entradas en RedTickets a $ 700.

Mateo Moreno

Festival Sonorama

El domingo 19 tendrá lugar en Sitio (Velódromo de Montevideo) la segunda edición local del festival español Sonorama Ribera, dedicado a la música emergente de la región. Desde las 16 actuarán Mocchi (Uruguay), el dúo Ainda (Argentina), la cantautora vasca Idoia Asurmendi, la solista argentina Zoe Gotusso, la uruguaya Sofía Álvez y el compositor e intérprete andaluz El Kanka (Juan Gómez Canca). Entradas en RedTickets de $ 945 a $ 1.890.

Sonorama

Oficio en extinción

Gonzalo Eyherabide, Fernando Schmidt y Martín Mazzella son tres guionistas “con una larga trayectoria de dislates” que presentan un espectáculo totalmente autorreferencial, donde según ellos “el humor, la música y el dibujo no dicen presente, pero están”. Con los tres autores en escena, Hasta aquí hemos llegado debe su nombre a la premisa de que de ahora en más el trabajo creativo de los guionistas de humor estará a cargo de la inteligencia artificial y está formado por textos rechazados por terceros o descartados por sus propios autores.

Hasta aquí hemos llegado tendrá su tercera función el domingo 19 a las 20 en Magnolio Sala (Pablo de María 1015). Se trata de “un show de despedida de dudosa fiabilidad, tanto así que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande”. La cuarta y última función de la temporada, será el sábado 22 de noviembre a las 21 en la misma sala. Las entradas para ambas funciones están en RedTickets a $ 760.

Hesta aqui hemos llegado

Dúo inglés de piano y chelo

En el marco del ciclo del centro Cultural de Música, el miércoles 22 se presentará en el Teatro Solís el dúo formado por los hermanos ingleses Isata & Sheku Kanneh-Mason, que tocan piano y chelo respectivamente y son una de las más renombradas irrupciones recientes en el mundo de la música clásica.

Su notable compenetración artística se podrá apreciar en el programa que han ele gido para esta gira: Sonata para violonchelo No. 1 en si bemol mayor, Op. 45, de Felix Mendelssohn, Tres piezas para violonchelo y piano, de Nadia Boulanger, Stücke im Volkston, Op. 102, de Robert Schumann; y Sonata para violonchelo y piano Op. 143, de Francis Poulenc. Entradas en Tickantel de $ 1.700 a $ 6.500.

CCM

Silvio agotado

Con las 15.000 entradas agotadas desde hace varias semanas, y 13 años después de su último concierto en Montevideo, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los pilares de la Nueva Trova, cantará en el Antel Arena el viernes 17 y el sábado 18, en el marco de una gira que incluye también Chile, Argentina, Perú y Colombia.

El trovador de 78 años presentará Quería saber, su último álbum, publicado en 2024, y repasará sus grandes clásicos. Estará acompañado por el dúo de cuerdas Trovarroco, (Rachid López y Maikel Elizarde), la flautista y clarinetista Niurka González, Oliver Valdés en batería y percusión, Jorge Reyes en contrabajo, Jorge Aragón en el piano y Emilio Vega en el vibráfono.

En la promoción se anunció que en esta gira no hay pantallas laterales: “Este será un concierto para entregarse al arte musical a través de la canción, por lo que no usaremos pantallas laterales. Gracias por su comprensión”.