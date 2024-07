Decano de Economía cree que sin “respuestas” políticas en educación y empleo aumentará la desigualdad que se redujo en la última década

Aunque el empleo “agregado” no solo no disminuye sino que crece, Arim explicó que sí suceden “múltiples fines de trabajo”, es decir, “muchos tipos de trabajo que efectivamente están en riesgo” y para quienes lo sufren se trata de “un drama vital”. Ese problema, agregó, no solo interpela al individuo sino “a la sociedad y a las políticas públicas”.

Al mismo tiempo que favorece el crecimiento económico y el bienestar, Arim advirtió que es también uno de los motivos que están en la base del “incremento de la desigualdad social”. Eso obedece a que en general las primeras tareas que sustituye la tecnología son aquellas que tienen como componentes centrales “tareas rutinarias”.

En este contexto, Arim hizo énfasis en que “las políticas públicas deben proteger al trabajador” y “no al puesto de trabajo”.

“El esfuerzo tiene que estar en que el trabajador, que su puesto de trabajo y sus habilidades están cuestionadas por problemas tecnológicos, encuentre un espacio dentro de las políticas públicas que permitan su reconfiguración y su reinserción en los segmentos dinámicos del mercado de trabajo”, explicó.

El fenómeno, en su opinión, “pone en tela de juicio las estrategias educativas”. Mientras hace 20 años la discusión de la educación se centraba en “generar capacidades para el mercado de trabajo” hoy es “imposible prever” los oficios que prevalecerán en 20 años.

“Lo que hay que construir son capacidades críticas que le permitan adaptarse a un mundo cambiante. La formación extremadamente vocacional es un riesgo muy importante de las políticas porque genera una lógica de embudo. La persona sabe hacer un oficio pero tiene enormes problemas para adaptarse ante la ausencia del oficio”, dijo.

La educación terciaria, en su opinión, jugará en esta nueva etapa el rol que la secundaria cumplió en el siglo XX, cuando terminar el liceo daba la certeza de “un desarrollo dinámico” en el mercado laboral. Ahora, “no acceder al nivel terciario pone en riesgo la capacidad de adaptación” al trabajo.

“Si no hay respuesta de las políticas públicas en el plano de la educación y el de las de empleo, nos vamos a encontrar en un par de décadas con un incremento de la desigualdad que el Uruguay ha logrado controlar y reducir en la última década”, vaticinó.

“Interpelados”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, fue el encargado de hablar luego de le presentación del decano de la Facultad de Economía. “Podría hacer una presentación de 30 segundos que sería: ‘comparto la intervención de Arim, que siga el próximo’”, bromeó.

Pereira dijo que el cambio tecnológico le impone al movimiento sindical “grandes desafíos”. En su opinión, el PIT-CNT debe “actualizar su debate” y discutir “el trabajo del futuro” porque de otra manera la organización corre riesgo de “no ser representativa de los trabajadores uruguayos”.

Negarse a los avances, en su opinión, no es una alternativa porque solo lo hacen los “conservadores insoportables”. Uno de los principales desafíos por delante, en su opinión, es la forma de “organizar” a los trabajadores.

“No podemos pensar que nos podemos conformar como sindicatos y tener la misma estabilidad que antes de una vez para siempre, porque nuestros puestos son cambiantes. El movimiento sindical está interpelado en cómo organiza los nuevos sectores”, dijo.

Grupos difíciles de encasillar en los sindicatos actuales y una importante cantidad de personas que trabajan “free lance” desde su casa caracterizan el nuevo escenario. “No podemos pensar que se van a organizar solos. A mí ya a esta altura díganme son metalúrgicos y para mí son metalúrgicos, son de la construcción y son de la construcción, pero alguien tiene que ir y organizarlos”, insistió.

Aprovechando que estaba en la sede de AEBU, Pereira puso como ejemplo al sector financiero, donde el “banquero tradicional” hoy ya casi no existe y “hay jóvenes que nunca pisaron un banco”. En el sector del comercio, recordó que hay un local del Disco que ya instaló una caja sin empleados.

Ante este nuevo escenario, otra de las apuestas claves del PIT-CNT debe ser “profundizar la discusión de qué educación precisan los trabajadores”.

“No es la discusión del 6%, aunque es muy importante. Es la discusión de cuál es la educación. Hoy no basta con recibirse de bachiller. Si todos estamos de acuerdo en eso, no debatir cuál es la formación integral para el mundo del trabajo es perderse una discusión de profundidad. (…) Acá el movimiento obrero tiene un rol fundamental y es que las nuevas tecnologías no pueden construir nuevas desigualdades. Para que esas nuevas desigualdades no se creen no queda más remedio que ir a los contextos socioculturales de bajos ingresos y trabajar activamente en que esos muchachos estén capacitados para ingresar al nuevo mundo del trabajo”, evaluó.

