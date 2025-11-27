  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    Euforia del Libro: encuentro literario y ‘tours’ por Maldonado, del sábado 29 al domingo 7 de diciembre

    Durante nueve días se desarrollarán actividades, encuentros culturales y presentaciones de libros en todos los municipios de Maldonado

    Arboretum Lussich, punto de partida para Euforia del Libro.&nbsp;

    Arboretum Lussich, punto de partida para Euforia del Libro. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

    No es lo mismo que una feria del libro, sino que propone actividades en todos los municipios de Maldonado, además de encuentros culturales con escritores y presentaciones de sus obras. Euforia del Libro está organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado y se desarrolla desde el sábado 29 al domingo 7 de diciembre.

    Valentín Trujillo, exdirector de la Biblioteca Nacional y actual director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado, contó a Búsqueda que habrá tres tours literarios que reconocen a autores que nacieron, vivieron o estuvieron vinculados con el departamento. “Se repite el tour tradicional que se hacía en la antigua feria de Maldonado, que recorre muchos de los autores que vivieron o que pasaron tiempo aquí: Borges, Bioy Casares, Silvina Bullrich, Rafael Alberti y, obviamente, la figura de Antonio Lussich”.

