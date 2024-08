Ancap evalúa cambios en el deficitario negocio del portland y el sindicato prepara su estrategia para no perder fuentes de trabajo

Es evidente para las autoridades que la división portland de Ancap necesita cambios. Luego de cuatro décadas siendo un negocio rentable, hace 15 años que Cementos del Plata , subsidiaria de Ancap, tiene pérdidas. Acumuladas superan los U$S 200 millones en rojo, de los cuales más de la mitad ocurrieron en el período 2010-2015. La comisión investigadora creada en el Senado en 2015 las dejó al descubierto. La presidenta de la petrolera estatal, Marta Jara, tiene claro que es un foco a atacar.

En 2014 Ancap volvió a invertir en la planta de Paysandú. Puso U$S 55 millones y cambió el sistema de abastecimiento de energía: pasó del viejo fueloil a carbón de coque y también construyó un molino. Con esta modificación la petrolera se ahorraría U$S 1 millón, según dijo el entonces director Juan Gómez. Al igual que Sendic, Gómez aseguraba que el excedente de portland se exportaría y sumó a la lista de interesados a Bolivia y Venezuela.

Loma Negra cumplió su compromiso en los primeros meses pero luego dejó de comprar y la capacidad de producción de la planta quedó muy por encima de lo que el mercado requería. De todos modos, Ancap compró el tercer horno, pero nunca lo instaló. Incluso, trabajadores informaron a Búsqueda que los materiales están en la planta, en contenedores, desde el día en que se compraron. Y remarcaron que la planta funciona 200 de los 365 días del año.

El problema no pasa por un mal momento en el negocio del portland. Para las autoridades el inconveniente está en el modelo que lleva adelante Ancap ya que su competidora, Cementos Artigas, en 2015 tuvo ganancias por U$S 25 millones mientras Cementos del Plata perdió U$S 27 millones.

Al asumir en marzo, Jara envió un mensaje claro y sencillo: la empresa se debe gestionar “de forma técnica” y “eficiente”. Y el portland es una de las áreas a atacar. Los informantes agregaron que aún no se definieron las alternativas porque el directorio quedó completo recién el pasado martes con el ingreso del oficialista Ignacio Berti y el representante de la oposición, el blanco Diego Labat.

En Paysandú los cerca de 600 trabajadores —entre afiliados al sindicato de la construcción y Fancap— están preocupados por su futuro. Lo plantearon a los ediles sanduceros, quienes el 27 de mayo se hicieron eco del reclamo sindical y declararon de interés departamental la instalación del tercer horno de cemento. Además, la Junta Departamental advirtió “su preocupación por el deterioro que se viene constatando en la maquinaria comprada y depositada para terminar la tercera línea en Paysandú”.

La resolución la votaron ediles de todos los partidos y el único que se negó fue el blanco Carlos Balparda, quien fundamentó que no quiere “jugar para la prensa quedando bien”. En declaraciones al diario local “El Telégrafo” dijo que “no se sabe cuánto se pagó el horno y lo dejaron pudrir” y que los trabajadores “involucren a los culpables desde Sendic para el costado, arriba y abajo”.

A nivel sindical la situación de la planta está entre las prioridades. Semanas atrás hubo elecciones en Fancap donde resultó electo presidente Edwin Villero. La primera actividad que definió fue realizar un Congreso Federal del sindicato en Paysandú. El dirigente dijo a Búsqueda que el congreso es “para definir la estrategia” de los trabajadores porque “la mano viene complicada”. Y advirtió: “Va a haber cambios y tenemos que estar preparados”.

2016-06-09T00:00:00

2016-06-09T00:00:00