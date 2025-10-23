Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura realizan paro activo con concentración en su sede

Tras una reunión en el MEC resolvieron continuar el conflicto; denuncian “falta de estructura organizacional, salarios impagos, deudas a artistas y a proveedores” y acusan a la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, de “falta de voluntad política para priorizar la continuidad contractual” de los trabajadores

Con la consigna “La cultura no es voluntariado. No más precariedad laboral”, los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) decidieron en las últimas horas continuar el conflicto que mantienen desde hace varias semanas con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y realizar un paro activo este jueves 23 desde las 10, que incluirá una concentración en la sede de la DNC.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En un comunicado público, la Base Cultura de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC) reclama “soluciones a corto plazo que no precaricen más aún el vínculo laboral de trabajadoras y trabajadores cuyos contratos ya vencieron o están por vencerse”.

Los trabajadores definen la situación como “de extrema gravedad” y denuncian “falta de estructura organizacional, salarios impagos, deudas a artistas y a proveedores”. Afirman además que esta situación “vulnera en lo más inmediato” a 10 trabajadores de un grupo de más de 150 personas “que desempeñan tareas permanentes con contrataciones irregulares”. Informan también que mantuvieron una reunión con el director general de Secretaría del MEC, Carlos Varela, quien, “pasado el plazo de 20 días solicitado, no pudo dar respuesta a los reclamos planteados” por el gremio.

Direccion-Nacional-Cultura.jpg Dirección Nacional de Cultura en 2022. Ricardo Antúnez/adhocFOTOS La DNC “falta a los derechos” de los trabajadores y “abusa de su profesionalismo, compromiso y responsabilidad cuando, a pesar de la incertidumbre sobre la permanencia en sus puestos de trabajo, de trabajar sin contrato, de no cobrar sueldos y de un sinfín de otras irregularidades, deben seguir cumpliendo con su rol”, expresan los trabajadores.