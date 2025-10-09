Zita de Tango, con Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo, en la Sala Zitarrosa

El sábado 18 a las 21 tendrá lugar en la Sala Zitarrosa la 8ª edición de Zita de Tango , un festival de tango nuevo que se desarrolla desde 2018, siempre en la sala dedicada a la música popular en todas sus manifestaciones. La idea madre de Zita de Tango es dar visibilidad a los proyectos emergentes dedicados al tango. Así como en las ediciones anteriores se han presentado artistas como Malajunta Trío, Gabriela Morgare y Mayra Hernández, entre otros, esta vez estarán presentes Che Papusa Dúo y Proyecto Caníbal Troilo.

Che Papusa Dúo, integrado por la pianista Mariana Airaudo y la cantante Manuela Hernández, propone una mirada femenina al género, que ha tenido muy buena recepción. Su repertorio incluye tangos clásicos y también piezas cuyo contenido poético e histórico reivindique el rol de la mujer en el tango. Che Papusa presentará su disco Y el tango se hizo mujer, nominado a los premios Graffiti Revelación y Álbum de tango.

Caníbal Troilo, proyecto musical liderado por el cantante y compositor Hugo Rocca, es el principal promotor de Zita de Tango. Se trata de un grupo cuyas composiciones se nutren de las raíces del tango y la milonga, fusionadas con otros géneros musicales como la electrónica, el jazz, el pop y el rock.

La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu anunció la apertura de inscripciones para la formación en Docencia de Teatro y Expresión Corporal para el año lectivo 2026 y convoca al primer Coloquio de Teatro y Educación.

La especialización en Docencia de Teatro y Expresión Corporal es en formato presencial, tiene una duración de dos semestres y está dirigida a egresados de la EMAD y a profesionales con formación equivalente en el área escénica “que busquen fortalecer los marcos teórico-metodológicos de sus prácticas docentes en arte escénico y en expresión corporal aplicada a la actuación”.

Fachada-EMAD-Adhoc-Calvelo.jpg Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Javier Calvelo / adhocFOTOS

Los cursos tendrán lugar entre marzo y junio (primer semestre) y entre agosto y noviembre (segundo semestre) y serán de lunes a jueves de 18 a 23 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el 8 de noviembre en la plataforma de bedelía digital de la EMAD, en el sitio web de la EMAD (emad.edu.uy).

Habrá una charla informativa virtual el jueves 24 de octubre a las 18 en el sitio web.

En tanto, están abiertas las inscripciones para participar del primer Coloquio de Teatro y Educación, que, con la consigna “Artistas que educan: Paradigmas y perspectivas desde la teatralidad”, se realizará el sábado 11 y el domingo 12 en la EMAD (Canelones 1084).

Dikidanza

Proyecto Dikanza en Agadu

El jueves 16 a las 20:30 Proyecto Dikanza, dúo integrado por Laura Charlone (voz e interpretación) y Santiago Lema (multiintrumentista), presentará en vivo su primer disco, Atlántico, en el Teatro Agadu (Canelones 1122). Se trata de una propuesta independiente que conecta el candombe montevideano con la música de tres países con costas al Atlántico: Angola, Cabo Verde y Portugal. Las letras son en español, portugués y en lenguas africanas. Entradas en RedTickets a $ 385.