Caída de exportaciones de lácteos a Brasil afectó a cooperativas; otras empresas incrementaron hasta 280% sus ventas a ese país

Unos US$ 84 millones menos ingresaron este año en concepto de exportaciones de lácteos a Brasil entre enero y octubre, en comparación a igual período de 2016, lo que significó una caída de 28% en esos negocios, según datos del instituto Uruguay XXI solicitados por Búsqueda . El monto de las ventas de la empresa Conaprole al mercado brasileño bajaron en US$ 95 millones en ese período.

Una empresa que tuvo un incremento significativo en sus exportaciones a ese destino fue Estancias del lago que pasó de vender lácteos por US$ 6 millones en 2016 a US$ 23 millones en 2017, lo que representó un aumento de 284%, según Uruguay XXI. Esa firma es propiedad del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, que instaló un megatambo en el departamento Durazno, que comprende una planta industrial de elaboración de leche en polvo, un rodeo de 13.000 vacas lecheras para producir unos 450.000 litros de leche al día, la producción de miles de toneladas de granos, entre otras actividades distribuídas en unas 37.000 hectáreas.

Algunas empresas que lograron mantener o aumentar el nivel de sus negocios en el mercado brasileño este año fueron Petra S.A. e Indulacsa. Mientras, otras registraron una baja en sus ventas, como Pili, Claldy y Calcar. Pili tuvo una reducción de US$ 6 millones y Claldy de US$ 5 millones en el monto de sus exportaciones, de acuerdo a los datos oficiales. Contrariamente, Indulacsa aumentó en US$ 6,5 millones y Petra se mantuvo en unos US$ 13 millones. Indulacsa pertenece al grupo Lactalis de Francia, una de las mayores compañías internacionales del sector lácteo.

La mayor exportadora de lácteos de Uruguay es Conaprole, con un monto de US$ 332 millones y un volumen de 109.454 toneladas, lo que representa una disminución de US$ 32 millones (9%) en divisas y de 43.000 toneladas (28%), conforme a los datos de enero a octubre de Uruguay XXI.

Alternativas y jugadores.

Los registros oficiales indican que en un contexto de menores exportaciones en Brasil, hubo un aumento de las exportaciones de lácteos a Argelia que fue de 74%, lo que significó unos US$ 28 millones más que en el mismo período del año pasado.

En Rusia el monto de las exportaciones de lácteos creció en US$ 16,3 millones, debido a un incremento en las colocaciones de productos por parte de Conaprole, que registró un aumento de US$ 15,2 millones en sus ventas al mercado ruso, principalmente de leche en polvo, manteca y quesos.

En los negocios de exportaciones a México hubo una leve mejora al pasar de US$ 26,4 millones a US$ 27,2 millones, aunque en el sector consideran que ese mercado debería rendir más a los tamberos e industrias de Uruguay, ya que ambos países tienen un acuerdo de libre comercio vigente. En ese sentido, recientemente el presidente Tabaré Vázquez encabezó una delegación del gobierno de visita a la nación azteca con el objetivo de mejorar el acceso de productos uruguayos. Uno de los resultados de esa misión fue la obtención de una cuota de 1.500 toneladas de leche en polvo para comercializar directamente en supermercados mexicanos.

Las estadísticas oficiales muestran que en los mercados ruso, mexicano, brasileño y chileno operan varias industrias lácteas de Uruguay, como Indulacsa, Claldy, Calcar, Pili, Estancias del Lago, Petra, entre otras.

En otros destinos que tienen otras características de funcionamiento, como las compras por licitaciones (el caso de Argelia), los negocios se concentran en pocas empresas o incluso en una sola que es la única firma exportadora, como Conaprole.

En China, uno de los mercados que es considerado por el gobierno y los exportadores como el de mayor potencial para la colocación de lácteos uruguayos, el monto de las exportaciones en 2017 se redujo casi a la mitad, pasando de US$ 14,5 millones a US$ 8 millones, siendo Conaprole el que acapara los negocios en ese mercado, conforme a los registros de Uruguay XXI.

Uno de los principales obstáculos para el crecimiento de los negocios de exportación en algunos mercados, como el chino, es el costo adicional que implica el pago de aranceles aduaneros superiores en comparación a otros países competidores. Los embarques de lácteos de Uruguay pagan entre 10% y 12% en concepto de impuestos aduaneros en los puertos chinos.

A diferencia de lo que sucede en ese mercado asiático, a Cuba hubo un aumento de las exportaciones del sector lechero con casi US$ 7 millones más que en igual período del año anterior, y al igual que en varios otros mercados es Conaprole la firma que concentra más del 90% de los negocios.

Este año los medios de prensa de Argentina destacaron la presencia de productos lácteos uruguayos en las góndolas de supermercados, principalmente de manteca. Es que en 2017 el monto de las exportaciones al mercado argentino prácticamente se duplicaron al pasar de US$ 7 millones a US$ 15 millones, principalmente por los negocios concretados por la empresa Petra con US$ 9 millones y Conaprole con US$ 4 millones, según los registros oficiales.

Otros mercados que figuran en la canasta de destinos para los lácteos uruguayos con montos de entre US$ 4 millones y US$ 7 millones en exportaciones son Chile, Filipinas, Estados Unidos, Paraguay, Egipto y Singapur.

El precio promedio de todos los lácteos aumentó en el período enero a octubre de este año, al comparar con los de 2016, según datos del Instituto Nacional de la Leche. El incremento fue de 32% en el valor de la leche en polvo entera, que es el principal producto de exportación, (US$ 3.045 la tonelada), de 9% para la leche en polvo descremada (US$ 2.768 la tonelada), de 21% para los quesos (US$ 4.202 por tonelada) y de 60% para la manteca (US$ 5.753 por tonelada).

Agro

2017-11-30T00:00:00

2017-11-30T00:00:00