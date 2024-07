El INE planea difundir la medición multidimensional de la pobreza “hacia fin de año”

Este nuevo indicador será complementario de las estadísticas de pobreza divulgadas actualmente, con el cual, además, Uruguay se pondrá a tiro en la región: “Es uno de los no muchos países en América Latina que aún no tienen una medición de pobreza multidimensional, así que en este punto el país necesita moverse hacia ese lugar”.

Aboal explicó que la medición por el método del ingreso “tiene virtudes, pero en contraposición tiene fluctuaciones en períodos cortos por fluctuaciones macroeconómicas o de los ingresos y no por condiciones (de vida), que son más estables”, argumentó. Agregó que los dos “instrumentos van a ser útiles entre otras cosas para focalizar la política pública”.

Precios

Sobre los cambios de años base, informó que el del IPPN prevén tenerlo pronto entre abril y mayo. Una vez terminado, se espera que los equipos dedicados a eso puedan “empujar más fuerte el cambio de año base del IMS”. Añadió que el INE cuenta con recursos limitados: “Vamos en fila, veremos hasta dónde podremos llegar con el IMS”.

Otros proyectos

El convenio que se firmará el 7 de marzo con el Ministerio del Interior llevará al INE a realizar encuestas de forma periódica, probablemente cada dos años, y de forma permanente, informó el jerarca. “Eso va a permitir tener cifras comparables en el tiempo y con las ventajas que tienen las encuestas de victimización; van directamente a los hogares e indagan directamente con los potenciales afectados por crímenes o actos de violencia. Usualmente los países tienen las dos cosas, cifras de denuncias y encuestas de victimización”, explicó.

Estas encuestas permiten indagar sobre otros elementos, por ejemplo, “cómo afecta al comportamiento de las personas la presencia de situaciones de violencia” y si dejan de salir de noche. “Permite tener un diagnóstico más amplio de cómo se ven afectadas las familias y los individuos a partir de situaciones de criminalidad y violencia”. También posibilitan estimar el subreporte de delitos que se producen “cuando los delitos son menores y no se denuncian, pero al ir al hogar la persona puede declarar por qué delitos se vio afectada”, indicó Aboal.

Sobre el visualizador de los ODS, explicó que “Uruguay es uno de los países que más ha cumplido a nivel mundial en el reporte de indicadores. Todos los años lo publica pero en un libraco en formato PDF que no es muy amigable”. Este nuevo producto será lanzado por el INE en marzo con un dashboard, que posibilita observar decenas de indicadores en un formato “super amigable”, comentó.

El laboratorio de microdatos es una iniciativa en el marco de un cambio en el rol del INE, que pasa de ser un generador de datos a actuar más como un “gestor y administrador de datos”, señaló. Así, el organismo podrá facilitar el acceso a datos de otros entes públicos “en un ambiente controlado y con datos anonimizados, de forma que, si un investigador realiza un ejercicio estadístico, no pueda identificar a las personas o empresas”. Bajo esta modalidad los investigadores tampoco podrán llevarse los datos del laboratorio, pero sí los resultados del ejercicio realizado.

El objetivo del laboratorio es, por un lado, “viabilizar la demanda de los organismos públicos que les interesa que se investigue con su información para mejorar la política pública” y, por otro, “habilitar a investigadores a trabajar con fuentes de información integradas, más variables y bases de datos muy grandes”.

En cuanto a las estadísticas de movilidad, Aboal explicó que surgen de datos provenientes de Antel. “Por supuesto que no nos dan la información identificada; nos dan grupos de teléfonos, sabemos cuántos teléfonos se mueven hacia qué lugares. Eso permite estadísticas de movilidad y de turismo”. Aunque el INE ya cuenta con un dashboard construido, de momento no ha tomado la decisión de publicar estos datos, “pero es posible que en algún momento los libere”, dijo su director. En caso de hacerlo, sería con la etiqueta de “estadística experimental”, ya que todavía no está definido si será un proyecto ininterrumpido.

Futuro del INE

Para el jerarca, lo “fundamental es entender que el rol de los institutos estadísticos en el mundo cambió: ya no van a producir la mayor parte de los datos que usan, van a producir una pequeña fracción, y la estructura tiene que adaptarse a tener estadísticos, científicos de datos”.

“Nuestro negocio ya no es el tradicional de producir el dato; esa tarea va a seguir existiendo, las encuestas van a seguir existiendo, pero en la masa de información va a ser pequeña. Allí hay que levantar restricciones en términos de conseguir tener un equipo mucho más grande en análisis de datos”, dijo.

2024-02-28T17:28:00

