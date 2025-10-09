  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Zita de Tango, con Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo, en la Sala Zitarrosa

    La EMAD abrió inscripciones para la formación en Docencia de Teatro y Expresión Corporal y para el primer Coloquio de Teatro y Educación, que tendrá lugar este fin de semana; además, el Proyecto Dikanza se presenta en Agadu

    Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo en Zita de Tango

    Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo en Zita de Tango

    FOTO

    Difusión Sala Zitarrosa
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El sábado 18 a las 21 tendrá lugar en la Sala Zitarrosa la 8ª edición de Zita de Tango, un festival de tango nuevo que se desarrolla desde 2018, siempre en la sala dedicada a la música popular en todas sus manifestaciones. La idea madre de Zita de Tango es dar visibilidad a los proyectos emergentes dedicados al tango. Así como en las ediciones anteriores se han presentado artistas como Malajunta Trío, Gabriela Morgare y Mayra Hernández, entre otros, esta vez estarán presentes Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo.

    Che Papusa Dúo, integrado por la pianista Mariana Airaudo y la cantante Manuela Hernández, propone una mirada femenina al género, que ha tenido muy buena recepción. Su repertorio incluye tangos clásicos y también piezas cuyo contenido poético e histórico reivindique el rol de la mujer en el tango. Che Papusa presentará su disco Y el tango se hizo mujer, nominado a los premios Graffiti Revelación y Álbum de tango.

    Leé además

    los 40 dias de dos amigas en la antartida que se volvieron exposicion del subte
    Recomendado

    Los 40 días de dos amigas en la Antártida que se volvieron exposición del Subte

    Por Redacción Galería
    Lo nuevo en discos.
    Lo nuevo en discos

    Lo nuevo en discos: Pedro Luis, Geese, Mariana Lucía, Graffolitas y La Santa Rita

    Por Javier Alfonso

    Caníbal Troilo, proyecto musical liderado por el cantante y compositor Hugo Rocca, es el principal promotor de Zita de Tango. Se trata de un grupo cuyas composiciones se nutren de las raíces del tango y la milonga, fusionadas con otros géneros musicales como la electrónica, el jazz, el pop y el rock.

    Entradas en Tickantel a $ 600.

    Inscripciones en la EMAD

    La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu anunció la apertura de inscripciones para la formación en Docencia de Teatro y Expresión Corporal para el año lectivo 2026 y convoca al primer Coloquio de Teatro y Educación.

    La especialización en Docencia de Teatro y Expresión Corporal es en formato presencial, tiene una duración de dos semestres y está dirigida a egresados de la EMAD y a profesionales con formación equivalente en el área escénica “que busquen fortalecer los marcos teórico-metodológicos de sus prácticas docentes en arte escénico y en expresión corporal aplicada a la actuación”.

    Fachada-EMAD-Adhoc-Calvelo.jpg
    Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático

    Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático

    Los cursos tendrán lugar entre marzo y junio (primer semestre) y entre agosto y noviembre (segundo semestre) y serán de lunes a jueves de 18 a 23 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de noviembre en la plataforma de bedelía digital de la EMAD, en el sitio web de la EMAD (emad.edu.uy).

    Habrá una charla informativa virtual el jueves 24 de octubre a las 18 en el sitio web.

    En tanto, están abiertas las inscripciones para participar del primer Coloquio de Teatro y Educación, que, con la consigna “Artistas que educan: Paradigmas y perspectivas desde la teatralidad”, se realizará el sábado 11 y el domingo 12 en la EMAD (Canelones 1084).

    Dikidanza

    Proyecto Dikanza en Agadu

    El jueves 16 a las 20:30 Proyecto Dikanza, dúo integrado por Laura Charlone (voz e interpretación) y Santiago Lema (multiintrumentista), presentará en vivo su primer disco, Atlántico, en el Teatro Agadu (Canelones 1122). Se trata de una propuesta independiente que conecta el candombe montevideano con la música de tres países con costas al Atlántico: Angola, Cabo Verde y Portugal. Las letras son en español, portugués y en lenguas africanas. Entradas en RedTickets a $ 385.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

    Por Federico Castillo
    Tecnología

    Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Planta de Efice.

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Trump anuncia la inminencia de un acuerdo de paz en Gaza.
    Video

    Donald Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron el acuerdo de la primera fase de su “plan de paz” para Gaza

    Por France 24
    En los años recientes cobraron impulso los sistemas de rotación de arroz, soja y ganado, específicamente en zonas del este.

    Informe del INIA advierte rol “clave” de diversificación productiva y un “mejor” manejo del riesgo empresarial

    Por Mauro Florentín
    Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

    Darán clase de Facultad de Psicología en la calle Tristán Narvaja en protesta por presupuesto educativo

    Por Nicolás Delgado