Cineasta de largo alcance

Tal vez The Wall (1982) no destaque en la historia del cine como una obra maestra, pero sí es seguro que lo hará como un mojón cultural y musical para un enorme sector del público que siempre volverá a ver la película agradecido. Tampoco las obras maestras necesariamente alcanzan un reconocimiento universal. The Wall, con música de Pink Floyd y envolventes escenas de animación, ha dejado un remanente como Woodstock. A nadie se le ocurre discutir si Woodstock es o no una pieza magistral del documental. Está allí y nadie la mueve, igual que The Wall, con esas imágenes y esa música que no han perdido al día de hoy, casi 40 años después, un ápice de su emoción.