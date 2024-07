Ante las continuas presiones del gobierno de Maduro, el diario “Tal Cual” dejó de publicarse y se reconvirtió en semanario

“Tal Cual, claro y raspao... Ese ha sido nuestro lema durante estos 15 años de vida. Un compromiso con decir lo que pensamos, moleste a quien moleste. Esto no es una despedida. Para usar el lenguaje que tan de moda ha estado en estos tres lustros: es un repliegue táctico estratégico, un por ahora, como quien dice. La edición del fin de semana continuará saliendo como de costumbre y nosotros volveremos pronto con un semanario que saldrá los días viernes con el mismo espíritu crítico, agudo e incisivo que nos ha inspirado nuestro fundador, Teodoro Petkoff”, comienza el último editorial del diario venezolano “Tal Cual”. Luego de años de enfrentamiento con el gobierno venezolano, los editores del periódico resolvieron replegarse y reconvertirse en semanario para poder sobrevivir.

El jueves 27 de febrero, la portada de “Tal Cual” era su editorial, en el que anunciaba su repliegue y acusaba al gobierno de Nicolás Maduro de un “incesante y sistemático acoso” por no comulgar con la política y las orientaciones del gobierno bolivariano.

Bajo el título “El diario opositor ‘Tal Cual’ es la última víctima del cerco a la prensa”, “El País” publicó una nota de su corresponsal en Caracas Catalina Lobo-Guerrero que expresa: “En los últimos meses ‘Tal Cual’ se ha quedado sin fuerza. La salud de Petkoff, de 83 años, se empezó a deteriorar al mismo tiempo en que los anunciantes, afectados por la crisis económica, pero también por las presiones del gobierno, fueron retirando sus avisos”.

También informó que con la reconversión 75% de los empleados serán despedidos.

“Entre los lectores, la ausencia de Petkoff, quien desde principios de año no ha vuelto a escribir sus columnas, y la transformación en semanario son otra baja para el periodismo impreso venezolano, que ha sufrido las consecuencias de ser crítico ante el Gobierno de Maduro”, agregó

“El Mundo”, mientras, tituló: “Maduro aprieta el lazo a los medios” . Sostuvo que el “gobierno chavista (...) logra hundir uno de los pocos medios que aún eran independientes”.

Editorial.

“Los que aquí trabajamos lo hacemos por mística, aunque somos todos agentes de la CIA, la Agencia expropia nuestras conciencias y no paga ni medio (bolívar) partido por la mitad. No sé si les suena familiar… Este diario ha sido un periódico pobre, pero nunca un pobre periódico. Aunque tenemos una sola cafetera, nuestro espíritu libertario permanece siempre en vigilia. No deja de sorprender que un medio tan pequeño constituya una amenaza tan grande para un gobierno con poder ilimitado. Eso solo tiene un nombre: miedo a las ideas y al debate plural. Uno a veces solo sabe que avanza cuando los perros ladran —y muerden—, Sancho. Somos una referencia nacional e internacional de equilibrio y probablemente tenemos también el récord más grande en multas, demandas y sanciones. Cada una de ellas es como una condecoración recibida en la batalla por la libertad de expresión en Venezuela. Esta lucha se ganará porque la razón siempre vence a la fuerza. Los pueblos que conocieron la libertad nunca renuncian definitivamente a ella”, sostiene el último editorial de “Tal Cual”, escrito por el humorista y crítico político Laureano Márquez.

Con esa mezcla de ironía y humor, Márquez sostiene que entre los periodistas “nadie está amargado” porque les encanta quedarse sin trabajo, así tendrán “más tiempo para hacer cola en los supermercados”.

“No hay mal que por bien no venga. Se podrá decir de nosotros lo que se quiera, pero nunca nadie podrá decir que nos vendimos (¡bueno, al menos a alguien que nos pagara!). Un grupo de extraordinarios comunicadores queda a disposición de otros medios; podemos ir acompañando a los demás de cierre en cierre”, prosigue el texto.

Luego se dirige, como tantas otras veces, hacia el gobierno de Maduro: “Estamos mal, pero vamos bien. El que no está bien es el que acosa y cierra medios, encarcela arbitrariamente en la nueva Rotunda a funcionarios y líderes opositores, amén de que autoriza el uso de armas de guerra en manifestaciones. Si antes el mundo tenía alguna duda, hoy la comunidad internacional está absolutamente clara acerca de lo que sucede en Venezuela. Cómo será, que incluso los deudos guardan discreto silencio. Hasta Podemos, antes asesores en la construcción de este “modelo”, hoy se desmarcan para borrar todo parentesco de su propuesta con la nuestra. Nadie defiende lo indefendible, especialmente los que ya cobraron y saben que billete ahora no hay”.

“Me siento orgulloso de estos 15 años, de mis compañeros de trabajo, de la dignidad con la que han resistido. El futuro de Venezuela es de esperanza. Se puede engañar a algunos por cierto tiempo, pero no a todos todo el tiempo, como se ha dicho siempre de los manipuladores. La gente está clara, el futuro será de la democracia y la libertad. El cambio en Venezuela ya comenzó en el corazón de los venezolanos. Estamos cansados de agresiones, insultos, robo, ruina y muerte”, agregó.

“Queremos vida buena y abundante para todos, trabajo y futuro. Hay reservas probadas y probables de inteligencia en esta tierra, al punto de que es hoy día nuestro principal producto de exportación. Ánimo compatriotas, que nunca es más oscura la noche que cuando está a punto de amanecer”, concluyó Márquez.

