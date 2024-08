Al maestro, con cariño

Fue uno de los más importantes nombres del teatro y de la cultura en el Uruguay. Y no es exageración. A una temprana edad había comenzado a ejercer la crítica de cine y de teatro en Marcha y El País, aguzando la vista y el oído, aprendiendo y también afinando la sensibilidad para luego ser él mismo un creador, como intérprete en las tablas, como dramaturgo con cantidad de obras premiadas, como escritor con la sorprendente Volaverunt (Premio Planeta en 1980, luego llevada al cine por Bigas Luna), que recreaba con conocimiento y minucia la España convulsionada y sangrienta en los tiempos de Goya. El jurado creyó fehacientemente que su autor era un cultísimo hombre de letras español, de pura cepa. No podía no serlo. Cultísimo era, pero la sorpresa se la llevaron cuando se enteraron de que era uruguayo. Claro, por esos días —que resultaron varios años— estaba residiendo en España porque en nuestras tierras también eran tiempos convulsionados.

Antonio Taco Larreta murió ayer miércoles 19 a los 92 años. Casi un siglo de muchas luces y algunas sombras, porque por más talentoso y exitoso que pueda ser alguien, también debe soportar el imprevisto ataque de la oscuridad o de la soledad en algún momento de su existencia. Hacía tiempo que se había retirado de la vida pública y su salud era precaria. Si tenía que ir a recoger algún premio (para Taco siempre había uno), subía al escenario y decía, sencillamente, muchas gracias.

Fundador del Club del Teatro en 1949 (en el cual mostró obras de su autoría) y del Teatro de la Ciudad de Montevideo a partir de 1960, junto a las primerísimas figuras de China Zorrilla y Enrique Guarnero, hizo sus primeras armas en la dramaturgia española y universal pisando fuerte. En España presentó La zapatera prodigiosa de García Lorca y otras piezas de Lope de Vega que le valieron gran reconocimiento. Ya era una de las figuras fundamentales del teatro uruguayo, por lejos.

El idioma castellano no agotaba sus autores preferidos. También tradujo, dirigió y representó obras de Pirandello, Chéjov, Strindberg, Shakespeare y Albee. Fue director artístico de la Comedia Nacional y antes aiuto-regista de Giorgio Strehler en el Piccolo Teatro di Milano. Experiencia y conocimientos no le faltaban.

El teatro es tan delicado y maravilloso como efímero. Quien no vio actuar a Tacto en vivo y en directo, no lo vio. Le podrán hablar del Hamlet que hizo, de la singularidad o intensidad para interpretar tal o cual papel, pero si no hay registros, es necesario apelar a la imaginación. Como Taco era inquieto, también incursionó en el cine y en la televisión, y siempre con éxito. Y allí sí hay registros.