Ticketmaster desembarca en Uruguay y apuesta por un mercado con más recitales grandes

Durante años, Uruguay vio pasar las grandes giras internacionales rumbo a Argentina, Chile o Brasil. Salvo contadas excepciones, el circuito de los artistas más convocantes dejó al mercado uruguayo en un segundo plano. En ese escenario desembarca Ticketmaster, la mayor empresa de venta de entradas para espectáculos del mundo, que eligió al país para continuar su expansión en América Latina mediante la compra de la firma local RED UTS.

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La compañía, propiedad de Live Nation Entertainment , comenzó oficialmente sus operaciones con el lanzamiento de Ticketmaster Uruguay y ya prepara la venta de sus primeros espectáculos en el país , que serán anunciados en las próximas semanas. Será el inicio de una apuesta a largo plazo en un mercado pequeño, pero que la empresa considera con potencial de crecimiento.

“Vemos a Uruguay hace tiempo como un mercado creciente, ordenado y relevante. Se están haciendo cada vez más shows grandes y eso fue determinante para tomar la decisión”, dijo a Búsqueda Javier Parra, responsable de Ticketmaster para Chile y Uruguay.

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La operación incluye la compra de RED UTS, una de las principales plataformas de venta de entradas del país. Aunque la marca seguirá durante un período de transición, el negocio pasará a integrarse dentro de ticketmaster.uy . Parra explicó que uno de los motivos de la adquisición fue “conservar el conocimiento que el equipo uruguayo acumuló durante años en la organización de grandes eventos”.

La empresa asegura que la diferencia estará en la tecnología y en la experiencia de compra. Entre las novedades aparecen las entradas digitales mediante Quentro, sistemas para soportar grandes volúmenes de usuarios conectados al mismo tiempo, filas virtuales y herramientas para reducir el fraude durante la venta.

Parra sostiene que el cambio también pasará por la atención al público. “Nos enfocamos mucho en la experiencia del fan antes, durante y después del evento. Queremos procesos más simples, respuestas más rápidas y una compra mucho más clara”, afirmó.

No a los precios dinámicos en Uruguay

Una de las dudas que genera la llegada de Ticketmaster tiene que ver con los precios dinámicos, un sistema que la empresa utiliza en varios mercados y que permite que el valor de una entrada aumente según la demanda. La modalidad provocó fuertes críticas en países como el Reino Unido y los Estados Unidos.

Sin embargo, Parra descartó que ese mecanismo vaya a utilizarse en Uruguay. “No”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de implementar precios dinámicos en el mercado local.

La llegada de Ticketmaster también creó la expectativa de que Uruguay pueda incorporarse con mayor frecuencia a las giras internacionales. Aunque la empresa pertenece a Live Nation, el mayor promotor de espectáculos del mundo, Parra evitó hacer promesas.

“Que estemos en Uruguay quizás abre las puertas a que el país sea considerado para eventuales giras internacionales”, señaló. Más adelante insistió en que esas decisiones dependen de los artistas y de Live Nation, no de la plataforma de venta de entradas.

La estrategia tampoco estará limitada a los grandes recitales. Según explicó, la intención es vender entradas para espectáculos nacionales, eventos deportivos y otros formatos, además de buscar acuerdos con distintos organizadores y recintos del país.

Montaje del escenario de los Stones en el Estadio Centenario. Nicolás Celaya / adhocFotos

La reacción de la competencia

El desembarco no pasó inadvertido entre los competidores. Sebastián Pérez Volpe, gerente general de RedTickets, afirmó a Búsqueda que la llegada era esperable por la expansión que Live Nation viene desarrollando en la región y por la aparición de grandes espectáculos en Uruguay.

“Siempre competir con el líder mundial te obliga a duplicar esfuerzos para estar a la altura”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que Uruguay tiene características distintas a otros mercados donde opera Ticketmaster.

“Hay un actor muy importante que es el Estado. Tickantel tiene un porcentaje importante del mercado y un monopolio de hecho en muchos recintos públicos. Eso hace que la competencia se concentre en el resto del mercado”, explicó. Para Pérez Volpe, el desafío para Ticketmaster llegará una vez que agote el impulso inicial de los espectáculos vinculados a Live Nation.

“La estrategia en otros países fue hacer acuerdos con grandes recintos. Acá esos espacios están muy vinculados al Estado. Habrá que ver cómo actúan después”, señaló. También recordó que Uruguay tiene un mercado reducido y una capacidad limitada para organizar grandes eventos de forma permanente.

Concierto en el Antel Arena. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Más exigencia para Tickantel

La llegada de Ticketmaster tampoco genera preocupación en Antel, que hoy controla Tickantel y, además, administra el Antel Arena, dos actores con peso en el negocio de los espectáculos.

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, afirmó a Búsqueda que la empresa pública ya competía con otros operadores y que el desembarco del gigante estadounidense no modifica esa situación. “No hay una preocupación particular por la llegada de una empresa porque ya estábamos en competencia y seguimos estando en competencia”, sostuvo.

Álvarez explicó que la actual administración decidió reforzar el desarrollo de Tickantel luego de que “en el período pasado” la plataforma recibió poca inversión. “En este tipo de servicios digitales, no invertir es casi que retroceder”, señaló.

El jerarca agregó que el desembarco de Ticketmaster representa un incentivo para acelerar el desarrollo de Tickantel más que una amenaza para su posición en el mercado. “Es una empresa muy grande y eso hace que los equipos trabajen con mayor exigencia”, concluyó.

Por ahora, Ticketmaster no abrirá oficinas propias en Uruguay. La operación será coordinada desde Chile, que funcionará como centro regional, mientras que en cada espectáculo se contratará personal local. Además de su presencia en el país trasandino, ya opera en Brasil, Perú, México y Colombia.