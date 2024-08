Directivo del Ineed presentó su renuncia, pero luego se retractó para “blindar la autonomía” del instituto en tiempo electoral

En esa sesión Cayota también presentó su renuncia a la directiva del Ineed, confirmaron varias fuentes del instituto a Búsqueda , aunque ese episodio no consta en las actas. El directivo expresó su hartazgo por la demora de la presentación de Aristas, pero también por cómo la mayoría de la directiva del Ineed reaccionó ante las críticas del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) después de la última evaluación que se publicó a mediados de año: el Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2017-2018.

“En estas condiciones yo no sigo. Renuncio”, dijo Cayota antes de abandonar la sala, relataron los informantes.

No obstante, el directivo se retractó a los pocos días, tras meditar su decisión, para “no afectar la institucionalidad” del Ineed y “blindar su autonomía”, puesto que su renuncia podía ser interpretada como una maniobra política en la recta final de la campaña electoral, dijeron los informantes.

Finalmente, Cayota presentó una nota solicitando licencia hasta el 30 de noviembre.

El anterior informe Aristas —difundido hace un año— concluyó que, con base en los desempeños de los estudiantes de tercero y sexto de escuela en lectura y matemática, “una parte muy significativa de quienes egresan de Primaria lo harán con competencias insuficientes para enfrentar el desafío de cursar la educación media obligatoria”.

Asimismo, el informe de este año evidencia resultados “preocupantes”, confirmó Búsqueda, sobre todo en lectura y matemática, en cuanto a inequidad y calidad de aprendizajes en tercero de educación media.

El Ineed tampoco abordó el tema Aristas en la última sesión del lunes 28, por lo cual ya no será divulgado en los plazos que se había propuesto.

La comisión directiva del Ineed está integrada por dos representantes designados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC): la presidenta Alex Mazzei (único cargo remunerado y de dedicación permanente) y otro cargo destinado a la oposición, vacante desde que renunció el colorado Óscar Ventura a principios de este año. Dos delegados son nombrados por la ANEP (Límber Santos y Marcelo Ubal), uno por la Universidad de la República (Alejandro Maiche) y otro por las asociaciones de colegios privados (Cayota).

Tensiones

Previsto en la ley de educación de 2008, el Ineed fue creado en 2012 como órgano autónomo e independiente para que a los estudiantes uruguayos los evalúen técnicos y docentes que conozcan los programas de enseñanza locales, las particularidades de la sociedad y los rincones de las escuelas, liceos y centros de UTU.

Pero sus investigaciones no suelen complacer a las autoridades educativas. “Tiene una visión muy parcializada. No aborda las políticas, no las interpela. Son pocos los elementos que podamos tomar como insumo para intervenir en el sistema”, afirmó Wilson Netto, presidente del Codicen, después de la última evaluación del Ineed, en agosto.

El diferendo no quedó solo en palabras, ya que el Codicen encargó a su Dirección Sectorial de Planificación Educativa un contrainforme que analice el del Ineed. Un documento con duras críticas fue divulgado el 5 de agosto en el programa Así nos va, aunque Netto aseguró en ese entonces a Búsqueda que no se trataba de un informe oficial, y que este se entregaría al Ineed en los siguientes días. Sin embargo, eso no ocurrió.

Por su parte, Cayota ya había expresado públicamente sus discrepancias con la conducción política del Ineed. El directivo fue quien confirmó que Netto pidió postergar la publicación del informe educativo presentado en agosto por ser año electoral. También criticó el accionar de las autoridades cuando renunció en 2018 el director ejecutivo del Ineed Mariano Palamidessi, encargado de dirigir todas las evaluaciones.

Palamidessi dijo a su salida que la directiva del Ineed otorga el control del instituto a los organismos que gobiernan el sistema educativo, lo que supone “la génesis” del problema, porque “marca profundamente” las tensiones que enfrentan los equipos técnicos para investigar. Ya en 2014 había renunciado el primer director ejecutivo del organismo, Pedro Ravela, también por diferencias con la directiva.

El dilema

El 1º de agosto, en la presentación del último Informe sobre el estado de la educación en Uruguay, las autoridades del Ineed anunciaron que Aristas sería aprobado en octubre, según el cronograma de trabajo acordado. Sin embargo, el compromiso de gestión da un plazo extra y fija como fecha límite para su aprobación el 30 de noviembre.

En la reunión de la directiva del 16 de setiembre, Cayota protestó por la sucesiva postergación del informe. “El proceso de discusión que está siguiendo el Instituto con respecto a Aristas se ha prolongado excesivamente”, afirmó, al constatar que la directiva se disponía a tratar una vez más otro asunto en lugar de la revisión del documento.

Pero la presidenta Mazzei respaldó la moción presentada por el directivo Ubal para pasar a otro tema del orden del día. Y entonces Cayota retomó la palabra. “¿Vamos a seguir, en todas las sesiones, planteando el mismo tema?”, protestó y propuso una contramoción para tratar “inmediatamente” el informe.

Al verse otra vez en minoría, Cayota comunicó que renunciaba y se retiró de sala. Dijo que se veía enfrentado a un “dilema”, porque si seguía participando en la reunión legitimaba una forma de proceder que dañaba sus principios, pero si renunciaba podía generar un hecho “complicado” para el Ineed a poco de las elecciones generales. Su preocupación era “blindar” al instituto de autonomía técnica y que en el próximo período se puedan evitar estas “tensiones internas”, según relataron las fuentes.

Además de directivo del Ineed, Cayota es profesor e investigador, director del colegio católico Santa Elena y coordinador del programa Educación de la Universidad Claeh.

