Astori crece como eventual candidato cerca de Mujica y Vázquez

Pero nada de eso ocurrió. Luego de la intervención indirecta de Vázquez y Mujica, Astori obtuvo parte de lo que quería y así se encargó de decirlo por todos lados. Dio entrevistas en la televisión, en las radios y en algunos diarios. No faltó casi nadie.

Con el cielo más despejado, en lo que coinciden algunos de los jerarcas del gobierno consultados por Búsqueda es que ahora crecen las posibilidades del ministro de postularse el próximo año una vez más a la presidencia, al saber que emergió firme del conflicto por los “cincuentones” y sin distanciamientos con Vázquez ni Mujica.

Midiendo factores.

Cuando Astori decidió oponerse al proyecto de los “cincuentones” se lo transmitió al presidente, quien le pidió que hablara con Mujica. La solución parecía lejana al principio, pero al final llegó con la participación de los tres líderes.

“Estoy contento porque se ha logrado una disminución notable del costo del proyecto original, que ubicamos en unos US$ 1.300 millones. Eso es mucho dinero, con una repercusión fiscal muy importante”, destacó Astori el martes 12 en declaraciones a Subrayado, una vez que la iniciativa había recibido modificaciones que él creía pertinentes.

En las horas previas a esa decisión la posible renuncia del ministro y parte de su equipo económico sobrevolaba en la bancada del Frente Amplio en el Parlamento. “Yo nunca dije eso, por lo menos no lo dije públicamente”, sostuvo Astori sobre su advertencia de renunciar, entrevistado el miércoles 13 por El País. Consultado por Búsqueda, Vázquez afirmó que por su parte nunca tuvo ni tiene planificado “ningún cambio ministerial”.

Lo cierto es que ambos se comunicaron en la semana y según el ministro su relación no se debilitó a pesar de la situación. “El lunes estuvimos conversando. Me llamó para ver cómo marchaba la comparecencia en la Cámara de Diputados por el Banco República, luego yo lo llamé de tardecita para informarle sobre eso y sobre la marcha de la negociación por el proyecto”, manifestó a El País.

Con la cabeza en 2019, en círculos astoristas valoran especialmente que el ministro haya logrado mantener su buen vínculo con el presidente, más allá de que Vázquez ha reiterado este año que le gustaría como candidato de la coalición a una persona joven.

Según supo Búsqueda, dirigentes muy cercanos a Vázquez ya han manifestado su voluntad de apoyar a Astori como candidato y eso sumado a un eventual respaldo prometido por Mujica puede ser un motivo más que suficiente para que el ministro de Economía vuelva a aventurarse electoralmente.

“Me despido para vivir”.

A mediados de año, en una recepción organizada como despedida a un jerarca del Banco Interamericano de Desarrollo, Mujica le admitió a Astori: “Si la cosa sigue así y es entre Daniel Martínez y vos, te apoyo a vos”. El escenario hoy parece un poco más probable ya que Mujica se bajó definitivamente de la carrera.

El jueves 7 se reunió con muchos de sus amigos y compañeros a despedir el año en el quincho de su amigo y vecino Sergio Varela y allí se encargó de dejar bien en claro lo que tiene planificado para su futuro. “Para mí esto tiene mucho de despedida de una etapa de la vida. Probablemente en las próximas elecciones esté en algún puesto de relleno para no dejar solo a los compañeros, pero no voy a asumir posiciones activas ni nada por el estilo”, aseguró con un tono pausado y la voz entrecortada por momentos.

Sentado en la mesa principal al costado derecho de su mujer, la vicepresidenta Lucía Topolsanky, transmitió a su reducido auditorio que le hará caso a ella y no será candidato presidencial. “Lo siento por los compañeros, pero tiene que ser lo que la biología manda —explicó—. Por una cosa sencilla. Me pongo a leer y leo una hora y me vienen ganas de dormir. ¿Y qué es eso? Y es eso loco que las neuronas están viejas y cansadas. Entonces no te metas. Hiciste lo que pudiste y se terminó y punto. Me parece que es mucho más honrado reconocerlo. Lo otro es andar de viejo verde”.

Para varios allegados a Mujica consultados por Búsqueda, quedó más que claro que el veterano exguerrillero no va a repetir la cruzada presidencial y algunos ya están especulando con su próxima jugada. A manera de sugerencia, un legislador del Frente Líber Seregni transmitió a su entorno que le gustaría que acompañara a Astori en la fórmula presidencial como segundo y que pusiera como su suplente a una mujer del Movimiento de Participación Popular, como la ministra de Industria Carolina Cosse.

Es difícil que eso se concrete pero lo que sí parece cada vez más probable es que otra vez los veteranos líderes del Frente Amplio van a ser claves en la definición electoral.

“Lo resolveré al año que viene”, señaló más de una vez Astori sobre su candidatura. Vázquez dijo a Búsqueda que hasta el momento “ningún ministro le ha hablado” ni le ha “planteado que dejará el cargo para participar de la campaña electoral”. Conversará con ellos sobre el tema “el año que viene”, anunció.

