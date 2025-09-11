Un sábado a todo jazz y fusión, y semana de teatro español en Agadu

La cantante argentina Elizabeth Karayekov presenta en la Zitarrosa Ases del swing con su big band; la uruguaya Anita Balbis hará un tributo a Amy Winehouse en la Camacuá y Rossana Taddei vuelve a presentar su disco Raíces aéreas en la Zavala

La virtuosa cantante de jazz argentina Elizabeth Karayekov vuelve a Montevideo con Ases del swing, su nuevo espectáculo en formato big band, con 14 músicos en escena. La artista se caracteriza por interpretar clásicos del pop y del rock en clave jazzera y despliega un repertorio que reinventa los clásicos y los transforma en temas que parecen haber sido compuestos para el jazz. Los arreglos de vientos, piano, contrabajo y batería bien jazzera hacen que cueste reconocer, al inicio de la escucha, que la canción que suena es Should I Stay or Should I Go, de The Clash, Black or White, de Michael Jackson, o When Love Comes To Town, de U2. Otras versiones de Karayekov son Can’t Buy Me Love (The Beatles), Like a Prayer (Madonna), Wonderwall (Oasis) y Nothing Compares 2 U (Sinead O’Connor). Será el sábado 13 a las 21 en la Sala Zitarrosa, con entradas en Tickantel a $ 1.300 y $ 1.600.

Embed - Elizabeth Karayekov Big Band en Basta de Todo! Metro 95.1

A Amy

La cantante Anita Balbis, una voz emergente del jazz, el soul y el blues que viene demostrando su talento en escenarios de todo el país, presenta Amy, el tributo, un concierto homenaje a Amy Winehouse, en el marco del 42º aniversario de su nacimiento. Será el sábado 13 a las 21 en la Sala Camacuá. Balbis se acerca a la voz única y poderosa de Winehouse no desde la imitación, sino desde su gran sensibilidad como intérprete, a la que suma su propia impronta. La cantante estará acompañada por una banda de gran calidad instrumental: Nacho Labrada (piano y teclados), Paco Pintos (bajo), Tote Fernández (batería), Diego Buonomo (guitarra), Nico Grieco (trompeta) y Santi Wainstein (saxo). Entradas en RedTickets a $ 700.

Embed - Stronger Than Me (Amy Winehouse) Anita Balbis, Santiago Cutinella, Paco Pintos & Jose Telechea