Tutankamón en Pocitos: una apertura faraónica

“¿Abrieron?”, pregunta una mujer, entre asombrada e incrédula, desde la vereda, mientras ingresa tímidamente al local. “¡No lo puedo creer!”, exclama al ver el local con la fachada ploteada con motivos egipcios, las paredes interiores cubiertas de telones negros y una gran instalación escenográfica que emula un hallazgo arqueológico. La escena, presenciada por Búsqueda el martes 13 por la mañana, se repitió una y otra vez. Los vecinos no pueden creer que, tras más de 18 años de construcción y luego de 12 años de abandono, el local, que parecía destinado a tapera de lujo en el corazón de Pocitos, esté abriendo sus puertas. El más famoso de los faraones egipcios es el inesperado protagonista de una apertura que hasta hace pocas semanas parecía improbable: la del Espacio Cultural García Lorca, que desde el viernes 9 es el escenario de la muestra Tutankamón, la experiencia.
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Con el subtítulo La tumba, tesoros y misterios de Egipto, la muestra de origen argentino, y con curaduría de la egiptóloga argentina Andrea Zingarelli, exhibe más de 150 réplicas de reliquias egipcias en tamaño real. Está abierta al público de martes a domingos en el edificio inconcluso situado en la avenida Brasil 3085, esquina Benito Blanco, con entradas en RedTickets. Se habilitan unas 30 localidades cada media hora, para que los visitantes puedan recorrer la muestra en formato visita guiada, sin sufrir aglomeraciones, y a cargo de un guía especializado.
Tutankamón, la experiencia, en el Espacio Cultural García Lorca.
Difusión
Hace apenas cuatro meses y medio, el 6 de junio, la Asociación Civil El Camarín abrió las puertas del edificio para lanzar una campaña de bonos colaboración con la que pretendía financiar las tareas necesarias para la reapertura. La campaña no tuvo éxito, pero el actual presidente de El Camarín, Daoiz Uriarte, inició una serie de gestiones orientadas a abrir el Lorca, como se le llama coloquialmente al centro cultural, ya no en las condiciones ideales, sino en las posibles. En una recorrida por el local realizada ese día, dijo a Búsqueda que, si bien no existían las condiciones para reunir el (aproximado) millón de dólares que hace falta para terminar el proyecto, tal como fue diseñado, la idea era acondicionarlo de la forma más básica posible como para permitir que albergue “actividades culturales” y de esa manera comenzar el camino hacia su finalización.
En estas últimas 12 semanas se dotó al local de una instalación eléctrica básica pero suficiente como para iluminar todos los espacios, se instalaron los baños, se cambiaron las chapas de compensado por vidrios en la fachada, se colocaron barandas en las escaleras y se cubrió parte del piso con las baldosas previstas en la obra. También se cambió la puerta principal, se dispuso una docena de bomberitos antifuego y comenzaron los trabajos de la cafetería que, según informó Uriarte a Búsqueda, abrirá en noviembre con el lorquiano nombre de Bernarda. Con estas mejoras se logró obtener la imprescindible habilitación municipal para espectáculos públicos.
Tutankamón, la experiencia, en el Espacio Cultural García Lorca.
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La producción de Tutankamón, la experiencia, a cargo de las productoras argentinas Artes Group y Olalá Music, también colaboró para lograr esta apertura, ya que el montaje de la muestra incluye el revestimiento de las dos plantas del edificio con telones y paneles que dividen los espacios y crean un circuito bien acondicionado y seguro por el que el público circula del mismo modo que si fuera en un espacio formalmente terminado.
La exposición ocupa la planta baja completa, uno de los espacios en el entrepiso entre las escaleras y la totalidad de la sala principal. De hecho, en algunos sectores donde se exponen los diferentes objetos, las paredes, los pisos y los techos de cemento sin revestir, dado que la obra no está terminada, resultan estéticamente coherentes con la temática de la muestra, que recrea el hallazgo de estos tesoros en cámaras que permanecieron ocultas durante milenios en el corazón de las pirámides, vestigios a prueba del paso del tiempo del Egipto imperial.
Tutankamón, la experiencia, en el Espacio Cultural García Lorca.
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Según la producción de la muestra, las joyas de este tesoro replicado fueron confeccionadas con estándares definidos por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto. La gran instalación de la sala principal emula, en tamaño natural, la tumba del faraón y los tesoros hallados en su interior.
Las piezas son de madera y resinas plásticas y recrean con gran factura el tono dorado de los originales. Entre las decenas de piezas expuestas, la icónica máscara mortuoria, de oro y lapislázuli (roca de color azul intenso), es, literalmente, la joya de la muestra. Pero por sobre todo se destaca la colección en su conjunto, dispuesta con información y coherencia didáctica e histórica.
Tutankamón, la experiencia, en el espacio Cultural García Lorca.
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La exposición estará abierta, en principio, hasta fines de noviembre, con la mitad de las 10.000 entradas disponibles ya vendidas.