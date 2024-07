Cuota de Conaprole para vender a Venezuela equivale a contratos caídos

Las 44.000 toneladas de leche en polvo que le fueron asignadas a Conaprole para venderle a Venezuela dentro del acuerdo firmado entre los gobierno de Uruguay y ese país, ya estaban negociadas antes, con contratos firmados a U$S 3.900 por tonelada, precio que no se va a sostener en esta nueva operación.

Aseguraron que no se va a respetar el importe por tonelada acordado con anterioridad a la parálisis de las ventas, ni se va a negociar dentro de los niveles actuales del mercado internacional, que se ubica en un entorno de U$S 2.000 por tonelada.

Las ventas a Venezuela se interrumpieron cuando el gobierno de Nicolás Maduro dejó de cumplir con los pagos por exportaciones realizadas y que generaron deudas por U$S 27 millones a Conaprole, U$S 9 millones a la empresa Tres Arroyos por la exportación de pollos y U$S 15 millones más a otras empresas de fuera del rubro alimenticio. Pero también cayeron los contratos que hasta ese momento tenía vigentes y firmados, como las 44.000 toneladas de leche en polvo de Conaprole. “Maduro se quedó sin plata, nos pasó a deber 27 millones y no le embarcamos más, pero eso ya estaba atado en otros precios, en U$S 3.900 por tonelada exactamente y ahora no va a salir a esa plata, va a salir a menos”, dijeron a Campo.