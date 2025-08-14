‘Ver para creer’: Astroboy presenta su nuevo EP en Sala del Museo

Son días intensos para Martín Rivero. La semana pasada se público Ver para creer, el nuevo EP de Astroboy, su vuelta al estudio —cinco canciones nuevas— tras la reunión concretada en 2023. El jueves 21 la banda dará su principal concierto en Montevideo en todo el año, en Sala del Museo (entradas en RedTickets). En paralelo, el músico está iniciando una nueva etapa en su faceta como compositor de bandas sonoras de cine y series, asociado con No Te Va Gustar en la nueva sede del estudio Elefante Blanco. Sobre este estimulante presente, Rivero conversó con Búsqueda días atrás.
El regreso de Astroboy se gestó por una razón muy simple: en 2023 se cumplieron 20 años de 5 estrellas, el primer disco del grupo (publicado originalmente por Bizarro Records, solo en CD), que fue un éxito instantáneo en la música uruguaya, en un momento en el que el rock estaba en auge en la escena local. Entre 2002, tras la gran crisis, comenzó una primavera rockera en Uruguay, la era de los Pilsen Rock y las mil y una bandas tocando en todo el país, que se extendió durante más de un lustro, hasta fines de esa década. Martín Rivero (voz), Javier Vaz Martins (bajo), Leandro Tuco Boné (guitarra) y Francisco Paco Risso (guitarra) fue la formación que irrumpió con desparpajo, de la mano de canciones como Mi reserva, Six Feet Under y Brainwashed. Astroboy conectó de inmediato con un público uruguayo joven, interesado en el brit pop y rock garajero que sonaban en todo el mundo en ese entonces, de la mano de bandas como Oasis, Blur y The Strokes. El hecho, inusual en esa época, de que cantaran en español y en inglés, aceleró esa conexión y le dio un aire global al pop-rock de Astroboy. Publicaron tres discos en cuatro años (al debut le siguieron Automática en 2004 y Big For The City en 2007, tras el cual la banda se separó).
El aniversario redondo, en 2023, se transformó en una razón lo suficientemente poderosa e importante como para reunir a la banda. “Me parecía que 20 años de 5 estrellas era un número bastante digno como para autocelebrarnos y festejar. Fue un éxito instantáneo, un microfenómeno de nicho que generó mucho ruido, que aportó una música diferente a la escena uruguaya. Por eso nos parecía importante retomarlo y volver a traerlo al presente, para que aquella música que hicimos en nuestra juventud se volviera a escuchar. Nos gustaba mucho la idea de editar por primera vez aquel disco en vinilo (Bizarro lo publicó en 2023). Es un disco ideal para el vinilo, con un sonido muy retro, que fue grabado en un estudio que era un salón de un museo musical de los años 60 en Colonia, donde mucho antes habían grabado Soda Stereo y Rata Blanca. De hecho, el CD original era un sobre de cartón que emulaba el formato del vinilo (esa edición es hoy un incunable que se cotiza muy bien en el creciente mercado de CD históricos que funciona en la zona de las disquerías de Tristán Narvaja)”.
El lanzamiento del vinilo celebratorio puso a los cuatro músicos en contacto nuevamente y comenzó a girar en el aire la idea de volver a tocar. Alguien pronunció la uruguayísima frase “che, vamos a juntarnos, hagamos algo”, y un amigo en común entre varios de los músicos les dio manija para que se reunieran en un lugar pequeño. “De a poco nos fuimos entusiasmando”, dice Rivero. “Los cuatro estábamos desperdigados en distintas ciudades. Uno vino de Italia y otro de Buenos Aires”. Así surgió la idea de tocar en Magnolio, donde se concretó el regreso el 27 de octubre de 2023. “Volver a tocar juntos esa noche fue muy emocionante y raro. Hacía 16 años que no tocábamos juntos. Pablo (Fialo, el baterista) llegó un sábado y al otro día estábamos tocando en la sala de ensayo. Nos volvimos a ver después de tanto tiempo y a los minutos estábamos ensayando. Nos fuimos reconociendo y redescubriendo entre nosotros mientras ensayábamos. Porque después de tanto tiempo no somos los mismos”.
La reunión prosperó en 2024, ya que volvieron a hacer un show grande en La Trastienda, y este año volvieron a presentarse en Buenos Aires. Las reuniones de bandas tienen otra dinámica, muy diferente a las épocas de juventud. Los ensayos y las presentaciones deben encajar en agendas cargadas con otros compromisos laborales. Por eso los conciertos son esporádicos. Este año los Astroboy prefirieron concentrar las energías en la grabación de Ver para creer, el EP que acaban de publicar, y en su presentación en vivo, que será el jueves 21 en Sala del Museo. “Este año decidimos hacer solo un show y concentrar allí todas nuestras energías para que esté tremendo y no sea un show más. Hoy la oferta musical es enorme y queremos que lo que entreguemos al público sea lo mejor posible, lo máximo que podemos hacer”.
El nuevo Elefante Blanco
En paralelo a su carrera musical en Astroboy y como solista, Rivero se dedica a la creación de bandas sonoras de películas. Y su carrera en este rubro acaba de dar un salto porque se asoció con No Te Va Gustar y el grupo Magnolio en la nueva sede del estudio Elefante Blanco, situada en Parque Rodó.
Entre las autorías recientes de Rivero en el audiovisual, están la música original de Temas propios, la reciente película de Guillermo Rocamora, y la intro y el tema de créditos de la serie Amia, estrenada en julio en Flow. En este momento trabaja en un filme español llamado Altas capacidades. “Hacer la intro de una serie es como hacer un cortometraje en cine. No pasa tanto por musicalizar una narrativa visual o acompañar las escenas de una película, sino por generar un impacto, generar un ícono sonoro, una especie de logo musical. Hay algunas muy recordadas, como las de Game of Thrones, Succesion y The White Lotus. Es un mundo muy interesante, que está creciendo mucho”.
Sus deseos de crecimiento en el terreno audiovisual lo llevaron a asociarse con No Te Va Gustar para tener, por primera vez, un estudio de sonido propio. El nuevo Elefante Blanco tiene equipamiento de avanzada, y abre un sinfín de oportunidades a su carrera, tanto en la música como en el plano sonoro del audiovisual. “Como tantos, yo siempre me manejé con el home studio, que tiene sus ventajas, como laburar siempre en pantuflas. Está bueno el formato casero pero quería otra cosa. Quería contar con un lugar donde podés invitar a un ejecutivo de Netflix o al director de una película a hacer un visionado o a escuchar algo de la banda sonora. Compartí con Nicolás Fervenza (mánager de No Te Va Gustar) esa idea de hacer algo nuevo, distinto, como un Sondor de esta era. Justo coincidió con que NTVG estaba empezando a buscar un nuevo espacio para instalarse. Y encontramos esta casa que está en una zona en plena ebullición, donde están pasando muchas cosas a nivel cultural, y se sumó el grupo Magnolio para desarrollar el proyecto edilicio a la medida de los requerimientos del estudio. Así comenzó a armarse esto”.
Rivero se enciende cuando describe el trabajo de la banda sonora del filme Temas propios, un coming of age local muy rockero. Sus palabras resultan reveladoras sobre su concepción de la labor creativa del compositor cinematográfico. En esa película Rivero trabajó con Nicolás Demczylo como productor sonoro. Con guitarras eléctricas minimalistas y exclusivas, sin acompañamiento, se complementa con el resto de la película, en la que hay mucha música de bandas en vivo, porque la música en vivo forma parte del argumento. Las bandas de rock de la película tocan temas de los Chicos Eléctricos, Niña Lobo, Palo Pandolfo, Loop Lascano y una canción de Rivero. “Queríamos que todo lo musical fuera muy realista. Cuando se ponen a cantar en un micrófono no suena perfecto, como si estuvieran en un estudio, sino que suena real, se escuchan los acoples de los amplificadores. Suena con verosimilitud. Fue una búsqueda muy fina que hicimos en la banda sonora de esa película. Fui muy minucioso y quisquilloso con eso (ríe) y creo que quedó increíble; es uno de los logros que más me enorgulleció de ese laburo”.
La naturaleza de las películas determinan su universo sonoro y la diversidad es grande. “Ahora estamos componiendo la música de una película con Camila Rodríguez, de Niña Lobo, y es todo muy íntimo. Es todo sintetizador y percusiones, muy minimalista. Me gusta mucho más cuando la música de una película es mínima y sugerente que algo superamplio, que abarca todo y te dice demasiadas cosas. Pero bueno, llegado el momento todo se puede hacer”.