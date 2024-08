“Pasar revista”: una muestra sobre la resistencia del humor en tiempos oscuros

De estas publicaciones se ven los trabajos y las creaciones de los artistas Denry Torres (Dentor), Francisco Graells (Pancho), Néstor Silva (Néstor), Luis Blanco (Blankito), Óscar Abin (Gaucher), Baltazar de Rosa (De Rosa), Tabaré Gómez (Tabaré), Pilar González, Elina Carril, Fermín Hontou (Ombú), Carlos Di Lorenzo (Dilo) y Miguel Casalás (Casalás). En común, los 12 dibujantes seleccionados por la curadora presentan una permanencia repetida a través de diferentes publicaciones.

“La exposición se llama Pasar revista porque lo que sucedía es que cuando una publicación era censurada o clausurada se buscaba hacer otra para poder seguir diciendo y dibujando. Estaba esa necesidad de querer expresarse”, explica Torena en diálogo con Búsqueda.

Cuando uno desciende al último piso del EAC, es recibido por los recortes, en blanco y negro, de diferentes personajes surgidos entre esas páginas del ayer y del hoy. El blanco de la hoja y el negro de la tinta inundan el espacio de la muestra, anclada por un largo pasillo con dos grandes mesas en el centro, con piezas y materiales que evidencian algunos de los mecanismos de creación de la época.

Pasar revista se divide en un eje bien claro. En la izquierda, cada habitación, sin puertas, funciona a modo de encuentro directo con las revistas y publicaciones seleccionadas por Torena. En los espacios de la derecha, en tanto, se propone la lectura de la revista contemporánea La Rendija, en la que seis artistas representan al humor gráfico actual.

El primer espacio de la izquierda está dedicado a la Misia Dura, “El mojón de todas”, remarca Torena, que se destaca por ser la revista que persistió más a lo largo del tiempo y con mayor cantidad de publicaciones. La revista, fundada en 1969, atravesó diferentes versiones, como publicación independiente, suplemento del diario El Popular y luego independiente una vez más, en busca de la mejor opción económica que la mantuviera a flote. Entre otras de sus ramificaciones, hubo un espectáculo en 1971 en el Teatro El Galpón bajo el nombre Misia Dura al poder en el que participaron artistas como Horacio Buscaglia y Jorge Denevi sobre textos de César Di Candia y Juceca, entre otros.

En una de las portadas, que data del 13 de junio de 1973, se puede ver a la Misia Dura, el personaje principal de la revista creado por Dentor, con la forma de una anciana con el pelo recogido y anteojos por la nariz, mirando al lector y mostrándole las palmas de su mano mientras su cuerpo está rodeado de una cinta métrica. Una burbuja de diálogo que sale de ella se pregunta: “¿Cómo no iba a entrar por las medidas, si este es un gobierno de-sastre?”.

Fue en Misia Dura donde se conocieron los humoristas gráficos Blankito, Néstor y Pancho, que Torena describe como los tres principales gestores del resto de las revistas que la muestra expone.

Otras de las obras que se repiten son las de Blankito, quien elaboraba una página compuesta de viñetas absolutamente en blanco, con la excepción de globos de diálogo, llamada La nada. En una de esas páginas se ven tres cuadros vacíos. En uno, un diálogo reafirma la cualidad metanarrativa del dibujo y exclama: “¡No somos nada!”. Otra, aún más poderosa y con una letra más grande, exclama: “¡Bárbaros! ¡Las ideas no se degüellan!”. Es en la palabra degüellan que el globo de diálogo se ve cortado, como una herida abierta.

“Es en el momento de Misia Dura que se empiezan a censurar palabras. No se podía hablar de sedición, dictadura, golpe, etc. Blankito empieza a sacar estas páginas y quizás él, sabiendo que empezaría a primar una tendencia hacia lo que no se puede decir, pensó en hacer algo “ya censurado, donde no hay personajes”, dice Torena.

El semanario Marcha y el diario El Popular también se destacan dentro de la muestra por creaciones como el personaje de Patricia, una joven con gorro frigio que se convirtió en un personaje popular que trascendió sus páginas y fue dibujada en muros y afiches como símbolo de resistencia. Una tira, creada por Néstor, muestra un sinfín de Patricias tomadas de la mano y con expresión de furia, con la estatua de la Paz de la plaza Cagancha de fondo, para convocar a una marcha. La viñeta data del 9 de julio de 1973. Una habitación de Pasar revista se encuentra cerrada por completo y representa al año 1975, en el que no hubo publicaciones de humor gráfico.

En su totalidad, el primer trayecto de la exposición brinda una visión completa del trabajo de estos artistas, cuyas revistas reflejan la valentía y la creatividad en un momento de censura y represión, y permite a los visitantes sumergirse en un mundo de viñetas y caricaturas que se convirtieron en una voz crítica en tiempos oscuros.

Del lado derecho, en el segundo recorrido, la exposición trae una conexión con el presente al invitar a seis exponentes del humor gráfico uruguayo actual, Matías Bervejillo (Mat), Federico Murro (Murro), Andrés Farías (Andrés Alberto), María Algorta (Maco), Gonzalo Eyherabide (Eyhe) e Ignacio Alonso (Nacho) a dialogar con el pasado reciente de su oficio.

El resultado es La Rendija (para “abrir la rendija del humor gráfico”, aclara la curadora), que busca entender qué tiene este lenguaje para hablar del hoy. En las habitaciones se colgaron y ampliaron dibujos y viñetas ya publicados por los autores, tanto en sus libros como de forma digital en redes sociales, pero también se crearon nuevas piezas.

Cada sala se divide en un tema, empezando por la actualidad, que habla “de una crisis que existe pero no hablamos”, apunta Torena, y continúa con temáticas como “las elecciones”, “las salvajadas”, “las creencias” y “la cultura”.

Los seis artistas se prestaron para reuniones grupales de intercambio y discusión previo al armado de la exposición y también a diferentes talleres y recorridos realizados desde la apertura de Pasar revista. Este diálogo buscó replicar el espíritu de los viejos dibujantes, que confeccionaban su arte en espacios compartidos. Para Torena, era importante repetir esta forma de intercambio.

“No parece haber un espacio en común para los humoristas gráficos, que se ha dividido en prácticas individuales y orientadas a redes sociales como Instagram, donde cada dibujante publica su propio material. Cuesta además hablar de una cercanía de la disciplina como un arte popular como lo era antes. Por último, notamos una evolución de la idea de la ‘censura’, que antes podía ubicarse de manera muy clara y que ahora en realidad existe desde el propio individuo y en la pregunta de si publicar o no un chiste”.

En su diálogo entre pasado y presente, Pasar revista invita a reflexionar sobre la historia del humor gráfico uruguayo y su capacidad de resistencia. A medida que exploramos las hojas y nos sumergimos en las risas del pasado y del presente, la creatividad de los artistas exhibidos se convierte en su arma más poderosa. Para Torena, uno de los mayores beneficios del trabajo realizado ha sido presenciar las risas que la exposición genera entre sus visitantes.

A futuro, la curadora está explorando la posibilidad de llevar la exposición al interior de Uruguay y poder así ampliar su alcance. También se encuentra trabajando en la idea de realizar una segunda parte enfocada en la reapertura democrática en Uruguay. El objetivo, afirma, es que Pasar revista perdure y tenga un lugar permanente dentro de la historia del humor gráfico uruguayo.

2023-09-27

