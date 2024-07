Director de Conaprole reclama al Estado una solución urgente para la deuda de Venezuela

Afirmó que ese importe la cooperativa no puede “mandarlo a incobrables” porque no resistiría ninguna auditoría, y que ya quienes asisten financieramente a Conaprole los están “mirando de canto”. Sostuvo que cobrando la deuda a Venezuela la cooperativa “salva el año”, pero que en caso contrario “se va a complicar mucho” porque “venimos con un precio que el productor no va a aguantar”.

La deuda de Venezuela con Conaprole estaba situada en U$S 82,4 millones y recibió la semana pasada U$S 3 millones más de los primeros y únicos U$S 50 millones depositados en el Bandes, por lo que entre lo no cobrado de 2014 (U$S 27 millones), más los envíos hechos en el marco del convenio vigente, el total adeudado a la cooperativa asciende a U$S 79,4 millones.

Entre los meses de setiembre y octubre, Conaprole embarcó 24.000 toneladas de leche en polvo en dos tandas de 12.000 toneladas cada una, de un total de 44.000 toneladas comprometidas en el acuerdo firmado por los presidentes Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro en julio de 2015. Del total embarcado, hasta ahora la cooperativa cobró solo el 80 % de las primeras 12.000 toneladas.

A pesar de las declaraciones realizadas el pasado 21 de enero por el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, quien aseguró ese día que en horas se realizaría un nuevo depósito en el fideicomiso, el mismo hasta la fecha no se ha hecho efectivo, y las industrias están cada vez más escépticas de que las deudas puedan cobrarse por esa vía en el corto plazo, visto la información que surge periódicamente desde el país caribeño sobre su situación económica y financiera.

Conaprole dispuso la presencia de un funcionario en forma permanente en Venezuela para seguir de cerca las posibilidades de avanzar en las gestiones de cobro, pero según indicaron a Campo, hasta el momento no ha recibido información concreta, a pesar de estar “permanentemente golpeando puertas” para obtenerla.

Para Conaprole la situación es muy compleja, pero lo es más para las otras empresas lácteas exportadoras con menor capacidad de respuesta, como Pili, Calcar y Claldy, que enviaron partidas de quesos y que solo han cobrado una parte del producto remitido, valoró Bidegain.

Señaló que estas empresas están ejerciendo una “presión importante” para bajar el precio de la leche, que repercute en Conaprole, y que la cooperativa no lo puede hacer sin el riesgo de que “se liquide todo”.

Dijo que en la cooperativa “la vienen timoneando”, pero que cada vez es más difícil por la situación de los precios internacionales. Comentó que se conocen negocios de U$S 1.900 por tonelada de leche en polvo, y que si bien Conaprole no intervino en ellos, son números que afectan las negociaciones, porque la demanda también se aprovecha de la coyuntura negativa en los países exportadores. “El círculo se va cerrando cada vez más”, graficó.

Informó que a los precios internacionales actuales a los que accede Conaprole (sin contar los negocios con Venezuela), daría para establecer un precio de la leche al productor de entre $ 5,80 y $ 6 por litro, pero que tomando en cuenta la suba del dólar, la comercialización de productos en el mercado interno y la disponibilidad del fondo de estabilización, se llega a los $ 7,70 y $ 7,80 por litro que el productor está recibiendo en la actualidad. Consultado al respecto, confirmó que el dinero del fondo de estabilización se terminará en el próximo mes de marzo.

Los principales mercados hoy para Conaprole están todos en una situación financiera delicada por la baja en el precio del petróleo al ser grandes productores y dependientes del crudo como Rusia, Argelia, Nigeria y Venezuela, por lo que a juicio de Bidegain “no se puede esperar que vayan a mover los precios internacionales”. La cooperativa concretó recientemente un negocio con Argelia a un valor de entre U$S 2.100 y U$S 2.200.

Precios al productor se mantendrán

No obstante la situación, sostuvo que Conaprole va a mantener el precio al productor en pesos, aun a costa de parar inversiones y “haciendo las mil maravillas”.

Reconoció que la incidencia del dólar mejora la performance en la exportación y afecta en el mercado interno que depende del poder adquisitivo del público, pero que en pesos la leche al productor no puede bajar porque son conscientes de que el costo de producir está unos cuantos centavos por encima de lo que los tamberos están recibiendo hoy.

“El ambiente está espantoso”, subrayó Bidegain, quien dijo que hoy el productor que remite a la cooperativa “está aguantando aun perdiendo plata, pero algo más tranquilos”, mientras que productores que remiten a otras empresas “están muy mal”, porque con precios inferiores no pueden sostenerse y deben “liquidar”.

Sin embargo, señaló que hoy no hay tantos productores en esa situación porque no tienen otra alternativa que seguir produciendo. Tamberos chicos, con extensiones de 100 hectáreas, o algo más, están muy comprometidos porque, por razones de escala, “no crían a la familia” engordando novillos, mientras que ordeñando las vacas y con la asistencia de Conaprole en la compra de insumos “la pueden seguir peleando”.

