China ofrece el préstamo necesario para reactivar el ferrocarril y para el nuevo puerto; Mujica quiere que lo discuta el Parlamento

Madrid (Ernesto Tulbovitz, enviado). “Todos ellos van de traje y corbata y yo soy el único que recuerda al sabio”, dijo el presidente José Mujica a sus colaboradores más cercanos un rato antes de las 17 horas del lunes 27, en Beijing, China . Ese comentario, en tono de broma, fue antes de visitar al presidente de ese país, Xi Jinping. Mujica lucía una de sus camisas de cuello “Mao” que le confeccionó la sastrería Mutto. Porque para el presidente y su comitiva la visita a China era “crucial”. Y no solo porque el gigante asiático es el principal cliente uruguayo en rubros como la carne. En rigor la visita a China fue mucho más que protocolo y un guiño a la segunda economía mundial. Fue una deliberada búsqueda de interesar al gobierno del país más poblado de la tierra de financiar dos proyectos claves para el actual gobierno: el puerto de aguas profundas en la costa rochense y la reactivación del ferrocarril.

Almagro comentó con sus colegas de gabinete —entre los que estuvieron en China y los que se integraron en España son más de la mitad del Consejo de Ministros— los conceptos principales del libro “Tengo una cita con Uruguay” del escritor chino Yu Xi. La publicación incluye entrevistas a él, a Mujica antes de asumir la Presidencia y al ex presidente Julio María Sanguinetti. “Esto para los chinos refleja continuidad. Y es que cuando uno toma agua hay que acordarse quién hizo el pozo y ellos lo tienen presente. Y el pozo lo hizo Sanguinetti con Enrique Iglesias, cuando fue canciller”, destacó Almagro. El canciller resaltó que el titular de la Secretaría General Iberoamericana “tuvo la visión de invitar a China como observador de la Ronda Uruguay del GATT que se realizó en 1986”.

Los principales jerarcas del gobierno chino, Wen Jibao, Jian Zemin y el actual número uno, Xi Jinping, visitaron Uruguay al igual que todos los presidentes uruguayos viajaron a China.

Para Almagro se hace necesario “asumir plenamente” el rol mundial que juega China. El jefe de la diplomacia uruguaya relató que Uruguay no cubre todas las becas que ofrece China y observó que la prensa “que tiene todo el derecho del mundo a escribir lo que le parezca, lo que escribe de China es en un 70% negativo”. Destacó igualmente que “la academia cada vez con mayor intensidad estudia chino” pero remarcó como un problema que el estudiar chino aún sea visto como “un acto de frivolidad”.

“Falta mucho reconocimiento de China a nivel de opinión pública, de un país que seriamente puede convertirse en la primera potencia mundial en 25 años o antes”, añadió. Almagro postuló la idea de enseñar chino en Primaria y Secundaria, algo que, dijo, ya sucede en la Secundaria de Chile.

“No hacerlo es vedarse la posibilidad de relacionarse con una potencia. Es necesario educar en el aprendizaje del chino pero no es fácil conseguir a los instructores que se precisarían”, dijo. Para Mujica “hay que dar esa batalla cultural”.

“O lo entendemos o el elefante nos camina por arriba”, afirmó.

El “enganche de cadenas productivas” entre los socios del Mercosur con mercadería china, como los automóviles, es el camino que se debe seguir, dijo Mujica.

Para el jefe de Estado uruguayo, China “es hoy una aplanadora. Ignorarla es dejar de lado a medio mundo. Empieza a ser un país determinante con lo que haga y con lo que no haga”.

Cinco lustros después del establecimiento de relaciones entre China y Uruguay en 1988, Mujica escogió a ese animal de grandes proporciones para explicar cómo funciona la tierra de Mao, el que catalogó “al imperialismo” en su momento “como un tigre de papel”.

“Es un elefante, no lo podés parar. Camina a su tranco, pasa y sigue de largo. Y si lo querés frenar ya sabés lo que pasa. O nos adaptamos a que existan y pesen de verdad o estamos fritos”, opinó.

A juicio de Mujica, ninguno de los países latinoamericanos puede dejar de venderle a China. “Al revés, si China decide no comprarme, me crea una crisis brutal, me hace subir la desocupación y puede generar todo tipo de lío”, razonó.

Mujica, por otra parte, informó que le pidió “a Xi Jinping monitorear las inversiones chinas y establecer negocios complementarios en el Mercosur, porque obviamente, los empresarios de Uruguay y de todas partes tienen temor al crecimiento y la expansión china.

“Y me dijo que entendía el planteo”, comentó.

“Tengo dudas”.

Mujica y su comitiva quedaron impactados con buena parte de lo que pudieron ver. Por ejemplo, cuando visitaron un astillero, con galpones de hasta 500 metros de largo por 100 metros de ancho, en donde se construyen los cascos de barcos para destructores de la Armada de los Estados Unidos. O cuando allí mismo observaron cómo se construía un portaviones. Con un dejo de ironía, Mujica preguntó si se trataba de “un arma ofensiva”. “‘Noooo presidente, es para cuidarnos de los desastres naturales‘, me respondieron”, señaló el primer mandatario.

Mujica dijo “no defender ciertas cosas de China porque, por ejemplo”, cree “en el pluralismo y en la vigencia de todas las libertades”. Pero se planteó si realmente “con honradez intelectual caben las pautas del mundo occidental para manejar un país de 1.300 millones de personas”.

“Tengo dudas y las digo”, subrayó.

El largo periplo que recorrió Mujica para llegar a Beijing el sábado 25, que incluyó una noche en París, poco tuvo que ver cuando a comienzos de los 60, como delegado de las juventud del sector del entonces ministro de Industria, Enrique Erro, visitó la tierra de Mao Zedong. Tenía poco más de veintidos años, militaba en el Partido Nacional y aún recuerda aquel vuelo en la aerolínea Sas con escalas en San Pablo, Rio de Janeiro, Belén y Mongolia, donde la pista de aterrizaje era de pasto.

De Mongolia, precisamente, se acordó el sábado 25, tras llegar a la capital china y visitar un tramo de la muralla de 8.800 quilómetros de extensión. La funcionaria a cargo del paseo narró detalles de su historia y lo inexpugnable de la construcción. “Pero los mongoles entraron”, le enmendó Mujica. “Sí, una vez nada más”, se defendió la guía, según contaron a Búsqueda testigos del hecho. “No entraron una vez, entraron cinco y si querían seguir, lo hacían”, le replicó el presidente.

Más allá de valoraciones y análisis sobre cuánto incide el gigante asiático, al presidente le vino como “anillo al dedo” un artículo de prensa que uno de los integrantes de la delegación le alcanzó antes de viajar rumbo a China. Fue lo que declaró en el suplemento deportivo “Ovación” del diario “El País” del martes 14 el jugador del Club Juventud de Las Piedras, Matías Alonso, sobre China. “En China te das cuenta que Europa no es el primer mundo, que ellos son los dueños del mundo”, declaró Alonso, que ansía volver al fútbol de ese país. “Este botija la tiene clara”, comentó Mujica.

