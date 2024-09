'Texturas urbanas', acuarelas de Jorge Faruelo en hall de la UTU Central

Candombe sur II 0.70 x 0.99.jpg

“Algunas de estas obras están disfrazadas en el marco patrimonial o institucional, pero todas tienen algún vínculo personal. En el mundo de imágenes que uno puede ver hoy, lo que me gusta es contar el sentimiento que a mí me despiertan esas esquinas y esculturas”.

Egresado del IPA en la especialidad Comunicación Visual, además de la docencia, el artista se dedica a la difusión de temas vinculados a la ciudad, la arquitectura y el arte en dos espacios radiales: en el programa Se arregla el mundo, que conducen en la mañana Bernardo Wolloch y Federico Castillo, y en Espíritu libre, programa de Gustavo Rey en la tarde de Radio Cultura.

Justamente Rey aportó un breve texto que acompaña la muestra y está incluido en el catálogo, en el que señala el poder de comunicación del artista y de su obra: “Jorge Faruelo acerca al arte. No importa si son láminas, dibujos, acuarelas; todo se disfruta, más allá del tema que sea. Es como un retratista de nuestro tiempo moderno, de lo que ocurre y pasa, pero con una mirada en el pasado y en la ciudad que lo potencia”.

El recorrido por las acuarelas se detiene en Entrevero, de José Belloni, que fue docente de UTU. Y esa escultura, una de las más emblemáticas de la ciudad, logra en la pintura de Faruelo reproducir el movimiento y el fragor de la batalla.

El nieto del escultor, llamado también José Belloni, escribió un comentario para la exposición: “Joven inquisitivo y observador, Jorge Faruelo, sin dejar de lado la actualidad, fija su mirada en la arquitectura, la política y el arte que lentamente se desvanece por imperio de las circunstancias”, escribió al comienzo de su texto.

Faruelo tiene fascinación por la arquitectura de los años 30 y 40. “Me parece que es lo último bueno en arquitectura que hay en la ciudad. En los años 60 hubo una debacle, y con la arquitectura actual no comulgo estéticamente ni socialmente. Se está generando una pobreza de guetos, la gente vive arriba, aislada, y abajo está la otra gente que vive en la calle. Encima, con edificios de mala calidad. Siento que se está sacrificando todo”. La mejor forma de comunicar su postura es a través de la pintura. Y allí están El Mástil y Proamar, dos sólidos y hermosos edificios retratados en acuarela.

La mancha díscola

“Es todo dificultad”, dice al explicar la técnica de la acuarela. “Acá no hay una escuela, como la ha tenido el óleo. La acuarela queda al costado. Siempre me gustaron las obras de Pierre Fossey, pero era más un ilustrador que coloreaba sus dibujos, que son cosas distintas. Es una acuarela excelente, muy al servicio de la ilustración. Lo que yo propongo es una acuarela artística que busca la abstracción, la mancha. Obliga a controlar el caos. Hay que generar zonas de luz y de sombra pero sin un dibujo que genere contornos. No estoy diciendo que no esté bien el dibujo, pero es de otro rubro. Todo eso es dificultad, y, al mismo tiempo, es lo que me volvió a enamorar de la acuarela. Es una lucha con una técnica que te va a querer dominar”. A las dificultades técnicas de la acuarela se suman las dificultades para conseguir en un mercado tan pequeño el material adecuado: los pinceles específicos, el papel de algodón puro.

Para mirar sus acuarelas hay que hacer un movimiento de cercanía y lejanía. De cerca se puede ver la mancha que forma la cúpula de una iglesia, las ventanas de un edificio, los ornamentos de una fuente. Pero de lejos la imagen se arma en toda su profundidad, se vuelve nítida, reconocible. Es bellísimo el edificio de Ancap al atardecer, con la avenida Libertador que se pierde a lo lejos. Es bellísima la fuente Matriz con sus angelitos y hojas otoñales, igual que su obra Salvo en la noche.

Al artista le gustan las salpicaduras, los borrones, lo que queda en la sombra. “La muestra se podría haber llamado de otra forma, pero cuando fui poniendo todo en conjunto, vi que la palabra textura iba bien con la atmósfera, que a veces está entre lo fantasmagóricos y lo luminoso. Un amigo me decía ‘entre los vapores de la humedad montevideana’”.

Texturas urbanas estará en el edificio de la UTU Central hasta el sábado 28. Además de disfrutar de la muestra, quienes la visiten podrán conocer el sitio donde alguna vez estuvo la Puerta de la Ciudadela. Una de sus acuarelas lleva hacia esa época. Hay que ir y descubrirla.