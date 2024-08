Acusan al director de Policía de haber espiado a políticos

Además de la reunión en la sede de la ex DNII en Montevideo, según el informante, Leyera asistió en representación de la Jefatura Departamental de Colonia a una que se realizó en el Rancho de Piedra, en Mercedes, al que asistieron policías de varios departamentos, entre ellos San José, Flores, Florida, Durazno, Río Negro y Soriano y a otra en Carmelo (Colonia).

En 2012 Agesor publicó que en la Jefatura de Policía de Soriano existía una habitación cerrada con información que daba cuenta del espionaje ejercido por la policía a la población durante la dictadura (1973-1985) y también en democracia. Entonces “una movilización sindical, o una medida de paro ameritaba un pormenorizado informe de la Dirección de Investigaciones al entonces Jefe de Policía”, indicó.

En 2004, el entonces ministro del Interior Daniel Borrelli informó al diputado frenteamplista local Roque Arregui que “consultada la Jefatura de Policía de Soriano, la misma expresó que en esa unidad no existen archivos sobre actividades políticas, ni de personas, ni de partidos políticos, así como tampoco existe una repartición dentro de esa unidad que se dedique a tareas de espionaje político o la recolección de información al respecto”.

Sin embargo, en el informe N° 013 del 21 de mayo de 1988, cuando ya habían transcurrido tres años en democracia, consta que la Dirección de Investigaciones de Soriano se encargó de indagar sobre los dichos en clase de Miguel Millán, un profesor del Liceo Nocturno de Mercedes. Entre los hechos “subversivos” informados por la Policía figuraba una demanda estudiantil de “venta de leche barata en la cantina del Liceo”.

Difilippo había publicado documentos caratulados como “Parte Especial de Información”, numerados con el 016/989 y 017/989, firmados por el entonces comisario Edmundo Rodríguez Abogadro y con el sello “Jefatura de Policía de Soriano, Dirección de Investigaciones, Departamento de Inteligencia”, que daban cuenta de la tarea de espionaje realizada por los efectivos policiales de Soriano ante la visita del general Liber Seregni y el contador Danilo Astori el 25 de agosto de 1989. Ambos hicieron una gira por el departamento, previo a las elecciones de ese año, que incluyó visitas a Cardona, Mercedes y Villa Soriano.

Luego de varias publicaciones del semanario “Brecha” sobre las actividades de inteligencia militar en democracia, la Cámara de Diputados votó la creación de una comisión investigadora que comenzó su trabajo a fines de diciembre del 2016.

“No espié a nadie”.

Consultado por Búsqueda acerca de las declaraciones publicadas por Agesor, el director nacional Layera respondió: “Yo he participado en muchas reuniones de Inteligencia en 35 años de servicio. Si hay documentos oficiales que lo acrediten no lo voy a negar, lo que sé es que no espié a nadie, siempre realicé las tareas de observación y vigilancia en el marco de la ley y si no que me demuestren lo contrario”.

Según su currículo profesional, luego de cursar la Escuela Nacional de Policía, de la que egresó en 1981, se desempeñó en Colonia entre 1983 y 1995. Ese año pasó a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en la que ocupó diferentes cargos, desde jefe de la Brigada Nacional Antidrogas hasta director.

En mayo de 2013 fue designado jefe de Policía de Montevideo por el ministro Eduardo Bonomi.

