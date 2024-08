Ante “destrucción” del Mercosur, partidos de oposición plantean analizar qué tipo de relación debe tener Uruguay con la región

Heber dijo que no ve en “esa actitud” de analizar el futuro del bloque al gobierno de José Mujica. Sostuvo que el actual Mercosur “no es el que les conviene a los intereses del Uruguay. Es preferible tener distancia a tener que ceder ante determinados casos”.

El senador colorado y ex vicecanciller durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), Ope Pasquet, dijo que si bien no es partidario de “romper con el Mercosur” es necesario “buscar un contenido adecuado” a las relaciones con los principales países de la región.

“Acá reclamamos en más de una oportunidad que la Cancillería hiciera los estudios comerciales, jurídicos, diplomáticos para saber si a Uruguay le conviene tener un status como el de Chile. Es un estudio que nos debemos porque mañana con el estudio hecho podremos tomar ese curso de acción u otro cualquiera. Hay que tener alternativas y no conformarnos con lo que Brasil y Argentina quieran que sea el Mercosur”, dijo.

Agregó que las decisiones tomadas el viernes 29 sobre Paraguay y Venezuela “agravan la situación del Mercosur que de por sí es muy mala”.

Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, afirmó que en la última cumbre “se destruyeron los fundamentos políticos del Mercosur, desnaturalizando la interpretación y el alcance de la cláusula democrática, que se vuelve exquisita y exagerada para evaluar la situación paraguaya mientras que mira para otro lado cuando se trata de la muy relativa democracia venezolana”.

“El kirchnerismo ha completado su tarea de destrucción del Mercosur con la complicidad de la presidenta de Brasil y el acompañamiento timorato y claudicante del gobierno uruguayo”, escribió Mieres en una columna de opinión del sitio en internet Montevideo Portal.

Sergio Abreu, ex canciller y senador nacionalista, afirmó que hoy el “Mercosur está en una expresa fuga hacia adelante”.

“Cada vez que tiene problemas toma decisiones laterales, pero no fortalece el sistema institucional”, comentó. Sostuvo que se pasó de la “era de acceso a mercados y apertura a una de protección”, lo que llevará al bloque a su “desaparición”.

Abreu, que interpelará al canciller Almagro luego que el martes 3 blancos y coloradas aprobaran el llamado a sala, afirmó que en la última cumbre se violaron varias normas que regulan el funcionamiento del Mercosur.

Para suspender a uno de los miembros, “el artícu­lo cuarto del protocolo de Usuahia establece que deben realizarse consultas con los estados y cuando estas resulten infructuosas se puede seguir para adelante. Acá no hubo consulta con Paraguay”.

En cuanto a Venezuela, dijo que no es admisible que haya ingresado sobre la “base de que no hay veto porque Paraguay no está. En realidad el protocolo dice que el nuevo integrante debe ser aceptado por unanimidad y Paraguay no dejó de ser Estado parte, está suspendido”.

“Jurídicamente es muy frágil todo esto”, dijo.

La gestión del canciller Almagro es otro de los puntos cuestionados por la oposición. “El canciller no tiene credibilidad en el sistema”, manifestó Heber. Recordó que Almagro les dijo a los legisladores blancos Jorge Larrañaga y Jaime Trobo que Venezuela no ingresaría al Mercosur “y resulta que la gran noticia de la cumbre” fue la incorporación del país gobernado por Hugo Chávez.

“Es necesario que se vaya el canciller. ¿Cambiará algo con respecto al Mercosur? Bueno, no, no creo que cambie el posicionamiento, pero el canciller no tiene credibilidad en el sistema. ¿Es un tema de la persona? Sí, es un tema de la persona. Él se puso entre el hueso y el perro y sale mordido”, explicó Heber.

Por su parte, Pasquet dijo que la actitud del mandatario es “errática y desconcertante, pero quien responde políticamente por los desatinos del presidente es Almagro”.

Pasquet enumeró una serie de hechos para sostener que ya no tiene “credibilidad”: 1) afirmó que Venezuela no ingresaría al Mercosur; 2) el Ministerio emitió un comunicado negando que el embajador Francisco Bustillo haya recibido un intento de soborno por el dragado del canal Martín García y luego el también embajador Julio Baraibar confirmó el hecho; 3) el presidente desautorizó a Almagro cuando sostuvo que el proyecto para anular la “ley de caducidad” contaba con el “respaldo del Poder Ejecutivo”; y 4) no aclaró la existencia de dos resoluciones que “disponen el viaje en misión oficial de un profesional contratado por el Ministerio” señalando que era director del Instituto Artigas, “lugar que ya no ocupaba, y que era embajador cuando no había sido designado para ese cargo”.

Además, el Comité Ejecutivo Nacional colorado resolvió realizar consultas jurídicas para analizar el alcance de la “legalidad de las decisiones tomadas” por Mujica y Almagro en la cumbre de Mendoza. Pasquet explicó el martes 3 en radio El Espectador, que “una cosa es optar por una decisión política con una preferencia sobre otra y otra es hacer algo que es contrario a derecho. Porque las razones que movilizaron al canciller Almagro son de carácter jurídico, son las que consideramos que debieron prevalecer, y sin embargo se siguió otro camino. No podemos aceptar que el presidente haga lo que se le ocurra, incluso siendo contrario a derecho. Queremos determinar sus responsabilidades consultando a especialistas en esta materia para no precipitarnos en el juicio”.

Además de la interpelación, la oposición planteó un debate en la Cámara de Diputados ayer miércoles 4. Germán Cardoso (Vamos Uruguay) dijo que la actuación de Mujica fue “vergonzosa” al tomar decisiones influenciado por los asesores de la Cancillería argentina y no por el canciller uruguayo.

Para Daniel Peña (Partido Nacional), en la cumbre de Mendoza “quedó demostrado” que la política internacional uruguaya está “a la deriva” y “sin ningún tipo de rumbo”. Por eso opinó que a partir de la suspensión de Paraguay como integrante pleno del bloque comienzan “tiempos muy difíciles” para Uruguay. “Se perdieron los equilibrios de dos países chicos contra los dos gigantes de Argentina y Brasil”, dijo el diputado.

Para el legislador del Partido Independiente Daniel Radío, la mala actuación de las autoridades uruguayas en las negociaciones “lo único que demostraron es que Uruguay le dio una vez más la espalda al Paraguay”.

Desde el Frente Amplio se criticó a la oposición por no cuestionar la destitución del ex presidente paraguayo Fernando Lugo por parte del Poder Legislativo, lo que catalogaron de “golpe de Estado parlamentario”. Varios legisladores oficialistas cuestionaron en especial el papel del Senado paraguayo.

El oficialista Doreen Ibarra (Fidel) dijo que “algunos partidos políticos en Uruguay son vanguardia en apoyar golpes de Estado”. En ese momento el legislador socialista Julio Bango publicó en su cuenta de la red social Twitter, que “parece que las derechas en América no están coordinadas”, porque la única que no criticó el “quiebre institucional en Paraguay es la derecha uruguaya”.

Ante ello, Radío dijo que no se puede hablar de “golpe de Estado parlamentario”, porque si es así, cuando un partido político pierda una elección se puede “llegar al absurdo de acusar de un golpe de Estado electoral”.

