Euforia del Libro: encuentro literario y ‘tours’ por Maldonado, del sábado 29 al domingo 7 de diciembre

Durante nueve días se desarrollarán actividades, encuentros culturales y presentaciones de libros en todos los municipios de Maldonado

No es lo mismo que una feria del libro, sino que propone actividades en todos los municipios de Maldonado, además de encuentros culturales con escritores y presentaciones de sus obras. Euforia del Libro está organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado y se desarrolla desde el sábado 29 al domingo 7 de diciembre.

Valentín Trujillo, exdirector de la Biblioteca Nacional y actual director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado, contó a Búsqueda que habrá tres tours literarios que reconocen a autores que nacieron, vivieron o estuvieron vinculados con el departamento. “Se repite el tour tradicional que se hacía en la antigua feria de Maldonado, que recorre muchos de los autores que vivieron o que pasaron tiempo aquí: Borges, Bioy Casares, Silvina Bullrich, Rafael Alberti y, obviamente, la figura de Antonio Lussich”.

El primer tour, Maldonado-Punta del Este, parte de la Casa de la Cultura a las 16 horas el sábado 29. Hay otros dos, uno el 2 de diciembre que sale de San Carlos, y otro el domingo 7 de diciembre de Pan de Azúcar. Todos los tours van acompañados de una guía de Maldonado especialmente capacitada y son gratuitos y con plazas limitadas, por lo que hay que reservar lugar con 48 horas de anticipación al 4223 1786.

Otra actividad es el sábado 6 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, cuando se realizará un tour que sale en dos barcos del Puerto de Punta del Este hacia la isla Gorriti, que tiene un significado histórico especial para el departamento.

Euforia del Libro comienza en el Arboretum Lussich el sábado 29 a las 17.30 horas y, entre otras actividades, tendrá un homenaje a Roberto Appratto, escritor recientemente fallecido.