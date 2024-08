Varios jefes de policía vinculados a casos de espionaje en democracia

Consultado por Búsqueda acerca de las declaraciones publicadas por Agesor, el director nacional Layera respondió: “Yo he participado en muchas reuniones de Inteligencia en 35 años de servicio. Si hay documentos oficiales que lo acrediten no lo voy a negar. Lo que sé es que no espié a nadie, siempre realicé las tareas de observación y vigilancia en el marco de la ley y si no que me demuestren lo contrario”.

Sin embargo, este viernes 'La Diaria' recoje declaraciones del periodista de Agesor, Juan Correa, (uno de los autores de la nota original) en las que ratifica la información y anuncia que tiene los documentos que prueban que Layera participó en reuniones de coordinación de espionaje cuando era un joven oficial, y que los hará públicos.

“Hay reuniones de vecinos que están documentadas: ‘está Fulanito de tal, Menganito y autos de tal y tal matrícula’. Si eso no es espiar, no sé qué es. La ciudadanía tiene que saber que el que ocupa el cargo más alto de la Policía nos espió”, agregó.

'Una vez que termine el receso parlamentario, Agesor presentará toda la información ante la comisión investigadora que trata los posibles actos de inteligencia del Estado violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha', informó 'La Diaria'.