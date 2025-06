El CEO de WBD, David Zaslav, dirigirá la unidad de Streaming & Studios, mientras que el actual director financiero, Gunnar Wiedenfels, estará al frente de Global Networks. Según la empresa, la separación se estructurará como una operación libre de impuestos y se completará hacia mediados de 2026.

Uno de los elementos clave de la operación será la distribución de la deuda. La mayor parte de los 38.000 millones de dólares en pasivos brutos que arrastra WBD quedará en manos de Global Networks, la unidad de redes tradicionales, lo que se espera que permita a la nueva empresa de ‘streaming’ operar con mayor agilidad financiera y centrarse en el crecimiento.

Embed - Warner Bros. se divide en dos: adiós al imperio mediático consolidado • FRANCE 24 Español

El cambio de rumbo es también una señal de que WBD está apostando decididamente por posicionar su servicio de ‘streaming’ como un destino premium.

HBO Max, que volvió a usar su marca original el mes pasado tras una etapa como “Max”, contaba con unos 122 millones de suscriptores en marzo, pero espera llegar a unos 150 millones de usuarios para finales de 2026, una cifra que de igual forma estaría muy por debajo de los más de 300 millones de suscriptores que posee Netflix, y los 181 millones combinados de Disney+ y Hulu, también seguiría viendo la espalda de Primer Video en esta carrera, pues la marca de Amazon ostenta unos 200 millones de suscriptores.

Para lograr un mayor alcance, WBD confía en éxitos como The Last of Us y otras producciones originales que buscan consolidar la identidad de HBO como un sello de calidad.

Warner Bros. fue durante décadas un símbolo de poder en Hollywood, pero ahora, con esta división, intenta redefinirse en una industria que prioriza la velocidad, la especialización y la respuesta directa al consumidor global.

Con Reuters

FUENTE:FRANCE24