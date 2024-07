El Supremo Tribunal Militar anunció que iba a analizar los expedientes de casi 700 presos

El presidente del tribunal coronel (r) Federico Silva Ledesma formuló unas declaraciones que no dejaron de causar sorpresa: “Los tribunales de justicia no pueden dejar de ser sensibles a la realidad nacional”. Más que un viraje en la sensibilidad del coronel, considerado uno de los hombres más duros y radicales del régimen, se consideró que la medida anunciada estaba en directa relación con los planteos realizados en los días previos por los partidos políticos a las Fuerzas Aramdas. No obstante, Silva Ledesma precisó que “la vista de causas es un instituto previsto legalmente que consiste en la revisión de los expedientes de los condenados y que esa práctica se ha venido realizando anualmente desde 1977”.

Mientras tanto la dirigencia del Partido Nacional que se había desentendido de toda conversación con las FFAA, continuaba con su programa de movilizaciones diarias en Montevideo y en las principales ciudades del interior y no parecía tener intención de sumarse a los demás partidos hasta que su líder Wilson Ferreira Aldunate fuera liberado. Otros sectores minoritarios han reiterado sus críticas a la decisión del Directorio de no negociar y, decididos a participar en las elecciones de cualquier manera, siguen formalizando sus candidaturas.

Confirmando su posición claramente optimista, en un reportaje que le efectuó el diario El Día, el ya proclamado candidato colorado a la Presidencia, Julio Sanguinetti, analizó el tema de las negociaciones con los militares con ausencia del Partido Nacional. Estas fueron algunas de sus respuestas.

1) Sobre las proscripciones. “De aquí al 1º de marzo, desgraciadamente existirán proscripciones, pero seguiremos luchando contra todas ellas. Pero es evidente que tampoco podemos frustrar la salida por el mantenimiento en manos del gobierno de facto, de algunas de las situaciones de restricciones conocidas…”

2) Sobre el Cosena. “Puede haber una Junta de Defensa donde los militares opinen junto a los civiles en temas relativos a la seguridad nacional si se trata de un organismo asesor como existen en España, Gran Bretaña y otros países. Lo que no puede haber en cambio, es una Junta o Consejo como el que se propuso en el proyecto constitucional de 1980, que tenía poderes de decisión propios y cercenaban las facultades del Poder Ejecutivo”.

3) Sobre las negociaciones.“… Si el país no sale por una negociación solo puede salir por medio de la fuerza y ellos (los blancos) reconocen que el primero es el único camino. El planteo nacionalista responde a la situación del señor Ferreira, lo que constituye una posición muy particular, por cuanto cuando estaba el señor Seregni preso y el Frente Amplio excluido de la negociación, los otros tres partidos negociamos en el Parque Hotel… El retiro de los blancos de las negociaciones es un error. (…) Si la negociación es exitosa, además de resolverse la problemática institucional, se resolverá la situación del señor Ferreira. A la inversa, si esta negociación no culmina, la realidad indica en forma inequívoca, que además de los problemas que tenemos se mantendrá en forma indefinida la prisión del señor Ferreira”.

Opinión radicalmente distinta expuso el secretario del Directorio del Partido Nacional Gonzalo Aguirre en una carta abierta a las Fuerzas Armadas publicada por La Democracia. “El Partido Nacional, señores generales, no irá a las elecciones con Wilson recluido en el cuartel de Trinidad. Ningún partido que tenga dignidad y que se respete a sí mismo haría otra cosa en similar circunstancia. Y sin el Partido Nacional no puede haber elecciones en este país. Y si las hubiere —supuesto absurdo— no habría estabilidad institucional ni gobierno respetado a partir del 1º de marzo”.

Treinta años no es nada

2012-06-21T00:00:00

2012-06-21T00:00:00