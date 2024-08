Astori y su equipo confrontan las visiones que crean “depresión”

Destacó como un dato positivo la expansión de la producción en el “núcleo de la industria manufacturera” —que deja afuera las plantas que operan en zonas francas y la refinación de petróleo— y que “en particular ciertas ramas, como la farmacéutica, tuvieron crecimientos interesantes”. También recordó que en los primeros siete meses del año el monto de los planes de inversión que se presentan buscando beneficios fiscales fue 13% mayor que en igual lapso de 2014; su cartera difundió esta semana datos de agosto que mostraron un aumento tanto en la cantidad de proyectos presentados (42) como en el monto asociado a los mismos (U$S 483 millones).

“He visto análisis muy pesimistas. Y sobre todo análisis, sin perjuicio de la independencia que hay que tener”, que “están jugando un papel muy importante en las expectativas”, señaló el ministro. Y agregó: “Hay una desaceleración, pero de ninguna manera puedo yo aceptar afirmaciones que he escuchado en las últimas horas de que Uruguay está estancado, en recesión. He escuchado eso y me he sorprendido. (...) Discrepo totalmente con estas afirmaciones: Uruguay sigue creciendo, y sigue creciendo por el principal fundamento del crecimiento que es la inversión. También he escuchado que la inversión está en caída; no es verdad, no es verdad”, enfatizó.

Aldo Lema, de Vixion, y Gabriel Oddone, de CPA, han hablado de estanflación, un concepto que alude a un crecimiento nulo de la actividad económica combinado con un alza de los precios minoristas relativamente acelerada. El consultor Javier de Haedo no descartó que el país ya esté en recesión, lo mismo que el economista español José Carlos Díez, quien escribió la semana pasada en su blog que ya se está “destruyendo empleo y técnicamente se puede hablar de recesión, aunque el PIB no haya empezado a caer. Pero bien gestionada será una recesión normal y no una depresión como padecieron en 2002”.

Según la mediana de las cinco respuestas que tuvo en setiembre la encuesta de expectativas que hace el BCU, el PBI se expandirá 2,4% en todo 2015. Pero las opiniones fueron diversas, con un mínimo de 1,30% y un máximo de 3,06%.

Una economía “saludable”.

Astori, en la radio y en otras entrevistas concedidas en los últimos días, recalcó varias veces que la economía uruguaya seguirá creciendo y “las metas del año se van a verificar en la práctica”.

El ministro, y también el presidente del BCU, Mario Bergara, empezaron a hablar en los últimos días de una estimación de aumento del PBI para 2015 de entre 2% y 2,5%, y ya no del 2,5% incluido en la planificación del Presupuesto quinquenal.

Según Astori, es de esperar que los ingresos de las familias moderen su ritmo de mejora respecto al pasado reciente. “Eso no quiere decir que Uruguay tenga que tirar la toalla y decir que estamos estancados, en crisis”, dijo, y pidió “no operar sobre las expectativas con un criterio negativo. (...) Las expectativas son fundamentales, y si uno trabaja negativamente sobre las expectativas, lo que va a conseguir son conductas negativas (...) que conducen a la depresión, a la bajada de brazos, a hacer la plancha en algunos casos. Yo he escuchado análisis que conducen a ese tipo de cosas y la verdad es que me gustaría que esos análisis tuvieran más cuidado. No pido que digan lo que no piensan, pero sí pido que se refieran al futuro con sentido constructivo y positivo, porque es muy importante para el país”.

El mismo jueves, Astori manejó conceptos similares en una rueda de prensa a la salida de un almuerzo con la directiva de la Asociación Rural en la Expo Prado.

Al BCU llegó el tirón de orejas del ministro porque el informe con las cifras del PBI de abril-junio no destacaron el crecimiento registrado desde comienzos de año. “En el primer semestre la economía uruguaya creció 2,1% en línea con la proyección definida”, indicó el organismo en un comunicado difundido ese día que recogió declaraciones de Bergara. “Con los datos de estos días uno puede pensar que el crecimiento esté más cerca del 2% debido al impacto del mayor deterioro del contexto regional”, afirmó el jerarca.

El titular del BCU volvió sobre el tema en una entrevista con la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República emitida el viernes 18.

“Otro dato que normalmente no se publica de manera explícita, pero cualquier analista lo puede hacer, es que en el semestre se creció 2%”, dijo.

“No estamos en estancamiento, no estamos en recesión, mucho menos estamos en crisis. Estamos en un contexto de desaceleración (...). Era algo previsible, quizás sea un poco menor el crecimiento por el impacto de la sequía. Y también por un segundo factor, y es que (...) los últimos meses sin duda han traído peores noticias de lo que se preveía” al inicio del año, añadió. “Estamos en una economía saludable”, según Bergara.

Economía

2015-09-24T00:00:00

2015-09-24T00:00:00