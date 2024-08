Benech le dijo al presidente de Indulacsa que el gobierno no ve un problema en el retiro de empresas del sector lácteo

Opinó:“Después de ver el historial que nosotros tenemos en Uruguay, con diez años ininterrumpidos sin cambiar absolutamente nada, me parece que no corresponde decir esto”. “Por lo tanto, me fui muy mal de ahí”, acotó.

Asci señaló:“O sea que los diez años durante los cuales aportamos, los U$S 1.000 millones que ingresaron al país no sirven”.

“La verdad es que preferiría no haber ido a esa entrevista”, dijo en alusión al encuentro con el subsecretario de Ganadería.

Indulacsa exporta unos U$S 120 millones anuales y se encuentra entre las 50 empresas más grandes de Uruguay, dijo. A fines de enero de este año, el grupo Lactalis, la tercera mayor compañía láctea del mundo, adquirió varias industrias lácteas, como Esmeralda de México, que era la propietaria de Indulacsa.

Debido a denuncias de productores lecheros por el bajo precio que decidió pagar Indulacsa por la leche remitida a sus plantas en Salto y Cardona, la Comisión de Ganadería de Diputados citó a los directivos de esa firma.

La evolución del precio pagado este año por litro de leche al productor en Indulacsa muestra que en marzo pagó $ 9, en abril $ 8,9, en mayo $ 8, en junio $ 6,7 y en julio $ 5, aunque Asci precisó que desde el 15 de julio el valor bajó a $ 4,5, según datos presentados por ese empresario en el Parlamento. Indican que la cantidad de remitentes de leche a esa industria se mantuvo relativamente estable este año, con unos 84 en la planta de Salto y 162 en la de Cardona.

Algunos diputados le plantearon a ese empresario que las estadísticas de exportaciones que presentó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) en esa Comisión no justificaban una reducción en el valor recibido por los tamberos que le venden su producción.

El precio promedio de exportación de Indulacsa en el caso de los quesos fue de U$S 5.590 la tonelada entre enero y julio, pasando de U$S 5.900 a U$S 4.800; mientras que el de otras industrias fue de U$S 4.795 en promedio, según registros del Inale. Muestran que es diferente la canasta exportadora de esa empresa a la de Conaprole, ya que el 58% de sus exportaciones es queso y el resto se reparte entre suero, manteca, crema y otros productos. En tanto que la cooperativa exporta principalmente leche en polvo entera y descremada, además de quesos y manteca.

Asci respondió que la empresa para la que trabaja anuncia por adelantado el precio que pagará a los productores, a diferencia de otras industrias, como Conaprole, que al término de cada mes comunica a los remitentes el precio que recibirán por la leche que le vendieron.

En referencia al tema, ese ejecutivo comentó que Benech le “dijo que estaba bien el precio de $ 4,30 que pagábamos al productor, que la respuesta del productor había sido entregarnos más litros de leche”.

“Cuando me enteré de que se había hecho un reparto entre cuatro compañías del cupo de exportación que se concretó con Venezuela, me sorprendí mucho”, dijo.

Las empresas que participan de ese negocio son Conaprole, Claldy, Calcar y Pili.

Asci afirmó que pese al recorte en el precio pagado al tambero, Indulacsa sigue “perdiendo dinero”, U$S 500 por tonelada, debido al descenso en el precio de venta de la leche en polvo, que pasó de U$S 3,80 a U$S 1,60 por kilo y el del queso, que bajó de U$S 5,30 a U$S 2,50. “El nivel de pérdida que tenemos es tremendo”, advirtió.

Ante rumores de la posible salida del grupo Lactalis de Uruguay, ese empresario aseguró que “los planes de la compañía no son dar marcha atrás en ningún sentido, sino, por el contrario, ir para adelante”.

Huele mal

“Si el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca únicamente por sus medios y su pensamiento nos discrimina de esta manera, nosotros quisiéramos tener como compañía a alguien que nos escuche y nos hable con la verdad y de frente, no de esta manera”, cuestionó el presidente de Indulacsa.

Y planteó a los diputados: “¿Por qué el señor ministro no habilitó a que se nos diera una mano, no con las cuarenta y cuatro mil toneladas de leche en polvo de Conaprole, sino con cuatro mil?”. “Con esa cantidad, no hubiéramos llegado a esta situación. ¿Por qué pedía lo de Parmalat? Porque Parmalat era Ecolat, y tanto Conaprole como Ecolat fueron las que exportaron leche en polvo”, dijo.

Argumentó que Ecolat no está más en el mercado y la leche que se exportó era marca Parmalat, que es propiedad de Lactalis.

Por eso el empresario consideró que “era justo que ese volumen de leche hubiera venido para nosotros, pero no tuve ningún tipo de escucha en este sentido”.

Asci también comentó que le propuso a Conaprole participar del negocio de exportación de leche en polvo a Venezuela. Que siguiera con las 44.000 toneladas y que diera a Indulacsa el equivalente a 1.000 toneladas, pero el gerente general de Conaprole, Ruben Núñez, rechazó esa posibilidad, según dijo.

Contó que le propuso a ese ejecutivo de la cooperativa que Indulacsa le enviaba la leche y que Conaprole le cobrara el façon por el proceso de elaboración de la leche en polvo. Y luego, “el plus de los U$S 3.800 (que mencionó como precio de venta a Venezuela) menos el façon se lo damos al productor”, indicó.

Se lamentó:“No encontramos eco”.

“Es muy feo y muy incómodo sentirse discriminado como nos sentimos”, señaló y reconoció: “A veces uno prefiere decirles que se vayan a tener que jugar con estas reglas”. “Esto ya huele mal”, enfatizó.

Hubo un planteo que realizó el titular de Indulacsa en medio de su comparecencia en la Comisión de Ganadería y que despertó el interés de algunos diputados.

“¿Qué tal si se hubiese buscado la forma de que lo recaudado por diferencia de precio en estas operaciones se distribuyera a todos los productores lácteos de Uruguay proporcionalmente?”, preguntó. Y consideró que “eso hubiese sido más democrático y fácil”.

