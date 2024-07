Con “voluntad política”, Uruguay y Venezuela cancelaron sus deudas y reflotaron el flujo comercial que cayó durante el primer semestre

Un día antes, el presidente Tabaré Vázquez se había encargado personalmente de comunicar un acuerdo bilateral por el que Ancap cancela su deuda con la petrolera Pdvsa y Venezuela las suyas con Conaprole, Tres Arroyos y otras empresas uruguayas. Además, Uruguay le proveerá 265.000 toneladas de alimentos por U$S 300 millones.

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

“Esto demuestra lo que es posible cuando existe voluntad política”, enfatizó Chirino en su discurso, con la imagen de Hugo Chávez mirándolo desde atrás en una pantalla. A su turno, Sendic recordó al ex presidente venezolano: “En unas pocas horas construimos un acuerdo. Estuvo presente en esas horas de trabajo aquel espíritu que alguna vez nos planteara el comandante Hugo Chávez de complementar nuestras economías. ¿Por qué no un acuerdo de alimentos por energía?”.

Aunque se concretó en esas “pocas horas”, el acuerdo se comenzó a tejer la semana pasada y, entre otros, intervino en las tratativas el senador y ex presidente José Mujica. Según supo Búsqueda, en esos días Mujica mantuvo contactos con el gobierno venezolano y se reunió también con el presidente Vázquez.

El acuerdo entre Venezuela y Uruguay llegó en el peor momento de los últimos años para el intercambio comercial entre ambos países. Las exportaciones de mercaderías uruguayas a Venezuela tramitadas en el primer semestre sumaron U$S 52,1 millones, una caída de 77,7% frente al mismo período de 2014 (U$S 234 millones). Así, ese destino pasó a ser el número 17 (con 1,3% del total) después de haber ocupado el tercer lugar, según datos de la Unión de Exportadores.

Fuentes del gobierno calificaron el acuerdo alcanzado como “una solución política a un problema que el mercado no podía resolver”.

“Oxígeno”.

Según el portal de Presidencia, el documento establece en el primer punto quela deuda de U$S 400 millones que mantiene Ancap con Pdvsa por la compra de petróleo se pagará en un plazo de 15 años y a los precios actuales de petróleo, por lo que se reducirá finalmente a U$S 262 millones.

El segundo punto refiere a la compra de Venezuela a Uruguay de 265.000 toneladas de alimentos por U$S 300 millones. Esa cantidad se divide en 120.000 toneladas de arroz, 44.000 de leche en polvo, 80.000 de soja, 9.000 de pollo y 12.000 de queso.

Los U$S 300 millones quedarán depositados a través de un fideicomiso de Venezuela en la sucursal uruguaya de la institución bancaria Bandes, como garantía de cobro inmediato ante la venta de cada producto.

“Esto es oxígeno puro para el país”, dijo en una conferencia de prensa Vázquez, que espera que el acuerdo “derrame” en la reactivación de empresas lácteas que cerraron.

Por último, el tercer punto del acuerdo refiere a la “cooperación tecnológica” entre los países, y el cuarto a la apertura de un nuevo capítulo de negociación que se abrirá en los próximos días para el intercambio comercial de productos.

Vázquez aseguró que en los próximos días Venezuela firmará en Caracas la cancelación de la deuda de U$S 38 millones con las empresas Conaprole y Tres Arroyos. Lo mismo ocurrirá con las deudas de U$S 15 millones que mantiene con otras empresas uruguayas no vinculadas a la industria alimenticia.

“Esto es sólo el prólogo de lo que vendrá”, dijo, y agradeció a Nicolás Maduro y a su gobierno.

Cruces.

Las relaciones políticas entre Venezuela y Uruguay no comenzaron de la mejor manera durante este nuevo período de gobierno. Días después de la asunción de Vázquez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó “cobarde” a Sendic durante una cadena nacional y generó así el primer cruce diplomático.

Antes el vicepresidente uruguayo había declarado públicamente que no tenía elementos para afirmar que existiera una injerencia de Estados Unidos en la situación crítica que atraviesa Venezuela. La Cancillería emitió un comunicado en el que expresó su “malestar” por los dichos “inamistosos” de Maduro y convocó al embajador Chirino.

El 14 de marzo, el canciller Rodolfo Nin Novoa presidió una reunión de la Unasur en Quito, que tuvo como centro la situación política de Venezuela y su tensión con Estados Unidos. Ese día, la Unasur aprobó dos comunicados. Uno de ellos llamaba la atención a Venezuela sobre el “respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de derecho”. En el otro pedía a Estados Unidos respeto a la “soberanía y autodeterminación de los pueblos”.

A meses de aquellos primeros momentos de tensión, Chirino confía ahora en que seguirán apareciendo “noticias positivas”, como la de este acuerdo. “En la voluntad que expresan los presidentes podemos ver cómo ambos líderes han ido avanzando en fortalecer sus nexos. En ese momento nos encontramos. Desde Venezuela sentimos por Uruguay el mayor aprecio, respeto, admiración y amistad posible. Sabemos que desde Uruguay también hay el mayor respeto y comprensión”, dijo consultado por Búsqueda sobre aquellos primeros cruces.

Información Nacional

2015-07-09T00:00:00

2015-07-09T00:00:00