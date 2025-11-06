  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    Una familia que se derrumba alegremente: Néstor Guzzini brilla con un Sánchez estupendo

    En familia, dirigida por Mateo Altez los domingos en Ensayo Abierto, es de lo mejor de la temporada

    En familia, de Florencio Sánchez, dirigida por Mateo Altez, en Ensayo Abierto.

    En familia, de Florencio Sánchez, dirigida por Mateo Altez, en Ensayo Abierto.

    FOTO

    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Todas o casi todas las obras de Florencio Sánchez podrían llamarse En familia. Todas o casi todas las obras de Florencio Sánchez podrían llamarse Barranca abajo. Los vínculos entre ambas incluyen la coincidencia temporal: las dos fueron estrenadas el mismo año, 1905. Incluso también, buena parte del teatro rioplatense puede verse como una variación de En familia y buena parte del teatro rioplatense puede verse como una variación de Barranca abajo. En la misma línea imaginaria de títulos intercambiables, En familia perfectamente podría haberse llamado Barranca abajo.

    Estamos en un año muy Sánchez en Montevideo. Con esta, se han hecho dos versiones de En familia (la otra, dirigida por Stella Rovella, está en cartel en La Candela), una de Los muertos y la Comedia Nacional tiene en cartel Los derechos de la salud en el Solís.

    En familia - Padre
    Néstor Guzzini en En familia.

    Néstor Guzzini en En familia.

    Esta versión de En familia que dirige Mateo Altez Rius en Ensayo Abierto, la sala teatral alternativa enclavada en la Ciudad Vieja (Piedras 599), está entre lo mejor de esta temporada teatral montevideana y está entre los mejores Sánchez de los últimos tiempos. Los domingos 16, 23 y 30 a las 20 horas son las últimas tres funciones de la temporada; las entradas ($ 600) se reservan al 094 606 417.

    Con poco más de 30 años de edad y una década de experiencia, Altez es un teatrista completo: es actor (estuvo recientemente en Zombi manifiesto, de Santiago Sanguinetti), ha demostrado su talento como dramaturgo (su comedia negra Mala persona, estrenada este año en El Espacio Vacío, es una de las revelaciones de la temporada) y cuenta con media docena de trabajos como director. Ahora ha logrado la puesta más redonda de su carrera.

    Pilar Cartagena en En familia.
    Pilar Cartagena en En familia.

    Pilar Cartagena en En familia.

    Ensayo Abierto es una sala ideal para esta obra, uno de los grandes clásicos del teatro rioplatense, montada en infinidad de ocasiones en ambas orillas del Plata, incluso más de una vez por la Comedia Nacional. El teatro está instalado en una vieja casa de familia, recuperada por un grupo de jóvenes artistas que trabajan en forma cooperativa. La rusticidad edilicia del espacio se alinea con la decadencia en la que vive esta familia burguesa porteña venida a menos de principios de siglo XX. La historia está ambientada en Buenos Aires, donde fue estrenada la obra, pero, como toda la obra de Sánchez, conecta perfecto con los códigos sociales y culturales de este lado del río.

    Jorge, el padre de familia, interpretado magistralmente por Néstor Guzzini, encarna el corazón del conflicto. El puñado de escenas en las que se enfrenta a sus hijos primero y a su propia debacle después crean una tensión estremecedora en el escenario. Solo por esa potencia emocional que descarga como un rayo y cae en el medio de la sala ya vale la pena ver En familia.

    Martín Maristán en En familia.
    Martín Maristán en En familia.

    Martín Maristán en En familia.

    Ante la debacle económica y financiera, Jorge ha intentado varias veces recuperar el dinero en el juego y lo ha perdido todo, arrastrando a su esposa, Mercedes (Piar Cartagena), y sus hijos (Damián Gini, Eugenia Bideau y Manuel de Martino) a la miseria. Intenta mantener las apariencias, no reconoce su grave problema y no se hace cargo de las consecuencias. Sánchez apunta sus dardos a la debacle moral del pater familia como metáfora de la realidad política y social que criticaba sin concesiones desde su escritura y desde los escenarios.

    Eduardo, el hijo mayor, rol a cargo de Martín Maristán, regresa al hogar de visita, junto con su esposa (María Inés Cabaleiro), y ante la debacle debe tomar el timón, hacerse cargo de las deudas y también asumir el liderazgo de la familia para intentar enderezar el barco. El conflicto con el padre relegado de su lugar, la resistencia de la madre, que sigue sosteniendo como puede este edificio en ruinas, y la desidia y mezquindad de sus hermanos, que no reconocen la ayuda de su hermano mayor, generan nuevas variaciones dramáticas que enriquecen la historia y, lo más importante, revalidan su vigencia.

    En familia - lauromasito
    Eugenia Bideau y Damián Gini en En familia.

    Eugenia Bideau y Damián Gini en En familia.

    “Hacer En familia hoy es aceptar un golpe. Reconocer, al menos, una derrota. Florencio Sánchez escribió una comedia, pero en realidad es un retrato despiadado de la podredumbre íntima”, dice Altez. Y profundiza en un concepto que explica la clave de la actualidad de la obra, 120 años después: “Seguimos atrapados en ese círculo de lealtades falsas, de dependencias, de afectos contaminados por la vergüenza y el resentimiento. Y porque, aún más que en el tiempo de Sánchez, la apariencia gobierna, el dinero es rey y las relaciones siguieron su curso de podredumbre. Lo que se juega ahí no es el siglo XX, sino la maquinaria íntima de cualquier época: hasta qué punto el vicio, el miedo y la mediocridad perforan los vínculos hasta dejar apenas un boceto de hogar”.

    En familia - Guzzini

    En familia es oro puro en gran medida por la brillantez de Sánchez al hacer hablar y —especialmente— hacer callar a sus personajes. Y para que este oro reluzca hace falta un buen elenco y una buena dirección actoral. Y eso es precisamente lo que ostenta esta versión. Simplemente eso: buenos intérpretes y un director decidido a hacerlos brillar. No hace falta mucho más que eso, que no es poco.

    En familia - josefiña
    María Inés Cabaleiro en En familia.

    María Inés Cabaleiro en En familia.

    El director describe sus intenciones con elocuencia: “No me interesa la obra como museo del teatro nacional. Me interesa como un juego vivo que expone el esqueleto de lo que más duele: la miseria moral que se disfraza de cariño. En escena no buscamos solo ternura, buscamos el aroma de una familia que se derrumba alegremente, esa mezcla de risa y asco que nos recuerda que todavía estamos hechos de carne, que todavía sangramos, que todavía fingimos”.

