“Estamos más cerca de la orilla”, pero hay que hacer todos los esfuerzos para no perder más productores lecheros, señaló Miguel Bidegain

Cumpliendo con parte de lo adeudado a las empresas lácteas uruguayas, Venezuela pagó U$S 30 millones, según confirmó el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. No obstante, la situación para el productor sigue siendo crítica y los desafíos pasarán por encontrar herramientas y medidas que faciliten la supervivencia de los tamberos mientras pasa la tormenta.

Ante la situación vivida y el saldo pendiente, Benech sostuvo que se debe tener paciencia y mencionó que ese país seguirá siendo cliente de Uruguay. “Veremos cómo acompasar para que no se produzcan estos episodios”, por ahora, “hay que agradecer públicamente este pago”, sentenció. Con respecto a la distribución del monto recibido, “si bien no está definido a qué empresas se destinaban, sí sabemos que las tres empresas más pequeñas, Pili , Claldy y Calcar, cobraron la totalidad de los productos enviados”.

Del mismo modo que Benech, el presidente de Inale, Ricardo de Izaguirre, en diálogo con Campo también destacó que “lo importante es que quedan saldadas las deudas con las empresas queseras”. En el caso de Conaprole, que había exportado 24.000 toneladas de leche en polvo, recibió los restantes U$S 12 millones, adeudándose aún U$S 38 millones del negocio realizado en el marco del acuerdo entre ambos gobiernos, y otros U$S 27 millones de negocios que se habían efectuado con anterioridad.