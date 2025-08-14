‘Ver para creer’: Astroboy presenta su nuevo EP en Sala del Museo

Martín Rivero, entre el regreso de Astroboy a los escenarios y al estudio y su salto de calidad como compositor de bandas sonoras, asociado con No Te Va Gustar en su nuevo estudio

Son días intensos para Martín Rivero. La semana pasada se público Ver para creer, el nuevo EP de Astroboy, su vuelta al estudio —cinco canciones nuevas— tras la reunión concretada en 2023. El jueves 21 la banda dará su principal concierto en Montevideo en todo el año, en Sala del Museo (entradas en RedTickets). En paralelo, el músico está iniciando una nueva etapa en su faceta como compositor de bandas sonoras de cine y series, asociado con No Te Va Gustar en la nueva sede del estudio Elefante Blanco. Sobre este estimulante presente, Rivero conversó con Búsqueda días atrás.

El regreso de Astroboy se gestó por una razón muy simple: en 2023 se cumplieron 20 años de 5 estrellas, el primer disco del grupo (publicado originalmente por Bizarro Records, solo en CD), que fue un éxito instantáneo en la música uruguaya, en un momento en el que el rock estaba en auge en la escena local. Entre 2002, tras la gran crisis, comenzó una primavera rockera en Uruguay, la era de los Pilsen Rock y las mil y una bandas tocando en todo el país, que se extendió durante más de un lustro, hasta fines de esa década. Martín Rivero (voz), Javier Vaz Martins (bajo), Leandro Tuco Boné (guitarra) y Francisco Paco Risso (guitarra) fue la formación que irrumpió con desparpajo, de la mano de canciones como Mi reserva, Six Feet Under y Brainwashed. Astroboy conectó de inmediato con un público uruguayo joven, interesado en el brit pop y rock garajero que sonaban en todo el mundo en ese entonces, de la mano de bandas como Oasis, Blur y The Strokes. El hecho, inusual en esa época, de que cantaran en español y en inglés, aceleró esa conexión y le dio un aire global al pop-rock de Astroboy. Publicaron tres discos en cuatro años (al debut le siguieron Automática en 2004 y Big For The City en 2007, tras el cual la banda se separó).

El aniversario redondo, en 2023, se transformó en una razón lo suficientemente poderosa e importante como para reunir a la banda. “Me parecía que 20 años de 5 estrellas era un número bastante digno como para autocelebrarnos y festejar. Fue un éxito instantáneo, un microfenómeno de nicho que generó mucho ruido, que aportó una música diferente a la escena uruguaya. Por eso nos parecía importante retomarlo y volver a traerlo al presente, para que aquella música que hicimos en nuestra juventud se volviera a escuchar. Nos gustaba mucho la idea de editar por primera vez aquel disco en vinilo (Bizarro lo publicó en 2023). Es un disco ideal para el vinilo, con un sonido muy retro, que fue grabado en un estudio que era un salón de un museo musical de los años 60 en Colonia, donde mucho antes habían grabado Soda Stereo y Rata Blanca. De hecho, el CD original era un sobre de cartón que emulaba el formato del vinilo (esa edición es hoy un incunable que se cotiza muy bien en el creciente mercado de CD históricos que funciona en la zona de las disquerías de Tristán Narvaja)”.

El lanzamiento del vinilo celebratorio puso a los cuatro músicos en contacto nuevamente y comenzó a girar en el aire la idea de volver a tocar. Alguien pronunció la uruguayísima frase “che, vamos a juntarnos, hagamos algo”, y un amigo en común entre varios de los músicos les dio manija para que se reunieran en un lugar pequeño. “De a poco nos fuimos entusiasmando”, dice Rivero. “Los cuatro estábamos desperdigados en distintas ciudades. Uno vino de Italia y otro de Buenos Aires”. Así surgió la idea de tocar en Magnolio, donde se concretó el regreso el 27 de octubre de 2023. “Volver a tocar juntos esa noche fue muy emocionante y raro. Hacía 16 años que no tocábamos juntos. Pablo (Fialo, el baterista) llegó un sábado y al otro día estábamos tocando en la sala de ensayo. Nos volvimos a ver después de tanto tiempo y a los minutos estábamos ensayando. Nos fuimos reconociendo y redescubriendo entre nosotros mientras ensayábamos. Porque después de tanto tiempo no somos los mismos”.

ASTROBOY 2025 Astroboy 2025 Matilde Campodónico La reunión prosperó en 2024, ya que volvieron a hacer un show grande en La Trastienda, y este año volvieron a presentarse en Buenos Aires. Las reuniones de bandas tienen otra dinámica, muy diferente a las épocas de juventud. Los ensayos y las presentaciones deben encajar en agendas cargadas con otros compromisos laborales. Por eso los conciertos son esporádicos. Este año los Astroboy prefirieron concentrar las energías en la grabación de Ver para creer, el EP que acaban de publicar, y en su presentación en vivo, que será el jueves 21 en Sala del Museo. “Este año decidimos hacer solo un show y concentrar allí todas nuestras energías para que esté tremendo y no sea un show más. Hoy la oferta musical es enorme y queremos que lo que entreguemos al público sea lo mejor posible, lo máximo que podemos hacer”.