Ciclo agrícola 2023/24 inicia con una fuerte caída de precios de los granos, fertilizantes y agroquímicos

Argentina, por la incertidumbre productiva, tenía un ritmo de ventas muy lento; Paraguay tuvo una falla histórica por sequía y Uruguay tuvo una excelente campaña y pudo capitalizar con muy buenos precios. Hace un año la soja disponible cotizaba a US$ 620 por tonelada y en la semana que concluyó el viernes 19 de mayo cerró a US$ 430.

Udaquiola explicó que en el caso del maíz había un retraso de la siembra en el comienzo de la campaña 2022/23 en Estados Unidos, en un contexto de bajos stocks en ese país. Por su parte, Ucrania el cuarto exportador mundial, estaba en guerra. La sequía de Paraguay complicó al cereal y en Uruguay se acrecentaba la competencia con el maíz partido argentino.

Los fundamentos en mayo 2023

Udaquiola dijo que la guerra continúa pero que se ha logrado mantener un canal de exportación, lo que “presiona” las cotizaciones de los granos. En tanto, China está mejorando indicadores económicos y se mantienen las secuelas de la crisis financiera de marzo/abril. La FED llevó la tasa de interés de referencia a 5,25% y el dólar se ha fortalecido frente a la canasta de monedas dólar Index.

Dijo que hubo un “desarme generalizado” de los fondos especulativos de su posición neta comprada en commodities y pronostican Niño en Sudamérica.

En el caso de la soja, puntualizó que “menor producción no es más precio”, y que “la coyuntura local convive con un mercado internacional”. En Brasil hubo una zafra récord, sumada a la buena producción de Paraguay, lo que compensa la caída de Argentina y Uruguay.

En el arranque de la campaña 2023/24 en Estados Unidos se está registrando un buen comienzo de siembra, la más rápida de los últimos años, lo que afirma expectativas de año récord.

Sostuvo que China presenta buenas expectativas de importación pero “sin tener la capacidad de importar todo lo que se incrementa la producción”. El mercado tiende a la baja pero “seguimos en precios históricamente altos”, y el panorama climático norteamericano “podría generar volatilidad”, advirtió.

En maíz, Estados Unidos incrementa la superficie, Argentina va a un año Niño y recuperaría la producción perdida en 2022/23. En Uruguay los precios del cereal están en baja luego de alcanzar valores máximos en abril y mayo.

En colza Udaquiola dijo que la producción mundial será “histórica”. Australia tendrá récord, Ucrania acelerará la exportación a la Unión Europea, que también cuenta con buenas perspectivas de producción, lo que marca una tendencia a normalizar los stocks.

Agroquímicos

El mercado internacional de fitosanitarios muestra que algunos herbicidas, como el glifosato, tuvieron una caída de 47% desde abril de 2022 hasta abril de 2023; el glufosinato de amonio cayó 49%; el clethodim 47%; y el 2.4D 34%. Esas bajas rápidamente se ven reflejadas en el mercado local.

El ejecutivo de Syngenta Uruguay, José Inciarte, dijo en Punto de Equilibrio de radio Cave que hay una disminución “muy fuerte” en los precios de los agroquímicos. El glifosato pasó de US$ 10 a US$ 5 o US$ 6 por litro. Confirmó que “hay una tendencia a la baja fuerte en muchos productos” fitosanitarios, como herbicidas e insecticidas. Y aclaró que por ahora no hay dificultades para asegurar la oferta de estos productos para la zafra de cultivos de invierno.

Agro

2023-05-24T11:32:00

2023-05-24T11:32:00