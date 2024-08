Aumentaron denuncias por acoso laboral en la IM; autoridades preparan un protocolo de actuación y buscan impulsar una ley

El acoso laboral incluye desde malos tratos por parte de los jefes hacia sus subordinados, hasta el uso de un lenguaje inadecuado o decisiones de cambios de horarios que perjudican la labor de los trabajadores. En la Intendencia de Montevideo (IM) las denuncias sobre comportamientos abusivos o inapropiados han aumentado, pero aún no existe un protocolo que indique cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones.

Las autoridades quieren “que el documento esté en consonancia con una mirada más moderna” del tema, ya que hasta ahora Jurídica tiene un mecanismo de análisis para determinar si un episodio denunciado constituye o no acoso, “pero no es un proceso formal”, explicó Brenta.

Brenta, que fue ministro de Trabajo durante la administración de Tabaré Vázquez, dijo que una vez aprobado el protocolo, el objetivo es presentarlo ante la bancada del Frente Amplio (FA) con el fin de impulsar una norma a escala nacional “que permita crear un criterio único sobre el tema”. Es que en la actualidad no existe en el país una ley específica sobre acoso moral laboral. “Al ser un contenido con una alta carga de subjetividad y teniendo aportes de la OIT, tenemos que tener una normativa clara, como los casos de acoso sexual, donde tenés el respaldo de la ley”, sostuvo Brenta.

Según el jerarca, el acoso laboral es un problema de derechos y es necesario pensar una norma nacional, no con el fin de sancionar y reprimir, sino para mejorar las relaciones laborales.

“Preocupación tremenda”

El año pasado 54 funcionarios del municipio F (Maroñas, Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas, Punta de Rieles, entre otros) denunciaron a dos directoras por acoso moral laboral. Sin embargo, tras realizar una investigación administrativa, la intendencia concluyó recientemente que los hechos denunciados no se pudieron probar, según informó a Búsqueda la directora de Administración de Personal de la IM, Rosana Paredes.

“No se pudo demostrar ninguno de los hechos denunciados por los funcionarios, como malos tratos y menosprecio frente a compañeros”, afirmó. Para Paredes se trató de un conflicto entre los trabajadores que se sindicalizó. De todas maneras, reconoció que más allá del resultado de la investigación, sigue habiendo un ambiente laboral “no sano” en el municipio F.

La directora opinó que los casos de acoso son situaciones delicadas. “Hay múltiples circunstancias para las denuncias: que un mando medio tiene un trato no adecuado, que tiene más condescendencia con uno o con otro, las caras, los gestos, actitudes”.

Esas situaciones, acotó Brenta, pueden llevar a percepciones muy subjetivas y que son muy difíciles de demostrar. Según su opinión, se generalizaron en los últimos años “producto de una lógica paternalista de la IM”.

“En ocasiones, cuando un funcionario comete una falta, utiliza como una herramienta para ‘zafar’ decir que está siendo acosado. Por eso, hacemos un seguimiento de las situaciones de acoso laboral, ya que pese a haber un incremento, normalmente culmina con la no confirmación”, indicó.

Añadió, sin embargo, que el aumento en la cantidad de denuncias puede deberse también a que se está desnaturalizando el acoso y el maltrato laboral en el ambiente de trabajo.

El presidente del sindicato de funcionarios municipales (Adeom), Eduardo Vignolo, dijo que ven con una “preocupación tremenda” el incremento en las denuncias y aseguran que la administración “no ofrece garantías suficientes a sus funcionarios ante los casos de acoso”.

“Todos los veredictos de la IM sostienen que no hay situaciones de acoso, cuando claramente está demostrado que sí”, acusó. Para Vignolo, ese tipo de casos son producto de la cantidad de jerarcas elegidos “a dedo” que hay en la administración, ocupados por funcionarios que no están capacitados para tener personal a cargo. “Entonces no saben mandar y terminan acosando a los trabajadores para demostrarles poder”, afirmó.

Para el sindicalista, la IM debería hacer un mayor esfuerzo para combatir la situación creciente. Según afirmó, solo se pusieron dos afiches informativos en los corredores del Palacio Municipal.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo por su parte que “nadie sabe nada de las denuncias” que se presentan, y que en los servicios de la IM no saben qué hacer con los reclamos, por lo que no les dan el tratamiento que corresponde.

Información Nacional

2019-07-17T00:00:00

