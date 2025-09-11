Un sábado a todo jazz y fusión, y semana de teatro español en Agadu
La cantante argentina Elizabeth Karayekov presenta en la Zitarrosa Ases del swing con su big band; la uruguaya Anita Balbis hará un tributo a Amy Winehouse en la Camacuá y Rossana Taddei vuelve a presentar su disco Raíces aéreas en la Zavala
La virtuosa cantante de jazz argentina Elizabeth Karayekov vuelve a Montevideo con Ases del swing, su nuevo espectáculo en formato big band, con 14 músicos en escena. La artista se caracteriza por interpretar clásicos del pop y del rock en clave jazzera y despliega un repertorio que reinventa los clásicos y los transforma en temas que parecen haber sido compuestos para el jazz. Los arreglos de vientos, piano, contrabajo y batería bien jazzera hacen que cueste reconocer, al inicio de la escucha, que la canción que suena es Should I Stay or Should I Go, de The Clash, Black or White, de Michael Jackson, o When Love Comes To Town, de U2. Otras versiones de Karayekov son Can’t Buy Me Love (The Beatles), Like a Prayer (Madonna), Wonderwall (Oasis) y Nothing Compares 2 U (Sinead O’Connor). Será el sábado 13 a las 21 en la Sala Zitarrosa, con entradas en Tickantel a $ 1.300 y $ 1.600.
La cantante Anita Balbis, una voz emergente del jazz, el soul y el blues que viene demostrando su talento en escenarios de todo el país, presenta Amy, el tributo, un concierto homenaje a Amy Winehouse, en el marco del 42º aniversario de su nacimiento. Será el sábado 13 a las 21 en la Sala Camacuá. Balbis se acerca a la voz única y poderosa de Winehouse no desde la imitación, sino desde su gran sensibilidad como intérprete, a la que suma su propia impronta. La cantante estará acompañada por una banda de gran calidad instrumental: Nacho Labrada (piano y teclados), Paco Pintos (bajo), Tote Fernández (batería), Diego Buonomo (guitarra), Nico Grieco (trompeta) y Santi Wainstein (saxo). Entradas en RedTickets a $ 700.
Taddei en la Zavala
El sábado 13 Rossana Taddei volverá a presentar en vivo su último disco, Raíces aéreas, compuesto de 11 canciones que fusionan diversos estilos latinoamericanos y europeos con una profunda vocación jazzera. Será en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís a las 20.30, en un concierto que celebra la edición en vinilo, por el sello Bizarro, de este álbum publicado en setiembre de 2024, producido por Taddei, junto con Gustavo Etchenique y Alejandro Moya. Recientemente Taddei publicó en su canal de YouTube Sesiones, un audiovisual con la interpretación en vivo de varias canciones del disco y clásicos de sus más de 30 años de carrera. Entradas en Tickantel a $ 750.
Teatro español en Agadu
Del miércoles 17 al viernes 19 el Teatro Agadu será el escenario de la 3ª edición del Encuentro Interautor, programa de intercambio que presenta autores teatrales españoles en Uruguay y de autores uruguayos en España. Esta vez se realizarán tres lecturas dramatizadas en la sala Blanca Podestá (Canelones 1122), con la presencia de cuatro autores españoles y con entrada libre. El miércoles 17 la obra elegida es Pepito, de Itziar Pascual, el jueves 18 Néstor Roldán, ganador en 2024 del premio SGAE (Sociedad General de Autores de España), leerá su obra Los grillos tullidos. El viernes 19 se leerá Música para Hitler, de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano. Las tres lecturas serán a las 19.