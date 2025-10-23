Sílvia Pérez Cruz vuelve a su querida Sala Zitarrosa: “Creo que he entendido bien al Uruguay”

“He ido muchas veces a Montevideo . Siempre recuerdo la primera vez en la Zitarrosa, fue una noche hermosa”, dice la cantautora Sílvia Pérez Cruz (en catalán su nombre se escribe con tilde) desde Barcelona, pocos días antes de volar por enésima vez a Montevideo. Desde aquel impactante debut, en 2016 , volvió para cantar en el Auditorio del Sodre, en Medio y Medio (Punta Ballena) y tres veces en el Solís: una en solitario, otra junto a María Gadú y Liliana Herrero y la última vez, en 2024, en un maravilloso dúo con el guitarrista argentino Juan Falú.

El domingo 26 a las 20 horas la notable cantante catalana subirá al escenario de la Sala Zitarrosa , en el marco de su ciclo Marea (entradas en Tickantel de $ 2.300 a $ 2.800), junto a su colega portugués Salvador Sobral, con quien viene a presentar el disco a dúo Sílvia & Salvador, publicado a mediados de este año. No será la primera vez de Sílvia en Uruguay este año, ya que en enero estuvo en el Festival de La Serena, organizado en esa playa de La Paloma por su amigo Jorge Drexler .

Pérez Cruz y Sobral han dedicado todo el año a girar por toda España, Portugal y varios países de Europa para presentar este álbum, compuesto íntegramente por canciones originales. Las únicas dos fechas fuera de Europa son la de Montevideo y la de Bogotá, el jueves 30. De inmediato el dúo retoma su gira europea hasta fin de año. Así de importante es Uruguay para la artista española. “Uruguay forma parte de mi mapa emocional”, dijo Pérez Cruz a Búsqueda apenas iniciada la entrevista, videollamada mediante, el viernes 17.

De inmediato recordó que, además de su media docena de visitas musicales, en 2017 vino por un día y medio “para abrazarse”, para el rodaje del filme La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, en el cual interpretó a Graciela Jorge (la pareja de Eleuterio Fernández Huidobro, interpretado en el filme por Alfonso Tort) y cantó una recordada versión de la canción The Sounds of Silence, de Simon & Garfunkel. “Esa vez fui a Montevideo por un día y medio para darme abrazos, solo para rodar la secuencia del final, de la liberación de los presos, y volví a España. El primer día llovió y grabamos toda la escena en la mañana siguiente”.

La cantante guarda un especial cariño por la Sala Zitarrosa, donde cantará por tercera vez. “Mis primeras dos veces en Uruguay fueron en la Zitarrosa. Es un auditorio muy bello, que suena muy bien y donde te tratan de maravilla”. Entre sus recientes visitas, entre 2021 y 2022 cantó en Medio y Medio y en el Solís con la la argentina Liliana Herrero y la brasileña María Gadú. “Fue una reunión muy hermosa y muy intensa. Nos conocimos en Medio y Medio, cantamos juntas en Buenos Aires y Montevideo y me las traje a España, donde cantamos en Barcelona, Madrid y Cartagena. Aprendí mucho con esas dos mujeronas, muy potentes. Fue un encuentro muy de la vida y la muerte, porque hacía muy poco que Liliana había perdido a Horacio, su pareja. Nos abrazamos mucho las tres”.

Mapa emocional

Hace ya un buen tiempo que Sílvia Pérez Cruz está consagrada en gran parte de Europa y Latinoamérica. No es una cantante de estadios, sino que cultiva una intimidad ideal para el formato teatral. Y en la charla vuelve en cada respuesta a su vínculo emocional con la música sudamericana. “Siento que tengo una conexión muy importante con Latinoamérica, especialmente con Argentina y su folclore, del que he aprendido mucho. Hacer la gira por Salta, Tucumán y otras provincias del norte argentino con Juan Falú me ha marcado muchísimo. En Sudamérica he aprendido mucho de la poesía y de la relación entre la música y la palabra. Tengo una conexión muy fuerte también con Chile, con Brasil y con Uruguay, por supuesto”.

Embed - SÍLVIA & SALVADOR - Ben poca cosa tens (en directo)

Sobre el paulatino aumento de su convocatoria en esta parte del mundo, reflexiona: “Más allá del aumento de la cantidad de público que me va a ver, siento que ha crecido mucho mi mapa emocional. Hay un fuerte vínculo hecho de emociones con esos territorios y quiero cuidar eso. Me hace bien ir a cantarles”.

Sus numerosos recitales en Uruguay —siempre con la producción de Leandro Quiroga— y su presencia en el filme de Brechner han generado que Pérez Cruz se sienta “en familia” cuando viene a Uruguay. “Quiero mucho a Uruguay, tengo un vínculo muy fuerte, tengo infinidad de recuerdos allí. Este año estuve en La Paloma, invitada por Jorge (Drexler); es un encuentro de músicos de enorme calidad, he sido muy feliz allí. Cada vez que voy a Medio y Medio me siento en mi casa. Creo que he entendido bien al Uruguay, he leído bastante su historia, tiene una melancolía que siempre me emociona y encima siempre me reciben de la mejor manera. Siempre me ha sorprendido este país que sobrevive entre Brasil y Argentina en base a humildad y paciencia. Esa es su manera de ser”.

Silvia & Salvador2 Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral.

Con la ayuda de los amigos

Pérez Cruz viene esta vez junto a Salvador Sobral, con quien presenta durante este año el exquisito álbum Silvia & Salvador. La agenda europea solo les permitió programar conciertos en Montevideo y Bogotá. “Salvador solo había cantado en Brasil. Nunca en el resto de Latinoamérica. Costó mucho encajar esta agenda, solo fue posible venir en esta semana y solo a estas dos ciudades. Como el proyecto termina en noviembre quise sacarme las ganas de acompañarlo en su primera gira sudamericana. Por suerte podré darle la bienvenida a Salvador en la hermosa Montevideo”.

En este disco, las voces de Sílvia y Salvador armonizan en forma magistral y cuentan con arreglos corales en varias de las canciones. Es una nueva confirmación de la importancia que tiene la voz en la música de Pérez Cruz. “La voz es central para mí, e incluso me gusta potenciar la voz de los instrumentistas. Cantar te pone en un estado muy especial, en el que tu cuerpo es el instrumento y todo vibra entre la palabra y la música. Si a eso le unes la comunión con otras voces que permite el coro, es sublime. Yo canté muchos años en coros y tengo muy clara la felicidad que se siente al dejar de ser yo y formar parte de un colectivo que canta y que logra un estado de belleza suprema. Es una escuela que te lleva a aprender a escuchar al otro, de lo más sublime que puede existir en la música”.

Embed - SALVADOR SOBRAL - de la mano de tu voz (feat. Silvana Estrada) - videoclip oficial

Salvador fue a ver un concierto de Sílvia en Barcelona y quedó prendado de la voz de la catalana. “Él dice que cuando me descubrió sintió que así quería cantar él. Vio algo en mí que lo llevó a buscar cómo quería sentirse en el escenario y cómo quería vivir la música. Él lo cuenta de un modo muy bonito. Años después yo lo vi cantando en un club de jazz de Lisboa, me pareció precioso, me dio un disco, me dijo que yo había sido una de sus inspiraciones para ese disco, y comenzamos una hermosa amistad, que ya lleva más de 10 años. En estos años nos hemos invitado mutuamente a cantar, en vivo y en grabaciones, en su último disco él me dedicó una canción, la escribió para mí (De la mano de tu voz, cantada por Sobral junto a Silvana Estrada), y hacía mucho que veníamos planeando hacer un disco juntos. El año pasado cantamos juntos en la entrega de los Goya, conectamos mucho, y finalmente logramos embarcarnos en este disco”.

Silvia & Salvador3 Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

En cierto modo, Sílvia & Salvador es un trabajo por encargo. En vez de componer canciones para el disco, los dos cantantes le pidieron a varios de sus amigos compositores y músicos colaboradores que compusieran canciones especialmente para ellos. “Quisimos homenajear a nuestros contemporáneos. Entonces entre los autores están la hermana de Salvador, Luisa Sobral, mi violinista, Carlos Montfort, y varios de nuestros músicos. Hay una de Lau Noah, una cantante catalana que vive en Nueva York, que es preciosísima, una de la brasileña Dora Morelenbaum (hija del célebre chelista y arreglador orquestal Jaques Morelenbaum) y una del gaditano Javier Galiana, que es hermosa también. Yo compuse dos temas, Salvador uno y también aparece Jorge Drexler, que nos hizo una canción llamada El corazón por delante (en la grabación hay un recitado del uruguayo). De mi canción Recordarte salió el leitmotiv del disco, que es el tiempo. Y también hay una canción sin texto llamada Temps fugit (Plor per Palestina) (El tiempo huye. Llanto por Palestina, en latín y catalán respectivamente), compuesta por mi pianista Marco Mezquida”.

En pocas palabras, Sílvia condensa su vínculo con Sobral y el proceso reciente que los llevó a grabar este disco que presentarán en Montevideo. “Fue todo muy rápido. Hace casi dos años cantamos, a los seis meses decidimos hacerlo, en seis meses logramos que nuestros amigos compusieran las canciones, lo ensayamos, en febrero de este año lo grabamos, en marzo empezamos la gira, en junio se publicó y hasta noviembre lo seguiremos tocando en vivo”.