    Una utopía atlántica: con Jorge Drexler, Fernando Cabrera y Julieta Rada, vuelve el Festival de La Serena

    El encuentro musical creado por Jorge Drexler tendrá también una edición especial en La Barra; además, los coros del Sodre cierran el año en el Auditorio Adela Reta, la Orquesta de Cámara de Montevideo se presenta en el Club Uruguay y Martín Buscaglia inaugura el ciclo de Pueblo Narakán, en Punta del Este

    Festival de la Canción de La Serena.

    Festival de la Canción de La Serena.

    FOTO

    Difusión

    El Festival de la Canción de La Serena, uno de los nuevos clásicos del verano musical en Uruguay, creado por un grupo de músicos que viven o veranean en esa zona de Rocha, y apadrinado por la familia Drexler, se expande en su edición 2026: a sus sedes habituales en La Paloma, este año se sumará una edición de dos días en La Barra (Punta del Este), el sábado 10 y domingo 11 de enero.

    Del viernes 2 al jueves 8 tendrá lugar la edición principal en La Serena. Presentado como “una utopía atlántica”, este festival de atmósfera playera propone conciertos y encuentros musicales en dos escenarios (Altos de La Serena y Nodriza) y las ya clásicas ruedas de guitarra espontáneas al atardecer en la playa de La Serena, que le dan una fuerte identidad al festival. La grilla reúne más de 50 artistas destacados de Iberoamérica.

    Entre ellos estarán Jorge Drexler, Fernando Cabrera, Julieta Rada y el grupo Rueda de Candombe, los brasileños Moreno Veloso y Catto, la portuguesa Sofia Ribeiro, el colombiano Juan Andrés Ospina, los argentinos Ainda, Marcelo Woloski, Matías Scheines y Andrés Rot.

    Serena-73

    Habrá también actividades para niños y adultos: estaciones de pintura con música en vivo, grupos de creación musical colaborativa, taller de freestyle, círculo de canto, talleres de percusión, danza y escritura de décimas e instalaciones artísticas.

    En las ruedas de guitarra estarán los brasileños Zelito y Duda Brack, el argentino Pablo Grinjot y otros artistas de la grilla principal. La programación completa y la venta de entradas está disponible en laserenafestival.com y en Instagram (@laserenafestivaldelacancion). Está habilitada la venta presencial en Portal Bosque, en La Paloma, de lunes a sábados de 10 a 18 horas.

    Grilla Festival La Serena

    Orquesta de Cámara de Montevideo

    Este martes 23 a las 20.30 en el Club Uruguay (Plaza Matriz) la Orquesta de Cámara de Montevideo, dirigida por Gabriel Giró y formada por solistas estables de las principales orquestas de Montevideo (Ossodre, Filarmónica y Banda Sinfónica), presenta un recital titulado Mixtura, que recorrerá varios géneros, eruditos y populares. Participan Martín Castillos (clarinete), Maxi Nathan (vibráfono), Juanita Rocket y Valentín Corbo (violines), Facundo Corbo (batería) y la mezzosoprano Julia Bregstein. Entradas en RedTickets a $ 450.

    Orquesta de cámara

    Coro Nacional de Niños

    El Coro Nacional de Niños del Sodre cerrará el año este martes 23 a las 20 horas en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta con el concierto Oiga!, con dirección de Víctor Mederos. El programa reúne piezas destacadas de la música popular brasileña en un concierto que tendrá un gran despliegue de ritmo y armonía. Entradas en Tickantel y boletería de $ 170 a $ 450.

    Coro Niños sodre

    Concierto para Gardel

    El Coro Nacional del Sodre despide el año el sábado 27 a las 20 horas en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta, con un homenaje especial a Carlos Gardel, en conmemoración de los 90 años de su muerte. Los icónicos tangos del zorzal criollo serán interpretados en conjunto por el coro, dirigido por su conductor estable, Esteban Louise, y una orquesta típica integrada por los músicos del Sexteto Hagopián, dirigido por el pianista Álvaro Hagopián. Natalia Bolani y Valeria Lima serán las cantantes solistas. Actuará también un cuerpo de bailarines integrado por Ana Clara Cedrés, Pablo Guazzo, Patricia Ramos y Sebastián Contrera, con coreografías de Stefanía Colina y Rodrigo Fleitas. Entradas en Tickantel y boletería de $ 170 a $ 850.

    Coro Gardel

    Buscaglia en Narakán

    El cantautor Martín Buscaglia actuará el martes 30 a las 21.30 en Pueblo Narakán (Juan Díaz de Solís 678, Punta del Este). En formato trío, con Martín Ibarburu en batería y la cantante Juana Buscaglia, recorrerá canciones de todos sus discos, desde Llevenlé (1996) hasta Basta de música (2020), y adelantará algunos de sus nuevos temas. Entradas en RedTickets a $ 750.

    Martín Buscaglia

