Amplia disparidad de ingresos según ocupaciones; brecha ronda los $ 124.000 entre asesor financiero y lavador o planchador manual

Las contestaciones mostraron una gran disparidad en los ingresos, aunque los datos en ciertos casos fueron imprecisos y no todos son comparables. Por ejemplo, una usuaria que se identificó como docente en Chubut dijo ganar al mes 47.000 pesos argentinos (sin aclarar por cuántas horas ni el tipo de instituto en el que da clases, por ejemplo); un enfermero compartió, sin más datos, que su salario es de 100.000; un joven contó que montó una empresa hace dos años y factura “un millón de pesos al mes” que le dejan después, de gastos, la mitad. Convertidos al precio del dólar “blue” negociado en el mercado paralelo de su país ese mismo lunes, esos montos equivalían a unos US$ 244, US$ 518 y US$ 2.591, respectivamente.