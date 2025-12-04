Tercera edición del Festival Internacional Literario (FIL MACA) en Manantiales
Será el sábado 6 y domingo 7 con la participación de escritores nacionales y argentinos, talleres y espectáculos musicales y de teatro; el viernes 5, en La Azotea de Haedo (barrio Cantegril de Maldonado), el actor Roberto Jones dará una conferencia sobre Borges
El festival literario se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA).
El sábado 6 y domingo 7 se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) la tercera edición del Festival Internacional Literario (FIL MACA). Como en ediciones anteriores, reunirá a escritores, editoriales y artistas de varias disciplinas.
Como novedad, este año el festival se integra a la programación de Euforia del Libro, organizada por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Habrá talleres, Exposiciones, cine, música, teatro y actividades para niños, además de venta de libros.
Entre los autores que participarán de esta edición, estarán Hernán Casciari, María Gainza, Julián Fuks, Eugenia Ladra, Yanina Vidal, Virginia Anderson, Pedro Dalton, Damián González Bertolino, Fernanda Kosak, Miguel Avero, Johanna Holt, Fernández de Palleja, Juan Ángel Italiano, Andrés Echevarría, Luciana Núñez, Alejandra González, Daniel Kondo, Nacho Echevarría y el elenco de Act In.
Por más datos sobre la programación y la llegada a Manantiales se puede consultar la página del MACA
Conferencia de Roberto Jones
El viernes 5 a las 18.30 en La Azotea de Haedo (barrio Cantegril de Maldonado), el actor Roberto Jones brindará la conferencia “Jorge Luis Borges espiritual”. La actividad se enmarca en la programación de Euforia del Libro, encuentro literario y tours que se desarrollan en varias zonas de Maldonado hasta el domingo 7.