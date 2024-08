Cofco pidió a Uruguay información sobre su stock de lana, preferentemente superior a 25 micras

Demanda

China era el país que más lanas demandaba y fijaba también una tendencia de precios para el resto del mundo, algo que desde el año 2020 cambió rotundamente.

Por lo tanto, las principales expectativas de colocación de las lanas uruguayas se sostiene en que Cofco avance comercialmente, en el marco del nuevo estatus de Asociación Estratégica Integral que firmaron ambos países.

En esa industria reconocen, según Fros, la historia del comercio de la lana con Uruguay, la producción familiar que está integrada. “Esto es algo que ellos lo valoran mucho y forma parte de una construcción de confianza en mucho tiempo”, dijo. Además sabido es que a partir del comercio de lanas con Uruguay se pudo dar vía de entrada a otros productos agropecuarios a ese país.

El pedido de Cofco

Pero si bien Cofco confirmó que está interesado y estudiará la posibilidad de comprar la lana uruguaya, dejó deberes para el país. Son tareas en las que el sector ya está trabajando, y básicamente consisten en que Uruguay debe analizar y estudiar cómo está el stock de su lana en todo el país, y cuáles son sus principales características, tanto de finura, limpideza, zonas de producción, razas y demás.

“Tenemos que presentar los números, su evolución, qué estaría presentando Uruguay para aprovechar la oportunidad que está dando esa empresa”, adelantó Fros. De todos modos, aclaró que “hoy no hay nada concreto, ni en cantidad, ni en producto, pero vamos a trabajar en la oportunidad que se está dando”.

En las horas posteriores al retorno de la misión oficial a Uruguay, ya se realizaron reuniones y se conformó un equipo de trabajo y seguimiento, donde están comprendidos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la industria, el SUL y los productores.

Si bien no hay fechas ni plazos estipulados para la presentación de la información requerida por el posible comprador, desde la el gobierno se entiende que su rol se centra en canalizar esta solución, pero que luego será un asunto entre privados.

Según supo Agro de Búsqueda, el énfasis de los posibles compradores fue obtener información sobre las lanas de 25 micras o más. En principio, se estima que en Uruguay quedan sin vender 35 millones de kilos de lana, volumen que se ha acumulado en las últimas tres zafras.

Desde la industria lanera reconocieron el acercamiento entre ambas partes, pero prefirieron no hacer declaraciones, ya que aseguran que no quieren generar expectativas en los integrantes de un rubro que ha sido muy castigado por los mercados internacionales.

La primavera y el rubro ovino

El volumen de lluvias en Uruguay ha mejorado sensiblemente en los últimos meses, con la llegada de El Niño, lo que ha permitido dejar atrás la sequía y comenzar una primavera como hace tres años Uruguay no tiene. Pero esta situación no es buena para todos los rubros. El ovino es uno de los sectores que no se ve favorecido por la abundancia de lluvias.

El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Alfredo Fros, comentó que en esta primavera llovió menos en el sur que en el norte de Uruguay, donde se concentra la mayor población de ovinos. Agregó que cuando llueve mucho aumentan los casos de parásitos y bicheras, y que “hay gente preguntándose qué va a pasar con la flechilla”.

De todos modos, destacó que existe “otro ánimo para el productor con esta primavera, y lo vimos en la actividad del Centro de Investigación y Capacitación Ovina Mario Azzarini (Cicoma), en Salto”. Agregó que muchos productores tuvieron que vender vacunos por la sequía, que ahora están con mucho pasto y “tienen una oportunidad interesante para complementar eso con ovinos, porque con este escenario las empresas ganaderas del norte están con los ingresos de capital próximos al cero”.

A propósito, Fros sostuvo que “todos los rubros están con cierta complejidad, pero las empresas que tienen sistemas de producción de lanas finas y de calidad tiene un mejor ingreso de capital”.

Explicó que en esta primavera comprar una unidad ganadera vacuna requiere de una inversión de US$ 700, mientras que en ovinos son US$ 300. Por lo tanto, “pese al momento complicado, hay una tremenda oportunidad”, porque los ovinos “mejoran los números de la empresa con menos plata (inversión), menos riesgo y menores tiempos” finalizó.

2023-12-11T18:57:00

