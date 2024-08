A los obsoletos barcos de la Armada les lleva dos días llegar a la zona donde se están buscando hidrocarburos en alta mar

El posible hallazgo de hidrocarburos con capacidad de explotación comercial en territorio uruguayo es uno de los puntos clave del gobierno de Tabaré Vázquez. La importancia es tal, que las únicas dos reuniones con todos los ex presidentes que convocó el mandatario fueron por este tema. Se reunió también con los líderes de los partidos políticos.

“El poder dar protección está relacionado con que inmediatamente despacharíamos un buque. Los buques que hoy tenemos no tienen una velocidad mayor a los 10 nudos. Eso significaría que el buque demoraría casi 48 horas en llegar al lugar”, dijo el prefecto nacional naval Carlos Abilleira en su intervención ante los representantes.

“La distancia en la que se ubica el buque actual de exploración y la obsolescencia que tienen los buques de la Armada hacen que nuestro control sea imperfecto, que no sea el control que deberíamos ni desearíamos tener”, dijo a Búsqueda el comandante de la flota de la Armada, Daniel Menini.

Según Menini, esto plantea “serias dificultades” a la hora de dar una respuesta “efectiva” y “en tiempo y espacio” donde hay “una carencia importante”, por parte de los controles que puede hacer el Estado.

“Se hacen todos los controles que se pueden, pero deberían ser más completos. Además del buque perforador, en la zona hay dos buques más que lo asisten permanentemente”, explicó el militar.

El comandante sostuvo que actualmente hay un oficial de la Armada dentro del buque perforador que realiza las tareas de inspección y control de los protocolos y maniobras, pero que, en el caso de accidente o un evento “no deseado” que requiriera el auxilio externo, la Armada “tiene recursos muy escasos” para atender esa situación.

“Vamos a hacer todo lo que podamos, pero eso no alcanza. No contamos con los medios adecuados y en el mar sin los medios adecuados no se llega a los lugares”, añadió.

En setiembre, Menini ya advertía que la flota de la Armada es la más antigua desde la II Guerra Mundial y corre el riesgo de ser “marginal” (Búsqueda Nº 1.832).

Complicados “en serio”.

La situación crítica de la Armada llevó a que se solicitara suspender el registro taquigráfico de la sesión durante la comparecencia de los integrantes de Defensa en Diputados. Un representante que estuvo en la sesión dijo a Búsqueda que “no tienen equipamiento ninguno y necesitan como mínimo U$S 250 millones para actualizarse”.

“Están con un barco de hace 50 años. Llamaron de un barco extranjero viniendo hacia acá, tuvo un ACV un tripulante, largaron un barco desde Punta del Este y no llegaron, el hombre se murió. Estamos incumpliendo tratados internacionales porque no tenemos las condiciones. Están complicados en serio”, agregó.

“Se necesitan lanchas patrulleras nuevas aunque hay algunas con poco uso que también se podrían comprar. También algún helicóptero para trabajar con las lanchas o para asistir en las plataformas petrolíferas”, explicó el diputado.

“Tremendas dificultades”.

En la sesión, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, sostuvo que “el contexto estratégico esperado es de aumento de las situaciones de conflicto, en un sentido amplio con importante impacto en el escenario marítimo” pero ello “requiere que en la Armada sean poseedores, obviamente, de medios adecuados y es en lo que se está trabajando, sin dejar de reconocer las tremendas dificultades para lograrlo”.

Abilleira añadió que “en función de la condición en que hoy se encuentra la flota solamente puede atender determinado requerimiento muy particular enviando los medios de que dispone, pero no en los tiempos ni con los criterios que se deberían cumplir”.

“En el ámbito de la autoridad de la bandera, en este caso, de la prospección —ya voy a referirme concretamente a la actividad offshore— en este momento no tenemos injerencia, dado que el buque perforador, como los buques que están prestando apoyo, son buques de bandera extranjera”, sostuvo el prefecto nacional.

El hecho del oficial a bordo del buque también es una novedad: en realidad, la Armada debería contar con un barco para “estar” en ese lugar, pero como “no cuenta con los medios”, Abilleria explicó que le exigieron a Total “en forma adicional a lo que internacionalmente es un estándar, que tenga personal de la Armada Nacional a bordo para poder operar el buque. Esa fue una condición para dar la autorización para que operara el barco perforador”.

Abilleira también habló sobre los seguros y garantías del pozo en cuanto a la exploración, algo que le compete a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que ya autorizó la operativa en la zona. El militar informó que ese organismo “ya tiene pedidos los seguros”, que consisten en una cobertura de U$S 750.000.000 para una “inmediata cobertura” además de una carta de responsabilidad contractual (cláusula 30 del contrato con Total) que establece “que la empresa continuará bajo su responsabilidad, sin limitaciones, hasta restablecer el problema generado”.

Preparados.

“Como operador, Total tiene todos los recursos y previsiones contractuales para atender cualquier tipo de emergencia que pueda llegar a ocurrir en la zona en que se realizan las tareas de perforación”, dijo a Búsqueda un representante de la empresa.

“El plan de emergencia ha sido preparado, durante todo el proceso, con la participación de las autoridades y validado por las mismas. En el caso, muy poco probable, de una emergencia estamos preparados para responder, en cooperación con las autoridades, con todos los recursos definidos en los planes previamente acordados a nivel nacional e internacional”, agregó.

El representante señaló que la prioridad de la compañía es “la prevención de la emergencia” y que Total “cuenta con las herramientas disponibles en el lugar”.

“En caso de que sea necesario, la compañía cuenta además con el apoyo de empresas OSRO (Oil Spill Response Organizations) internacionales y las mismas herramientas que se utilizan a escala global en operaciones de Total”, agregó.

Falta información.

La búsqueda de la existencia de petróleo bajo aguas uruguayas dejó en evidencia la falta de información con la que se contaba sobre estas aguas y su subsuelo, su biodiversidad, fauna y flora. Científicos desde la Facultad de Ciencias manifestaron sus preocupaciones sobre la carencia de datos para poder evaluar el impacto de una posible explotación de petróleo. A fines de 2014, el decano de Facultad de Ciencias, Juan Cristina, aseguró que había necesidad de “llenar enormes agujeros” de información sobre el océano uruguayo, del que “se conoce muy poco” (Búsqueda Nº 1.793).

La Facultad firmó un convenio con Ancap y trabajó en el relevamiento de toda la información disponible en el país sobre el tema, investigación que culminó con una presentación oficial de los resultados a fines de ese año. No era suficiente, evaluaron los científicos. Luego trabajaron en el “diseño de muestreo” para realizar un exhaustivo trabajo de toma de datos para poder elaborar una primera línea de base que hoy es utilizado por Ancap.

La Facultad de Ciencias en acuerdo con la Universidad de San Pablo serían los encargados de echarse a andar a bordo del barco oceanográfico brasileño Alpha Crucis para tomar todos los datos necesarios, contó a Búsqueda Leticia Burone, profesora adjunta del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias, pero el barco tuvo problemas de funcionamiento y no se ha podido utilizar.

Ancap ya tenía pautados sus tiempos, Total no iba a detenerse. Por eso Ancap licitó y es ahora una empresa internacional la que está tomando las muestras y encargada del procesamiento de los datos para elaborar la línea de base.

