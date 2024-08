Astori acusó a Mujica de “tergiversar la realidad” y “ocultar el verdadero problema” de Ancap; eso “le hace mal al país”

Ancap cierra este año con un panorama más que complejo. En lo económico carga con más de U$S 600 millones de pérdidas de años anteriores a las que se sumarán otros U$S 200 millones en rojo de este 2015, según estimaciones de la propia empresa. Y su imagen está por el suelo tras cinco meses con sus máximos jerarcas desfilando por la comisión investigadora del Senado, que intenta descubrir los porqué de esta situación deficitaria. Despilfarro en publicidad y gastos millonarios por mala gestión, como alquilar un remolcador teniendo otro en funcionamiento, fueron comprobados por los legisladores.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El enorme déficit en las arcas de la empresa estatal tiene diferentes explicaciones según a quien se le pregunte, y generó fuertes discrepancias dentro del Frente Amplio con cobro de facturas de un lado y del otro.

El ex presidente José Mujica se despachó este miércoles 9 contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo responsabilizó por las pérdidas. Mujica dijo a Radio Monte Carlo que hubo “un sobrecosto no reconocido” de U$S 200 millones por año, que “era la cuenta de distribución de combustible”. Si ese gasto es considerado, según el senador, la deuda sería “casi un tema contable”, pero no ocurrió porque si subían los combustibles también lo haría la inflación, que “es la lucha que tiene esa cartera”. Por eso, Ancap “tuvo que comerse ese choclito”, dijo el ex mandatario.

Sus dichos no cayeron bien en el equipo económico y su conductor, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, salió al cruce duramente. “El senador Mujica insiste con el mismo enfoque del problema de Ancap que ya había planteado el vicepresidente (Raúl) Sendic y las autoridades de Ancap. Es un enfoque con el que discrepo absoluta y totalmente porque significa tergiversar la realidad y el verdadero problema”, dijo Astori a Búsqueda.

El ministro aseguró que “el verdadero problema no es que no se hayan reconocido algunos costos sino que se incurrió en costos absolutamente excesivos que, a través de decisiones muy fundadas, el Ministerio de Economía resolvió no trasladarle a toda la sociedad”. Y puso como ejemplo los acuerdos con las estaciones de servicio, “el propio costo de la empresa” y el crecimiento de su masa salarial, que “en cinco años aumentó 50% en términos reales”.